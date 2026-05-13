舞台『約三十の嘘』名古屋制作決定！信じたいのに、信じられない。寝台列車を舞台に詐欺師の集団がお互いを騙し合う、ノンストップ・ライアー・エクスプレスコメディ！

ぴあ株式会社

「名古屋の演劇を盛り上げる！」をコンセプトに2022年からスタートした、TOKAI RADIOプロデュース舞台。第５回目となる今作は、土田英生（愛知県出身）の代表作『約三十の嘘』を佃典彦（愛知県出身）が演出。そして、東海地方に縁のあるキャストを中心とした豪華８名が集結します。2026年11月に名古屋と東京の２都市で上演が決定。

出演は、昨年放送されたドラマ『40までにしたい10のこと』で注目を集めた平井亜門（三重県出身）。秋元康氏のプロデュースによる５人組声優グループとしてデビューし、現在は俳優として舞台『刀剣乱舞』など、舞台を中心に活動中の田淵累生。『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』など人気舞台に出演中の今作最年少俳優・戸塚世那（愛知県出身）。名古屋の男性アイドルグループMAG!C☆PRINCEのリーダーとして名古屋を盛り上げている平野泰新（愛知県出身）。昨年までTEAM SHACHIのメンバーとして活動し、現在は名古屋を拠点にラジオ・テレビを中心に幅広く活動中の坂本遥奈（愛知県出身）。 SKE48卒業後、現在は役者・レポーター・ラジオMC等あらゆる分野で活動中の斉藤真木子。国民的ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』への出演経験もある実力派女優・清水由紀（愛知県出身）。東海エリアを中心に活躍するBOYS AND MENのメンバーで、当プロデュース公演には３回目の出演となる田村侑久（愛知県出身）。そして日替わりゲストも出演予定！ジャンルの垣根を超えた多才なメンバーが、騙し合いの密室劇に挑みます！

1995年9月28日生まれ、三重県出身。俳優・モデル・シンガーソングライター。『恋愛ドラマな恋がしたい3』、映画『アルプススタンドのはしの方』、ドラマ『40までにしたい10のこと』で注目を集める。近年の主な出演作は映画『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』『恋脳Experiment』『死神バーバー』、ドラマ『フェイクファクトリップス』、アニメ『UniteUp!』平井亜門 - Hirai Amon -

久津内を演じます平井亜門です。僕が現在拠点にしている東京公演と青春時代を過ごした念願の名古屋での本公演に出演できることが本当に嬉しい！！そしてそして！本作上演までに色々とプロモーションも企画していただいているみたいなので、今から緊張とワクワクでいっぱいなのです。詐欺師達のコンフィデンスゲーム、舞台『約三十の嘘』お楽しみに！！

2018年、日本テレビのオーディション番組『キミモテロッジ』に参加し、秋元康氏のプロデュースによる5人組声優グループとしてデビュー。2021年までメンズアイドルグループのメインメンバーとして活動。グループ在籍時から俳優として才能を開花させ、現在は舞台を中心に活動中。ー 主な舞台 ー舞台『刀剣乱舞』和泉守兼定、舞台『文豪ストレイドッグス』太宰治、『ライドカメンズ The STAGE』神威為士、映画『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』ググナ、明治座創業150周年記念公演 『赤ひげ』田淵累生 - Tabuchi Rui -

志方役で出演させていただきます、田淵累生です。どんな作品になっていくのか、今からすごく楽しみです。カンパニーの皆さんとしっかり向き合いながら、良い舞台を作れるよう頑張ります。東京在住なので、稽古期間は名古屋に約1か月滞在します。少し新しい環境で過ごせるのも楽しみですし、その時間も大事にしながら作品に向き合っていきたいです。

2004年2月20日生まれ、愛知県出身。主な作品に舞台『「刀剣乱舞」十口伝 あまねく刻の遥かへ』北谷菜切役、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン加藤勝郎役、ミュージカル『黒執事』ジョアン・ハーコート役等、舞台を中心に活躍中。2026年には『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』姫宮桃李役として出演中！戸塚世那 - Totsuka Sena -

嘘で塗り固められた登場人物ばかりですが、どこか共感してしまう瞬間があるのが、この作品の魅力だと思っています。こうした会話劇は僕自身初めて挑戦になります。佐々木という役を通して、嘘だらけの世界にある人間らしさを感じていただけたら嬉しいです。

