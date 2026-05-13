日本医専とクリアソン新宿が産学共創教育プログラムを開始

学校法人敬心学園日本医専とクリアソン新宿が産学共創教育プログラムを開始 (C)Criacao 2026

学校法人敬心学園（東京都新宿区／理事長：小林光俊）が運営する日本医専（東京都新宿区／校長：岸本光正）は、日本フットボールリーグ（JFL）所属のサッカークラブ「Criacao Shinjuku (クリアソン新宿)」（運営：株式会社Criacao、本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：丸山 和大）と、産学共創教育プログラムの構築およびクリアソン新宿アカデミーの体制強化を目的として、2026年4月24日に包括連携協定を締結いたしました。

日本医専にとって初となるサッカークラブとの本連携により、学生がアカデミー（育成年代）の現場で実践的な経験を積みながら、クラブのメディカル体制を強化する「次世代型教育モデル」の実現を目指します。

●背景と目的

クリアソン新宿は、サッカークラブの枠を超え、地域社会への貢献や教育機会の創出を目指す産学連携を積極的に推進しています。一方、日本医専は、医療現場で即戦力となるプロフェッショナルの育成に注力してきました。

本協定では、日本医専が培ってきた柔道整復・鍼灸の高度な専門知見と、クリアソン新宿アカデミーの実践的なスポーツ環境を融合させます。サッカー現場のリアルな課題と医療教育を直結させることで、「教育」と「実践」が循環する次世代の人材育成モデルの構築を目指します。

●連携事項

１. トレーナーインターンシップ

日本医専の学生が、クリアソン新宿アカデミーの練習や試合でトレーナー実務を経験します。サッカーの競技特性に合わせたトレーナー育成プログラムを修了した学生を受け入れ、ウォーミングアップ補助、負傷選手対応、リハビリプログラム提供など、教室では学べない実践スキルを習得します。

２. 共創教育プログラムの開発

選手のニーズに基づき、「ケガ予防」「セルフケア」「コンディショニング講習会」等のプログラムを共同で開発、実施します。主体的な学習機会を創出します。

３. 附属臨床施設との連携

日本医専の附属臨床施設（敬心接骨院等）を活用し、アカデミーの選手に対してケガリスクの数値化・可視化から復帰プログラム、再発防止まで一貫したサポート体制を構築します。

●コメント

日本医専とクリアソン新宿が包括連携協定を締結 (C)Criacao 2026・日本医専 校長 岸本 光正

昨年4月に「日本医専」へと校名を変更いたしました。これまでの専門学校という枠組みにこだわらず、職業人として育成し、その後も「この仕事が天職だ」と思えるまで支援し続けたいという思いが込められています。柔道整復師や鍼灸師は接骨院や鍼灸院で働くイメージが強かったのですが、実際はスポーツやエンターテインメントも含めて、活躍のフィールドは広いです。

今回のクリアソン新宿との提携により、学生たちは学校では学べない、現場における対応力やコミュニケーション能力を学ぶ貴重な機会を得ることになります。これは我々が目指す「日本医専」のあり方と合致するものです。ぜひ、共同で素晴らしい人材育成プログラムを作っていければと考えております。

・クリアソン新宿 アカデミーダイレクター 神田 義輝

まずは、私たちが今一番課題に感じているフィジカルのケアやレベルアップの領域において、心強いパートナーとなって下さることに感謝いたします。

クリアソン新宿のアカデミーは、単にサッカーをすることやスキル向上を目的としているわけではありません。一番の目的は、子供たちが豊かな人生を歩み、その先に他者の人生を豊かにできるような人材を輩出することです。その中で、健康、ヘルスケアは一生涯の豊かさに関わる最重要事項であると考えています。

この取り組みをアカデミー内にとどめず、新宿という地域のヘルスケア向上や豊かさの創造に寄与させていただきたい。長い目でこの関係を育んでいければ幸いです。

日本医専とクリアソン新宿の包括連携協定の締結式 (C)Criacao 2026■Criacao Shinjuku（クリアソン新宿）とは

2005年、大学のサッカーサークルの仲間を中心に結成。チーム名の「Criacao」はポルトガル語で「創造」を意味する。2009年、東京都リーグ4部に参戦。2018年、拠点としてきた新宿区とともに歩む決意を込めて「Criacao Shinjuku」へ改称し、翌年に新宿区サッカー協会代表チームとなった。2020年には新宿区と包括連携協定を締結し、地域課題にも幅広く取り組んでいる。2021年にJFL（日本フットボールリーグ）昇格。以降、毎年国立競技場でも公式戦を開催し、2025年にはJFL最多となる16,755人を動員。「サッカーを通じて感動を創造し続ける存在でありたい」という理念のもと、社会に豊かさをもたらし、世界一のクラブを目指して活動している。

■日本医専について

所在地： 東京都新宿区

校長： 岸本 光正

学科： 柔道整復学科、鍼灸学科

特色：

・職業教育の場として専門性の高い技術と確かな知識習得

・独自学習システム『KEISHIN.net』による個別最適化学習

・個人の将来を見据えた多彩なゼミの選択

・サイトURL： https://www.nihonisen.ac.jp/

※『KEISHIN.net』は学校法人敬心学園の商標です。

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