【エムディー株式会社】デジタル化・AI導入補助金2026のIT導入支援事業者として登録

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、このたびデジタル化・AI導入補助金2026のIT導入支援事業者として登録されました。

当社が提供する「gleasinAI売上予測」「gleasinベーシックプラン」は、登録ITツールとしてご利用いただけます。

gleasinは、AIによる高度な売上予測や既存店舗最適化、商圏分析、顧客特性把握、競合比較、レポート出力・共有等を支援するクラウド型ツールです。

補助金活用を通じて、対象となる中小企業・小規模事業者等のお客さまに対し、導入負担の軽減と業務高度化、成功する意思決定の支援をしてまいります。

※補助金の申請には、所定の要件および審査があります。

※補助対象となる内容は、申請枠・登録内容・申請条件により異なります。

■会社概要

社名： エムディー株式会社

代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人

本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

設立： 2018年10月1日（創業：2003年）

事業内容：

クリニック開業・経営コンサルティング

メディカルモール開発・運営

承継・M＆Aコンサルティング

立地戦略コンサルティング

AIソリューション・プロダクト開発

SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売

エムディー株式会社： https://emdi.co.jp/

商圏分析ツール「gleasin」：https://www.gleasin.jp/

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711