アイドルグループMAG!C☆PRINCEのリーダー。半田市PR大使。青森山田高校時代は新体操部のキャプテンとして高校総体優勝。モンスターボックス23段（3m06cm）の世界記録を保持しており、MUSCLE CIRCUSやTBS最強スポーツ男子頂上決戦、オールスター体育祭に出演。CBC『花咲かタイムズ』メ～テレ『Digった！』など東海地方で活躍中。平野泰新 - Hirano Taishin -

約三十の嘘に出演させていただきます平野泰新です。とても面白い作品で、普段の自分の生活ではなかなか想像ができない役なので、役について自分なりに考えて自分ができることを精一杯注いで、素敵な作品にできるよう頑張りたいと思います。是非多くの方に楽しんでもらえたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

愛知県岡崎市出身。スターダストプロモーション所属。TEAM SHACHIのメンバーとして活動し、圧倒的なダンスと表現力で多くの観客を魅了。2025年12月、名古屋城でのラストライブをもってグループを解散。現在は名古屋を拠点に、CBCラジオ『推シマシ』、テレビ愛知『キン・ドニーチ』にレギュラー出演するなど幅広く活躍中。大舞台で培った勝負強さと、トークで磨いた発信力を武器に、本作で舞台の世界へ新たな一歩を踏み出す。坂本遥奈 - Sakamoto Haruna -

東海エリアにゆかりのある方も多い今回の舞台。今井としてこの作品に出演できることがとても嬉しいです。ちょっぴりずるくて、なぜか憎めない小悪魔な今井の魅力に、私自身も惹かれています。観ているうちに『今井ってずるいな～』って思いながら、気づいたら好きになっているはずです(ハート)ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。

SKE48に15年間在籍し、卒業後の現在では役者・レポーター・ラジオMC等あらゆる分野で活動。名古屋随一の女性マルチタレントとして、東海地区では5本のレギュラー放送番組に出演中。持ち前の明るく気さくなキャラクターから同世代女性からの支持も厚く、いつも笑いの絶えないエンタメを届けている。斉藤真木子 - Saito Makiko -

約1年ぶりの舞台出演となるので緊張と不安が入り混じっていますが、以前の舞台『パコ』と『エゴ・サーチ』を観劇させてもらっていたので、まさか次の作品に自分が出演できるとは…と驚いています。キャストの皆さんが愛知県にゆかりのある方ばかりなので、私も中学2年より16年間、愛知県名古屋に育ててもらった身としてお声をかけていただいたことを嬉しく思います。この秋は今井として精一杯役を生き抜いていく覚悟です。皆さんも是非、楽しみにしていてください！

愛知県刈谷市出身、9月4日生まれ。第8回全日本国民的美少女コンテストをきっかけに芸能界入り。ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』では小島眞の妻、貴子役を演じる。現在は愛知県に拠点を移してラジオパーソナリティやMCなど、違う分野でも活動中。名古屋観光文化交流特命大使を拝命。◆ドラマ：東海テレビ『最高のオバハン～マダム・イン・ちょっとだけバンコク～』4話ゲスト出演（2025）◆CM：東邦ガスくらしショップ『お客様に訪問編』出演中清水由紀 - Shimizu Yuki -

初めまして、清水由紀です。舞台は『まるは食堂2024』以来の出演になるので、2年半ぶり。しかも演出は『まるは食堂』と同じ佃典彦さん。今までに挑戦したことのないジャンルなのでどんなお芝居になるのか是非、劇場で見届けてください。

東海エリアを中心に活躍するBOYS AND MENのメンバー。アサヒビール中部エリア応援隊長を務める。ー 主な出演作 ー舞台：『のうぜい合戦』、『パコ～fromガマ王子VSザリガニ魔人』、『ギャグマンガ日和～奥の細道 地獄のランウェイ編～』、『十二人の怒れる男』、『人狼系推理バトル【レジスタンスイレブン～偽りの皐月雨～】』映画：『キスできる餃子』主演：岩原亮役田村侑久 - Tamura Yukihisa -

今回は顔見知りのキャストの方が多いのでチームワークは抜群だと思います！！その中でしっかり演じ切れるように頑張りたいと思います！このコメントさえも三十の中の嘘かもしれませんよ、、笑

