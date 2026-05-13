【累計1万人超が熱狂】K-Beautyの祭典「SEOUL LIFE」が銀座へ初上陸。Maison KOSE銀座にて最大規模のポップアップ開催決定。

GY Seoul Co., Ltd.Maison KOSE銀座 × ソウルライフ（SEOUL LIFE）

日韓コラボ最新ビューティーが銀座に集結！今まで３度にわたり開催してきた本イベントはさらにスケールアップし、第４回ソウルライフPOP UPを銀座エリアで開催決定！

2025年より東京・渋谷で始まったK-Beautyポップアップイベント「SEOULLIFE（ソウルライフ）」が、第4回目にして初めて銀座へ舞台を移します。毎回来場者で周辺道路が埋まるほどの盛況を見せ、3回9日間の開催合計で延べ1万人以上のビューティー好きが集まった本イベント。今回は、日本を代表する化粧品メーカー・コーセーの直営店「Maison KOSE銀座」との初のコラボレーションにより、K-Beautyポップアップの概念を超えた「プレミアムK-Beautyショーケース」として生まれ変わります。

【 SEOUL LIFE 】 開催概要

・6/5（金）：関係者様向けプレオープン（※完全招待制）

・6/6（土）～：一般公開

【開催時間】 11:00～17:00 ※最終受付16:30 （※Maison KOSE銀座は19時まで営業）

【開催場所】 Maison KOSE銀座 東京都中央区銀座7-10-1 1,2階

熱狂の足跡：１万人以上を魅了した「体験」の力

2025年度より開始した「SeoulLife」は、わずか3回（合計9日間）の開催で、

累計10,000名を超える動員を記録いたしました。常にチケットは即日完売、会場外まで続く熱気は、

今のK-Beautyがいかに日本の人々の生活に深く根付いているかを証明しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77064/table/12_1_938ffc58b3392d6d0da346692c4dadfd.jpg?v=202605131151 ]

今回は初のMaison KOSEとのコラボレーションにより、これまで培ってきた圧倒的な集客力を生かしながら、最新の韓国ビューティーと、コーセーが展開する多様なブランドを横断的に体感いただける空間を展開します。

日本ではまだ入手困難な注目ブランド数十社を一同に集め、最新韓国ビューティーを体験できる特別な14日間となっております。日本イベント初参加の企業を多数揃え、スキンケアからインナービューティー、パヒューム、フード、ビューティーデバイスまで様々な韓国ブランドが参加いたします。さらに、話題のブランドと複数企業の連携によりここでしか体験できない限定コンテンツを多数ご用意！

いま韓国で人気上昇中のブランドをオフラインで直接『見て・触れて・試せる』絶好の機会は、ブランドとお客様をつなげる場として、K-Beautyの新たな可能性を広げます。

【 SEOUL LIFE 】 イベントの特徴

会場では、前回よりパワーアップした沢山のイベントをご用意しております。

イベントに参加していただいた方には、多くのプレゼントもご用意。また自社商品の初お披露目に加え、韓国で今大人気のフードもご用意！

さらに、あの韓国で人気のアイドルも来日するかも？！

恒例の必ず取れるクレーンゲームやレシート写真機、コスメ・デコなど楽しめるコンテンツや日本の未上陸のコスメを購入することもできます。

コスメクレーンゲームレシートプリントコスメデコ

※ 本イベントの出展ブランド、企画内容、スケジュール等の詳細につきましては、公式SNSにて段階的に公開してまいります。より充実した情報をお届けできるよう現在鋭意準備を進めておりますので、最新情報は公式アカウントをご確認いただけますと幸甚に存じます。

【主催者メッセージ】

「SEOUL LIFEは、単にトレンドを追いかける場所ではありません。それは、日韓の美学が対等に混ざり合い、新しい自分を発見するためのクリエイティブな場です。これまで1万人以上の皆様と分かち合ってきた熱量を、日本の美容文化の象徴である銀座という地でさらに昇華させ、心揺さぶられる体験をお約束します。」

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77064/table/12_2_03da597a3beb70f3711e59212e9010c7.jpg?v=202605131151 ]

【お問い合わせ窓口】

GYSEOUL Co., Ltd. 広報担当

E-mail：gyseoul@gyseoul.co.kr（日本語対応）

TEL：02-713-8009

Instagram：@seoullife_japan