電気代高騰が続く中、無料で蓄電池を導入、毎月最大3,000円割引「auでんき」×蓄電池の新サービス『auでんち』提供開始

auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）は、「auでんき」と蓄電池を組み合わせた新サービス『auでんち』を、2026年5月13日より提供開始します。

『auでんち』は、蓄電池の初期費用・設置工事費・月額料金すべて0円※1での提供に加え、毎月の電気代から最大3,000円（税込）を割引※2、３するサービスです。日々の節電努力を必要とせず、“頑張らなくても続く電気代の節約”を実現します。

また、停電時には蓄電池を非常用電源として活用できるほか、「auでんき ecoプラン」により、環境に配慮した電気をおトクに利用できます。

※1：『auでんち』の加入から１5年間のうちに解約をされる場合は3.3万円の違約金が生じます。

※2：auでんき ecoMプラン（東京）又はecoLプラン（東京）の利用料金から3,000円を割引。なお、auエネルギー＆ライフが蓄電池を活用するにあたって生じた電気代は、月々の利用料とまとめてお客様に一度ご負担いただきますが、同額を当社から補填します。

※3：前月末時点で『auでんち』をご利用の場合、当月の電気料金から割引。月の電気代が3,000円を下回る場合は当該金額分を割引。

『auでんち』特設サイトURL：https://www.au.com/energy/denki/audenchi/

電気代高騰の中で進む、「電気価値の変化」

近年、燃料価格の高騰や国際情勢の影響により、電気代の上昇や先行きへの不安が高まっています。加えて、夏場や冬場の冷暖房利用の増加による電力需要の拡大や、自然災害に伴う停電リスクへの備えなど、電気をめぐる課題への関心も高まっています。

こうした状況の中、電力市場では制度改革が進み、家庭用蓄電池などの分散型電源を活用した電力の需給バランス調整（需給調整市場への参入）など、新たなエネルギー活用も取り組みが広がりつつあります。

一方、家庭における節電は、我慢や手間を伴うことも多く、継続的な負担となるケースも少なくありません。

こうした中、auエネルギー＆ライフはコーポレートメッセージに掲げる「Energize Your Life」のもと、電気を「頑張って節約する」のではなく、「価値として活かすもの」へ捉え直し、家庭用蓄電池を通じて電力の需給バランス調整への活用を見据えた新たなサービスとして、『auでんち』の提供を開始します。

■『auでんち』サービス特長

＜特長１：毎月の電気代を最大3,000円（税込）割引※2、３＞

蓄電池の運用によって生まれる価値をもとに毎月の電気代から最大3,000円（税込）を割引※2、３することで、日々の節電努力に頼ることなく、家計負担の軽減につながります。

なお、蓄電池の初期費用・設置工事費・月額料金はすべて0円※1で、追加費用なく導入することが可能です。

＜特長２：停電時も電気が使える安心設計＞

災害などによる停電時には、蓄電池が非常用電源として機能します。気象警報発令時には、蓄電池が緊急充電モードに自動で切り替わり、蓄電池残量を100％まで充電。生活を維持できる“もしもの備え”を提供します。

＜特長３：環境配慮とおトクを両立する「auでんき ecoプラン」＞

再生可能エネルギー比率実質100％、CO2排出量実質ゼロの「auでんき ecoプラン」を提供します。

従来の「auでんき」と同一の料金水準で利用できるほか、電気代に応じたPontaポイントがたまるため、環境配慮とおトクを両立できます。

『auでんち』の仕組み

＜なぜ電気代の割引が実現できるのか＞

『auでんち』は、東京都の補助金活用に加え、家庭に設置した蓄電池を遠隔で統合制御・運用することで得られる収益をもとに、サービスを実現しています。

電力は、「使われる電気」と「作られる電気」を常に一致させる必要があります。『auでんち』では、家庭に設置した蓄電池を、電力の需給バランスを調整する取り組みに活用し、電力系統の安定化に貢献します。

こうした蓄電池の運用によって生まれる調整力※4は、電力の需給バランスを維持するための「需給調整市場」において価値として評価されます。

この需給調整市場で得られる収益の一部をお客さまへ還元することで、蓄電池の初期費用・設置工事費・月額料金0円での提供に加え、毎月最大3,000円（税込）の電気代割引※2、３を実現しています。

※4 調整力：電力の需給バランスを調整する能力

＜サービス提供体制＞

『auでんち』は、auエネルギー＆ライフを中心に、auエネルギーグループの連携と外部パートナーとの協業により提供されます。auエネルギー＆ライフは、サービス提供主体として、家庭用蓄電池を活用したエネルギーサービスの企画・運営を担います。

auエネルギーグループは、各社がそれぞれの機能を担いながら連携することで、分散電源を活用したエネルギー運用を実現しています。特に、株式会社エナリスが持つ電力需給予測や制御技術の活用が、家庭に設置された蓄電池の運用の重要な役割を果たしています。

また、株式会社REDERは通信機器および機器管理プラットフォームの提供を担い、サービス提供に必要な機器供給・運用体制を支えています。

さらに、住友電気工業株式会社が提供する家庭用蓄電池「POWER DEPO(R)」シリーズを採用することで、安定した電力供給と信頼性の高い機器運用を実現しています。

これらの連携により、グループ全体の知見と外部パートナーの強みを組み合わせながら、家庭の電力を社会インフラの一部として活用し、生活者に価値を還元するエネルギーサービスを提供しています。

■『auでんち』対象・提供条件

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124795/table/42_1_ae86d6781f32910ab06e3f2c002f5bfb.jpg?v=202605131151 ]

住友電気工業 蓄電池 「POWER DEPO(R)」シリーズ概要

『auでんち』で採用している蓄電池は、住友電気工業製の「POWER DEPO(R)」シリーズです。

本製品は、省スペースかつ簡単施工が可能な自立型モデルで、壁固定が不要な設計です。なお、蓄電容量や出力などの仕様は機種により異なります。

URL:https://sumitomoelectric.com/jp/products/powerdepo

■今後の展望

auエネルギー＆ライフは、『auでんち』を通じて、家庭の電力を“使うだけ”ではなく、“暮らしと社会を支えるエネルギー”として活用し、生活者と社会の双方に価値を提供するエネルギーサービスの実現を目指しています。

今後は、より多くのお客さまに『auでんち』をご利用いただきながら、家庭用蓄電池をはじめとした分散型電源の活用を通じて、生活者への価値還元と社会全体の電力の安定供給の両立を目指します。

今後も「Energize Your Life」のもと、お客さまの暮らしに寄り添いながら、エネルギーを通じた新たな価値提供に取り組んでまいります。