STORY

舞台は、東京ー北海道間を運行する寝台列車の中。

かつて一人の裏切りにより解散した詐欺師の集団が「大仕事」のために５年ぶりに集まった。再会を祝う笑顔の裏で、新しい仲間も加わり、静かに腹を探り合うプロたち。そこへかつての裏切り者が突如として現れる。

“信じたいのに、信じられない”

微妙な関係のまま、計画は完璧に遂行された---はずだった。帰りの列車の中、大金の入った鞄が忽然と消えてしまう。

「またこの中に裏切り者がいるのか？」

疑心暗鬼が爆発する、極限のノンストップ・ライアー・エクスプレスコメディ！

最後に笑うのは誰か---

演出コメント

佃典彦 - Tsukuda Norihiko -

劇作家・演出・俳優、名古屋生まれ育ち在住、劇団Ｂ級遊撃隊主宰、日本劇作家協会会員

劇作家としては日常に突飛な出来事を打ち込んで人間の本質を炙り出す不条理系。演出は台本の細部から状況を見つめて真の面白さを追求。俳優としては舞台及び、テレビドラマ『半沢直樹』『大河ドラマ べらぼう』『東京ＰＤ』など話題作に出演。

ー 受賞歴 ー

・第３回名古屋市文化振興賞

・第４回読売演劇大賞優秀作品賞

・第３回俳優Ａ賞

・第50回岸田國士戯曲賞 ほか

土田さんの名作を演出できるのが〈楽しみ〉であると同時に〈プレッシャー〉を感じております。読んだ時点で面白い作品ってのは芝居にするのが難しい！だってちゃんと作れば面白いはずで、面白くなかったらそれは全面的に僕の責任・・・言い逃れ出来ないから。

でもまぁ、若くて勢いのあるキャストや信頼おけるスタッフ達の力を借りてドキドキワクワクする作品に仕上げたいと思っております！

公演概要

TOKAI RADIO × PIA PRODUCE

舞台『約三十の嘘』

supported by サービス付き高齢者向け住宅 ガジュマル

■CAST

久津内 平井亜門

志方 田淵累生

佐々木 戸塚世那 / 平野泰新(MAG!C☆PRINCE)

今井 坂本遥奈 / 斉藤真木子

宝田 清水由紀

横山 田村侑久(BOYS AND MEN)

■日替わりゲスト

８月下旬以降公開予定

■日程

【名古屋公演】

日程：2026年11月21日(土)～23日(月・祝)

会場：メニコン シアターAoi

（愛知県名古屋市中区葵3-21-19）

【東京公演】

日程：2026年11月26日(木)～29日(日)

会場：六行会ホール

（東京都品川区北品川2-32-3）

■チケット

最前プレミアム席（A列）

18,000円

プレミアム席

（名古屋公演 B列～F列 / 東京公演 B列～G列）

12,000円

一般席（プレミアム席以降の列）

名古屋公演：7,580円 東京公演：7,000円

Z席（後方列）

3,000円 ※劇団所属の29歳以下対象

★最前プレミアム席・プレミアム席特典★

非売品フォトブック、終演後特典イベント参加券

※終演後特典イベントへの参加はお持ちのチケットの公演回に限ります。

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本公演は「令和8年度 文化庁 劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」に採択されました。18歳以下の方は、公式WEB(https://www.tokairadio.co.jp/30uso)の専用応募フォームからの申し込みで無料で観劇いただけます。

