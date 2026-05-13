NTT-ATエムタックがブランド再構築をめざしてサービスマークを刷新

NTT-ATエムタック株式会社

NTT-ATエムタック株式会社（以下：エムタック、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澤田 閥）は、NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）のグループ会社として、家屋評価業務支援システム「HOUSAS（ハウサス）」（以下：HOUSAS）の開発・提供を行っています。

この度エムタックでは、ブランドの再構築をめざし、HOUSASなどの主要製品/サービス*¹に関するサービスマーク（アイコン/ロゴタイプ）を刷新するとともに、新たに公式マスコットキャラクター「エムタッくん」を制作しました。

エムタックは「エムタッくん」とともに、今後とも各製品/サービスの価値をよりわかりやすくお客様にお伝えするとともに、ブランドとしての存在感を一層高めつつ、「デザイン思考*²」により、ユーザーエクスペリエンス（UX）の向上と、サービス価値の最大化に向けた取組みを継続してまいります。

1. 自治体で加速するDXと、家屋評価業務の効率化に貢献する「HOUSAS」について

近年、自治体における基幹業務標準化や地方部における深刻な人材不足解消などに対応するため、デジタル技術を活用した業務効率化による住民サービス向上など、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進への取組みが加速しています。

新・増築家屋に対する固定資産税額のもととなる価値を評価する「家屋評価業務」についても、多くの自治体が業務を効率化するためシステム利用などのDXに取組んでいます。

エムタックが開発提供する「HOUSAS」は、この家屋評価業務に必要な一連のプロセスをフルカバーし、「固定資産評価基準」にもとづいた評価計算を支援するシステムで、使い勝手のよさと手厚いサポートを評価いただき、1993年のリリース以降、2026年4月末時点でご利用自治体数が780を超え、全国自治体*³の43%を越えており、シェアNo.1（当社調べ）です。

*¹ 主要製品/サービスの概要はこちらをご参照ください。

HOUSAS：複雑な家屋評価業務プロセスをフルカバーするNo.1パッケージソフト

https://mtack.co.jp/products_housas

HOUSCHEDULER：家屋調査訪問日程を24時間365日インターネットで楽楽調整

https://mtack.co.jp/products_houscheduler

HOUSTRAGE：家屋台帳データなどを安全に格納/履歴も含めて一元管理し容易に検索

https://mtack.co.jp/products_houstrage

HOUSCAN：紙の家屋台帳を高品質に電子化/HOUSTRAGEで検索用の基本情報も抽出

https://mtack.co.jp/products_HOUSCAN

*² ユーザー目線で課題やニーズを深く理解し、創造的に解決方法を考えるための思考プロセス

*³ 1,788自治体(J-Lisの「都道府県別市区町村数一覧」の合計値1,741に47都道府県を加算したもの)

2. サービスマーク（アイコン/ロゴタイプ）の刷新について

エムタックではこのたび、これまで個別に展開してきた、家屋評価業務を下支えする4つの製品/サービスのサービスマーク（アイコン/ロゴタイプ）を刷新しました。

今回の刷新は、製品/サービス間で表現にばらつきがあった従来のアイコンデザインを見直し、ブランドとしての一貫性と視認性を高めることを目的としたものです。ユーザーのみなさまにとって「ひと目でサービスの特長が伝わり、安心して選べる」ブランド表現をめざしました。

刷新したサービスマークは、順次展開いたします。

サービスの本質を象徴するアイコンデザイン

新しいサービスアイコンは、各製品/サービスが持つ機能や役割を端的に表現したシンボリックなモチーフを採用しています。複雑化しがちなサービスの特性を整理し、「何をするサービスなのか」が直感的に伝わるデザインとしました。

サービス固有の「差し色」によるブランドの明確化

アイコン全体のトーンを揃えつつ、サービスならではの固有の「差し色」を採用。これにより、複数のサービスが並んだ環境においても、エムタックの製品/サービスであることを明確に認識できるようになっています。同時に、サービスごとの識別性も確保しています。

力強いフォントで信頼性と先進性を表現

ロゴタイプには、視認性が高く力強さを感じさせるオリジナルフォントを使用しています。家屋評価業務を支えるシステム・サービスとしての信頼性と、変化に対応し続ける先進性をデザイン面から表現しました。

エムタックは、今回のサービスマーク刷新を通じて、各製品/サービスの価値をよりわかりやすく伝えるとともに、ブランドとしての存在感を一層高めてまいります。また「デザイン思考」により、UXの向上と、サービス価値の最大化に向けた取組みを継続してまいります。

【新サービスマーク（アイコン/ロゴタイプ）】

3．公式マスコットキャラクター「エムタッくん」の誕生について

エムタックが開発・販売する家屋評価業務支援システム「HOUSAS」やその周辺サービスをより身近に感じていただくことを目的として、公式マスコットキャラクター「エムタッくん」を制作しました。

「エムタッくん」は、HOUSASの特長である正確性・効率性・安心感を“やさしく、わかりやすく”伝える存在として誕生したキャラクターです。家屋評価業務に携わる自治体のみなさまに寄り添い、複雑で専門性の高い業務をサポートするHOUSASの姿を、親しみやすいキャラクターとして表現しています。

名前の「エムタッくん」は、社名である「エムタック」と当社の企業理念*4に由来し、確かな技術と創造力で高品質な製品/サービスをお届けできる存在でありたいという想いが込められています。やわらかな表情と前向きな姿勢は、日々の業務を支えるHOUSASの信頼性と、ユーザーとのつながりを象徴しています。

今後「エムタッくん」は、製品紹介資料や各種広報媒体、展示会・セミナーなどさまざまな場面で登場し、HOUSASの機能や価値を分かりやすくお伝えしてまいります。

エムタックは「エムタッくん」とともに、自治体のみなさまの家屋評価業務のさらなる効率化・高度化に貢献してまいります。

*4エムタック企業理念

私たちは、未来（Mirai）へ向けて技術と創造力（Technology And Creativity）で、

高品質（Ko-hinshitsu）なソフトウェア製品を提供し、

人にやさしい豊かな社会の実現に貢献していきます。

【NTT-ATエムタック 会社概要】 https://www.mtack.co.jp(https://www.mtack.co.jp)

エムタックは、NTTグループの技術的中核企業であるNTT-ATのグループ会社として、「未来へ向けて、技術と創造力で高品質なソフトウェア製品を提供し、人にやさしい豊かな社会の実現に貢献すること」をめざして発展を続けています。

主力商品である家屋評価業務支援システム「HOUSAS」を中心に、30余年にわたり培ってきたソフトウェア開発力と、家屋評価業務に精通したエキスパートによる高信頼なサポート力により自治体のみなさまの信頼と期待にお応えするべく、新たな価値創造・提供による社会貢献を使命と考え、絶えずイノベーションにチャレンジし、持続的な成長・進化を続けてまいります。

商 号：NTT-ATエムタック株式会社

創 立：1987年8月（昭和62年）

所 在 地：本社 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー12F

関西支店 大阪府大阪市中央区平野町二丁目3番7号 アーバンエース北浜ビル13F

資 本 金：1,500万円

株 主：NTTアドバンステクノロジ株式会社（100%)

代 表 者：代表取締役社長 澤田 閥（さわだ いさお）

事業概要：固定資産関連パッケージソフトの開発・販売、自治体向けDX推進各種システム・ソリューションの提供

※ 新サービスマークおよび「エムタッくん」は現在商標登録出願中です。

※ 文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

NTT-ATエムタック株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

新ビジネス推進部

担当：萩元、秋山

Mail：newbiz＠mtack.co.jp