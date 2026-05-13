″矢野沙織、丈青による新ユニット”Besties our sounds.”の全貌が明らかにタイトル曲「rose garden」が本日先行配信 さらにティザー＆インタビュー映像が公開″

株式会社ディスクユニオン

サックス奏者・矢野沙織とピアニスト丈青（SOIL&"PIMP"SESSIONS）による新ユニット“Besties our sounds.”（読み：ベスティーズ・アワー・サウンズ）。ファーストアルバムとなる『rose garden』の6月24日リリースに先駆け、先行配信第1弾となるタイトル曲「rose garden (Single Ver.)」の配信が2026年5月13日(水)に開始となります。さらにレコーディング風景を収めたティザー映像、矢野沙織と丈青がレコーディングの裏側を語るインタビュー映像が、同日5月13日(水)12時に公開されます。

本アルバムは、矢野沙織と丈青の初共作によるタイトル曲「rose garden」をはじめとしたオリジナル曲に加え、美しいピアノタッチを堪能できるバラード「I Fall in Love Too Easily」等のジャズ・スタンダード曲を含めた全9曲を収録。

特筆すべきはその録音手法。録音にあたって丈青が聴き惚れ込んだスタインウェイ黄金期の名器と評される1901年製ヴィンテージ・スタインウェイ Model.C を特別に搬入し、コンサートホールで録音を敢行しました。このピアノはニューヨークから部品を調達していた時代のハンブルク製というどちらの特色も併せ持つスタインウェイ。響板が軽く、打弦時の反応が早く、ジャズ演奏にも最適なスモーキーかつカラフルな音色が特徴です。あえてセミコンサートサイズをセレクトすることで、バンドの音とも調和しながら立ち昇る響きを余すことなく収録。現行のピアノでは聴くことができない音色の深みとバンドサウンドが融合した、唯一無二の作品に仕上がりました。

矢野沙織と丈青のコメントも到着しました。

ほとんど現存していない外国製の美しいピアノをホールに入れてのレコーディングは初めてのことでした。

この機会は稀なのではないでしょうか。

録音当日、そこにあったのは一流技師達に手入れをされた静謐で、あとは鳴らすだけの壮麗な環境に対しては、泳ぎ出したくなるような自由さに、はて、自灯明を見たかのようでした。

丈青が曲を書いている様子といえば、いつでも本来の実直な誠実さが横溢しており、それら楽曲を諸手に、

「さあ、できたよ」と、音楽を次々に与えられ続けること。

やはりこのようなことは稀でしょうと拝察しますので、どうぞご一聴ください。

――矢野沙織（アルトサックス奏者）

SOIL&"PIMP"SESSIONSとしてデビューして22年が経ちました。

様々な環境下で過ごすことで、アイディアがたまっていたところ、それを最高の環境下で表現できる事はピアニスト冥利に尽きます。今作にはファーストアルバムを製作する時の初期衝動めいたものも矢野沙織との出会いにより生まれたと思います。是非愛聴してくださいね。

――丈青(ピアニスト 作曲家)

●先行配信曲 「rose garden (Single Ver.)」

各配信サイトへのリンクはこちら ⇒https://diskunion.lnk.to/RoseGardenSingleVer



●ティザー映像 5月13日(水)12時公開

https://youtu.be/-b9mpXWd77E

●レコーディングについて語るスペシャル動画はこちら

＜第1弾: Besties our sounds.始動！丈青×矢野沙織 対談＞ 5月13日(水)12時公開

https://youtu.be/UZWOLasXmyk

●さらに、動画公開に伴い、ユニットのオフィシャルサイトも同時オープン！ 5月13日(水)12時公開

https://www.bestiesoursounds.com/

●お披露目となるアルバムリリース記念ライブも以下のとおり予定されています。

＜第1弾＞2026年6月26日(金)

Billboard Live OSAKA（大阪）

出演： 丈青(p), 矢野沙織(sax), 秋田ゴールドマン(b), 小名坂誠哉(ds)

＜第2弾＞2026年6月30日(火)

BLUE NOTE PLACE（東京）

出演： 丈青(p), 矢野沙織(sax)

以下アルバム情報

Besties our sounds.『rose garden』

発売日：2026年6月24日(水)

価格： CD\3,850(税込) 品番：KNRS1007 / LP \5,500(税込) 品番：KNLP1007

発売元：株式会社ディスクユニオン

主要販売店：ディスクユニオン、タワーレコード、HMV、Amazon ほか

https://kamnabi.lnk.to/Bestiesoursounds

【演奏】

矢野沙織 ：Saxophone

丈青 (SOIL&"PIMP"SESSIONS) ：Piano (Steinway & Sons Model.C / 1901)

秋田ゴールドマン (SOIL&"PIMP"SESSIONS) ：Bass

小名坂誠哉 (PLAYERSxPRAYERS) ：Drums

岩月香央梨 ：Percussion on “Salsa para bebe”

【CD 収録曲】

1. rose garden

2. Drum Up

3. Fly Me to the Moon

4. I Fall in Love Too Easily

5. Billie's Bounce

6. Sakura

7. Salsa para bebe

8. I will

9. Besties our sounds (piano solo)

【LP 収録曲】

A1. rose garden

A2. Drum Up

A3. Fly Me to the Moon

A4. I Fall in Love Too Easily

B1. I will

B2. Salsa para bebe (trio ver.) ※LP限定収録曲

B3. Sakura

B4. All the Things You Are ※LP限定収録曲

B5. Besties our sounds (piano solo)