＜応募期間＞

2026年5月13日(水)12:00～公演前日23:59まで

※予定枚数に達し次第、受付を終了させていただきます。

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■販売スケジュール

最速先行（抽選）

2026年5月13日(水)12:00～5月31日(日)23:59

＜販売券種＞

最前プレミアム席、プレミアム席、一般席

＜取扱先＞

https://w.pia.jp/v/30uso26tr/

＜備考＞

クレジット決済のみ

名古屋公演オフィシャル先行（先着）

2026年6月6日(土)12:00～6月12日(金)23:59

＜販売券種＞

最前プレミアム席、プレミアム席、一般席

＜取扱先＞

チケットぴあ Pコード：542-438

https://w.pia.jp/t/30uso/

東京公演オフィシャル先行（先着）

2026年6月7日(日)12:00～6月12日(金)23:59

＜販売券種＞

最前プレミアム席、プレミアム席、一般席

＜取扱先＞

チケットぴあ Pコード：542-438

https://w.pia.jp/t/30uso/

一般発売

2026年6月27日(土) 12:00～

＜販売券種＞

最前プレミアム席、プレミアム席、一般席、Z席

＜取扱先＞

TOKAI RADIO オンラインチケット

(名古屋公演)https://www.tokairadio.co.jp/online/30usonagoya

(東京公演)https://www.tokairadio.co.jp/online/30usotokyo

チケットぴあ Pコード：542-438

https://w.pia.jp/t/30uso/

カンフェティとりおきシステム【Z席】

https://torioki.confetti-web.com/form/4772

■お申し込みにおける注意事項

最前プレミアム席・プレミアム席特典（終演後特典イベント）

- 車いす席をご希望の場合はTOKAI RADIO 事業部 までお電話ください。☎052-962-6151（平日10:00～17:00※昼休み除く）一般席が対象となります。- 未就学児入場不可。- 出演者及び公演スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。- チケットご購入後のキャンセル・変更、及び公演中止時以外の払い戻しは事情の如何に関わらず一切できません。- ご購入時、チケット代の他にシステム利用料・発券手数料等、各種手数料が必要となる場合がございます。- チケットは、紛失・破損・盗難などいかなる場合においても再発行はいたしません。

１.アフタートーク＆お見送り

最前プレミアム席・プレミアム席の購入者を対象に、終演後にアフタートーク＆ステージ上からお見送りを実施します。

※出演者は急遽変更となる場合がございます。その場合でも払戻しはございません。

＜名古屋公演＞

11月21日(土)11:00

田淵累生・平野泰新・斉藤真木子・清水由紀・ゲスト

11月21日(土)16:00

平井亜門・平野泰新・斉藤真木子・ゲスト

11月22日(日)11:00

坂本遥奈・清水由紀・田村侑久・ゲスト

11月22日(日)16:00

田淵累生・戸塚世那・清水由紀・ゲスト

11月23日(月・祝)11:00

平井亜門・戸塚世那・坂本遥奈・ゲスト

＜東京公演＞

11月26日(木)19:00

平井亜門・平野泰新・清水由紀・ゲスト

11月27日(金)14:00

田淵累生・戸塚世那・坂本遥奈・田村侑久・ゲスト

11月28日(土)11:30

平井亜門・斉藤真木子・田村侑久・ゲスト

11月28日(土)16:00

田淵累生・平野泰新・斉藤真木子・ゲスト

11月29日(日)11:30

戸塚世那・坂本遥奈・田村侑久・ゲスト

- 最前プレミアム席・プレミアム席以外のチケットをお持ちの方用に「アフタートーク＆お見送り」に参加できる券を後日別途で販売予定です。- 席は本編と同じ座席となります。

２.舞台セット撮影会

最前プレミアム席・プレミアム席の購入者を対象に、終演後に舞台上に上がって写真が撮れる時間を設けます。※出演者はおりません。

- 手持ち撮影のみOK。まわりの人が写り込まないようにご配慮ください。- 複数人でのグループ撮影となります。- 撮影時間には限りがございます。

＜東京公演＞

11月27日（金）19:00

■スタッフ

作：土田英生

演出：佃典彦

演出助手：三井田明日香

舞台監督：蜷川湖音

舞台美術：岡田保

照明：村瀬満佐夫

音楽：橋本剛

音響：椎名カンス

衣裳：さくま晶子

宣伝映像：田中博之

写真撮影・宣伝美術：杉浦哲平

ヘアメイク：福永リナ、松本野乃香

制作：松原千紘、井潟一誓

プロデューサー：鋤柄遼、佐藤和佳

■主催・企画・製作

TOKAI RADIO ／ ぴあ

■協力

ソニー・ミュージックアーティスツ、BEBOP、アットプロダクション、ワタナベエンターテインメント、スターダストプロモーション、ZEST、フォーチュンエンターテイメント

■特別協賛

サービス付き高齢者向け住宅 ガジュマル

■公式WEB

https://www.tokairadio.co.jp/30uso

■公演に関するお問い合わせ

TOKAI RADIO 事業部

〒461-8503 名古屋市東区東桜1-14-27

TEL：052-962-6151

（平日10:00-12:00/13:00-17:00）