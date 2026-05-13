【SDGs行動宣言】株式会社ヤマヒサ、親会社ライフテック・ホールディングスと連携し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを本格始動

株式会社ヤマヒサ

個人宅向けのリフォーム工事から法人向けのメンテナンス工事等を手掛ける総合建設企業の株式会社ヤマヒサ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大西朋彦、以下、当社）は、親会社である株式会社ライフテック・ホールディングス（以下「ライフテック・ホールディングス」）が策定した「SDGs行動宣言」に基づき、事業活動を通じた社会課題の解決への取り組みを強化することをお知らせいたします。

■背景

当社は、株式会社ライフテック・ホールディングスの100%子会社として、リフォーム業および建設業を担っております。 この度、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」の趣旨に賛同し、グループ共通の指針である「SDGs行動宣言」を自社の事業戦略の核に据えることといたしました。リフォーム・建設の実務を担う主体として、快適な住環境の提供や社会インフラの発展に寄与するとともに、環境に配慮した資材の使用等を通じて企業の社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現に向けた取組を推進してまいります。

■ヤマヒサにおける具体的な注力項目

■会社概要

・株式会社ヤマヒサ

代表者：代表取締役社長 大西朋彦

本社所在地：大阪市北区太融寺町3番24号 日本生命梅田第二ビル4F

URL：https://www.yamahisa.co.jp/

創業年：1973年1月24日

資本金：4,000万円

事業内容：総合リフォーム、新築住宅、ハウジングネットワーク事業、建設事業

・株式会社ライフテック・ホールディングス（親会社）

代表社：代表取締役 山田 久雄

本社所在地：大阪市北区太融寺町3番24号 日本生命梅田第二ビル4F

事業内容：グループ会社の経営管理

資本金：9,582万円

URL：https://www.lifetech-hldgs.com/