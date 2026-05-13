MATLAB EXPO 2026 Japan開催、生成AI、エージェント型AI、モデルベースデザインを含む最新テクノロジーを30以上のセッションでご紹介

マスワークス合同会社

東京, 日本 - 2026年5月13日- 工学システムの設計のための数学的計算ソフトウェアのリーディングカンパニーであるMathWorksは、2026年5月26日（火）に「ザ・プリンスパークタワー東京」（東京都港区芝公園）にて、総合テクノロジカンファレンス「MATLAB EXPO 2026 Japan(https://www.matlabexpo.com/jp/2026.html?s_eid=PEP_1778564314)」を開催します。

MATLAB EXPO 2026 Japanでは、AI、モデルベースデザイン（MBD）、ロボティクス、無線通信、自動運転などの分野に関わる技術トレンドおよび最新事例について学ぶことができます。川崎重工業による基調講演をはじめ、トヨタ自動車、Boeing Japan、電源開発を含む24のユーザー事例講演が行われます。また、体験型のワークショップ、ポスター展示、スタートアップスタンド、プログラミングコンテスト、MathWorksとパートナー企業によるデモ展示、MATLAB CopilotおよびSimulink Copilotなどの最新のAIソリューションに触れられる体験コーナーなど、さまざまな企画が予定されております。登壇者やエンジニアとの対話を通じて、MATLAB(R)およびSimulink(R)が実際のエンジニアリングのワークフローでどのように活用されているか体感いただけます。

MATLAB EXPO 2026 Japanへのご登録およびアジェンダの詳細については、https://www.matlabexpo.com/jp/2026.html(https://www.matlabexpo.com/jp/2026.html?s_eid=PEP_1778564314) をご覧ください。

【MATLAB EXPO 2026 Japanのハイライト】

基調講演：

川崎重工業株式会社 加賀谷 博昭氏

『人の可能性を拡張する移動体験―CORLEOが描く未来』

大阪・関西万博で披露した新感覚オフロードモビリティ「CORLEO（コルレオ）」は、人が自然環境の中を安心して移動し、これまで届かなかった体験にアクセスできる未来を描くコンセプトプロダクトである。本講演では、「どのような体験を人に届けたいか」という価値を起点とした開発思想を紹介し、人・環境・機体を一体として捉える設計により、移動が人の可能性を拡張する体験へ進化する未来像を提示する。

MathWorks Richard Rovner

『Accelerating Innovation with Model-Based Design and Agentic AI』

人工知能、特にエージェント型AIは、エンジニアリング設計に大きな変革をもたらしている。AIは定型作業の効率化にとどまらず、データ駆動の迅速な設計ループによって創造性を高める。本講演では、人間の発想とAIの洞察が融合することで変化する設計者の役割と、創造的なコンセプトを実装可能な解へ導く設計ツールの進化を解説し、想像力と実用性を橋渡しする設計の未来を展望する。

ユーザー講演の例：

トヨタ自動車株式会社 不破 稔夫氏

『自動車試験の合理化取り組み -スマホWebアプリ開発ツールとしてのMATLABの優位性-』

自動車の評価試験では、進行管理に加え写真や計測データなどエビデンスの適切な管理が重要だが、従来は手作業が多く負荷増や記録漏れ・入力ミスが課題だった。本事例ではMATLABで支援アプリを開発しWeb App ServerでWeb化して運用、試験フロー標準化とデータ自動整理、スマホ入力による効率化で負荷軽減とトレーサビリティ向上を実現した。

Boeing Japan Shehran Azim氏

『Simscapeによる航空システム開発のデジタルエンジニアリング加速』

ボーイング社はカーボンニュートラル航空の実現に向け、液体水素など極低温燃料搭載に必要なサーマルマネージメント技術の高度化を進めている。本講演では、水素燃料電池推進システムを対象に、

SimulinkとSimscape(TM)による気液二相流を含むマルチドメインモデルと、MATLABによる設計最適化、要件連携・自動テストまで統合したデジタル活用事例を紹介し、今後の技術開発への知見を示す。

電源開発株式会社 田中 克郎氏

『年間20名即戦力化！ドメイン知識×データサイエンスの最強人財育成』

データドリブンな意思決定の重要性が高まる中、J-POWERでは現場社員がデータサイエンスとAIで業務課題を解決できる人財育成を目的に、MATLABを活用した「MATLAB Upskilling Package」を導入した。発電所運用や電力販売などの実課題を題材に、8か月間のトレーニングと個別コーチングを実施し、未経験者を含む全員が完走した。本発表では、本取り組みの設計思想と成果、2030年に向けた展望を紹介する。

MathWorks について

MathWorksは、工学システムの設計に用いられる数学的計算ソフトウェアで業界をリードするソフトウェア開発会社です。エンジニアや科学者のための言語であるMATLABは、アルゴリズム開発、データ解析、可視化のためのプログラミングおよび数値計算環境です。Simulinkは、マルチドメインおよび組込みシステムのシミュレーションとモデルベースデザインのためのブロック線図環境です。MATLABとSimulinkは、自動車、航空宇宙、エネルギー、医療機器などの幅広い産業分野にわたる複雑な工学システムを、モデリング、シミュレーション、実装するための統合された計算プラットフォームを提供し、エンジニアリングチームを支援します。また、MATLAB および Simulink は、教育および研究に欠かせないツールとして、世界各国の大学や教育機関において活用されています。MathWorks は 1984 年に設立され、現在はマサチューセッツ州ネイティックを本拠地とし、世界 34 のオフィスで 6,500 名以上の従業員が活躍しています。詳細については、jp.mathworks.com(https://jp.mathworks.com/)をご覧ください。

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See mathworks.com/trademarks(https://jp.mathworks.com/company/trust-center/trademarks.html) for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.