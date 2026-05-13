玄関に線路を敷く？子どもが自然と靴を“停車”したくなる、新発想の玄関マット『SHOES TERMINAL』がMakuakeで公開

EVE-Technologies株式会社「並べる」ではなく、「停める」へ

EVE-Technologies株式会社（本社：愛知県小牧市、代表取締役：土屋いづみ、以下EVE-Technologies）は、応援購入サービス「Makuake」にて、新商品『SHOES TERMINAL（シューズターミナル）- 靴の駅 -』のプロジェクトを公開しました。

『SHOES TERMINAL』は、玄関に“線路”を敷くことで、子どもたちが自然と靴を“停車”したくなる、行動デザイン（ナッジ）の考え方を取り入れた玄関マットです。

“タイパ”や“時短”が求められる現代。子育てや暮らしの中で繰り返される「靴を揃えなさい」という声かけを、注意や我慢ではなく、“自然と動きたくなる仕組み”で変えられないか。そんな想いから、本プロジェクトはスタートしました。

■ 「並べる」ではなく、「停める」

“停車位置”があることで、自然と靴を戻したくなる

『SHOES TERMINAL』は、玄関を“駅”に見立てた玄関マットです。

靴を「並べる」のではなく、“停める”という行動へ変えることで、自然と整いやすい状態をつくります。

玄関に線路を敷く。

靴を停める。

それだけで、“停まる場所”が生まれる。

片付けを「終わり」ではなく、「次の出発準備」に変える。そんな新しい玄関体験を目指しました。

さらに、専用のOCOCAカードも付属。靴を停めて、“ピッ”とかざすことで、「停車完了」という区切りを自然につくります。

■ OCOCAカードで「停車完了」をつくる

OCOCAカードで「停車完了」をつくる

本製品には、改札をイメージしたオリジナルカード「OCOCA」が付属します。

靴を停めて、“ピッ”とかざす。

その小さな動作によって、「ここで終わり」という区切りを子どもでも直感的に感じられるよう設計しました。片付けを“やらされるもの”ではなく、遊び心のある体験に変えるための仕掛けです。

■ “駐車”から、“停車”へ

AQLOLO暮らしのナッジシリーズ第1弾『月極シューズパーキング』駐車許可証や契約書など、“オーナー感”を楽しめる世界観も特徴

AQLOLOではこれまで、玄関を“駐車場”に変える玄関マット『月極シューズパーキング』を展開してきました。

『月極シューズパーキング』は、駐車場デザインのマットに靴を停めることで、自然と靴が揃う行動を促す商品です。駐車契約書や駐車許可証など、“オーナー感”を楽しめる世界観がSNSを中心に反響をいただきました。

今回の『SHOES TERMINAL』は、その思想を引き継ぐAQLOLO暮らしのナッジシリーズ第2弾として企画した商品です。

“駐車（終わり）”ではなく、“停車（途中）”と“出発（未来）”。

行動に意味を持たせることで、無理なく続く仕組みを目指しています。

「『月極シューズパーキング』を発売して以降、“次は鉄道デザインをやりたい”という想いがずっとありました。何度も企画を考え直しながら、今回ようやく“停車”という形にたどり着きました。親子で楽しみながら、自然と靴が揃う空気を玄関につくれたら嬉しいです」（EVE-Technologies・土屋 貴嗣）。

■ 店舗導入・卸販売・コラボレーションも視野に

現在、『SHOES TERMINAL』はMakuakeにて公開中です。

今後は、雑貨店・子育て関連施設・鉄道関連ショップ・キッズスペースを持つ施設などへの導入も視野に入れています。

また、『月極シューズパーキング』とあわせたAQLOLO暮らしのナッジシリーズとして、プロジェクト終了後の店舗導入・卸販売・コラボレーション等に向けたご相談も受け付けています。

玄関を整えるだけではなく、会話や体験が生まれる“少し変わった楽しい仕組み”として、空間づくりにも活用できる商品を目指します。

■ Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：SHOES TERMINAL - 靴の駅 -

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/shoes-terminal/

実施期間：2026年5月11日（月）～2026年6月29日（月）

一般販売予定価格：2,980円（税込）

リターン価格：超早割 2,180円（税込）～

お届け予定：2026年8月末まで

■ 商品概要

商品名：SHOES TERMINAL - 靴の駅 -

ブランド：AQLOLO

サイズ：約33cm × 26.5cm × 厚さ2.5mm

重量：約125g

材質：発泡ゴム（クッション性）＋布素材

製造国：本体 中国／OCOCAカード 日本

AQLOLO

AQLOLOは、「小さな工夫が、大きな快適へ。」をコンセプトに、日常のちょっとした不便を“仕組み”で解決するプロダクトを企画・開発しています。

■ 会社概要

会社名：EVE-Technologies株式会社

代表者：代表取締役 土屋いづみ

所在地：愛知県小牧市四丁目48番地

事業内容：AQLOLOブランドの企画・開発・販売、EC事業等

公式サイト：https://aqlolo.jp