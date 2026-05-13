TVアニメ『モブサイコ100』シリーズの10周年を記念した特製花札を発売！
株式会社トキオ・ゲッツが展開する「キャラクター×日本の伝統」をテーマにしたブランド「キャラディショナルトイ」より、TVアニメ『モブサイコ100』シリーズ10周年を記念して、1期～3期のキャラクターイラストを使用した特製花札を発売いたします。
本製品は、全48枚がオリジナルデザインで、寛政12年（1800年）創業の老舗・大石天狗堂（京都府）による高級裏貼り仕上げを使用し、工芸品の質感を実現しています。
その他、花札柄の缶バッジ、アクリルスタンドや根付ストラップ、名場面を使用したアクリルカードも発売いたします。
予約販売期間は【2026年5月13日（水）12：00～6月1日（月）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」の公式サイト「ゲツオシマート(https://gets-oshi.com/)」をご覧ください。
■取り扱い商品■
●キャラディショナルトイ モブサイコ100 10th ANNIVERSARY 特製花札
本体価格：3,960円（税込）
●キャラディショナルトイ モブサイコ100 III 花札柄トレーディングスクエア缶バッジ（全9種）
本体価格：バラ 660円（税込）／セット 5,940円（税込）
●キャラディショナルトイ モブサイコ100 III 花札柄アクリルカード
（影山茂夫・花沢輝気／影山茂夫・霊幻新隆／影山茂夫・高嶺ツボミ／影山茂夫・エクボ／影山茂夫・影山律）
本体価格：各770円（税込）
●キャラディショナルトイ モブサイコ100 III 花札柄アクリルスタンド
（影山茂夫／霊幻新隆／エクボ／影山律／花沢輝気）
本体価格：各1,760円（税込）
●キャラディショナルトイ モブサイコ100 III 花札柄アクリル根付ストラップ
（影山茂夫／霊幻新隆／エクボ／影山律／花沢輝気）
本体価格：各1,100円（税込）
■予約販売期間■
2026年5月13日（水）12：00～6月1日（月）12：00
ゲツオシマート他にて受注
■関連リンク■
【公式サイト ゲツオシマート】
https://gets-oshi.com/
【キャラディショナルトイ公式X】
https://x.com/Charaditional
(C)ONE・小学館／「モブサイコ100 III」製作委員会
■会社概要■
会社名：株式会社トキオ・ゲッツ
代表取締役：小笠原 亨
創業：1998年3月23日
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発
会社HP：https://tokyogets.com/