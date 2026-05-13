400℃ PIZZA HIROSHIMA、5/13(水)より営業時間を延長

株式会社ヨンヒャクド

株式会社ヨンヒャクド（本社：東京都新宿区／代表取締役：坪岡章仁）が運営する、400℃ PIZZA HIROSHIMA（広島県広島市）は、2026年5月13日(水)より営業時間を18:30から19:40へ延長するとともに、基本予約制の営業を開始いたします。

400℃ PIZZAは、"どこにでもあるもので、どこにもないものを" をコンセプトに、2018年に岡山で誕生したピッツェリアです。



2020年に『ミシュランガイド 京都・大阪+岡山2021』ビブグルマンに選出され、食べログ・ピッツァ部門においては岡山本店が日本1位*を獲得。東京・神楽坂店では予約開始最短2秒で満席になるなど、多くのお客様にご支持をいただいています。

*全国4,877店舗中 /2026年5月1日時点

■ 400℃ PIZZA HIROSHIMAについて

2026年3月19日、広島・大手町にオープンした400℃ PIZZA HIROSHIMAは、オープン当初から温かくお迎えいただき、多い日には最大3時間を超える行列が生まれるほど、連日賑わいをいただいてまいりました。

■ 営業時間の延長について

このたび、お客様からのご要望にお応えし、これまで18:30までのご案内となっておりましたが、5月13日（水）より、19:40(L.O 19:00)まで営業時間を延長いたします。

お仕事終わりやカジュアルなディナーなどにぜひご利用ください。

■ 予約制導入について

あわせて、少しずつ暑くなりお客様の負担が増えてきており、これからの猛暑に備えて、待機列を解消したいという思いから、予約制を導入いたします。毎日12:00に2日後のご予約枠を公開いたします。（例：金曜日にご来店の場合、水曜日の12:00よりご予約可能）

当日入店（ウォークイン）も引き続きご案内しておりますが、ご予約のお客様を優先してご案内いたします。

ご予約はこちらから>>(https://www.tablecheck.com/shops/400do-hiroshima/reserve)

■ 400℃ PIZZAのメニューについて

400℃ PIZZAのメニューは、3カテゴリで構成されています。全店舗でご提供する定番の「グランドメニュー」、季節や月ごとに入れ替わる「期間限定」、そして広島店でしか味わえない「店舗限定」です。



限定メニューは定期的に新作ピッツァをご用意しております。5月の新作ピッツァ「クオーラ」も間もなく登場予定。提供開始日は店舗Instagramにてお知らせいたします。

クオーラ / Quola

イカ、オクラ、トマト、香草パン粉、モッツァレラ

\2,900

■ 変更後の営業時間・予約方法

- 営業時間：11:00～19:40（L.O 19:00）- 予約受付開始：5月13日（水）より- 予約方法：TableCheckにてご予約いただけますhttps://www.tablecheck.com/shops/400do-hiroshima/reserve- 当日入店：可能（ご予約のお客様を優先案内）

■ 店舗概要

- 店舗名：400℃ PIZZA HIROSHIMA（ヨンヒャクド ピッツァ ヒロシマ）- 所在地：広島県広島市中区大手町２丁目５－21-1F- 営業時間：11:00～19:40（L.O 19:00）- 定休日：不定休- 公式サイト：https://400do-pizza.com/- Instagram：@hiroshima400do(https://www.instagram.com/hiroshima400do/)