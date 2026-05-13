キャリアの迷いに寄り添うミドル・シニア世代の女性たちに向けたプロジェクト「Life Shift Platform for Women」イベント第2弾を6/2(火)に開催

ニューホライズンコレクティブ合同会社

ミドル・シニア人材の活躍を支援する「ライフシフトプラットフォーム（LSP）」を運営するニューホライズンコレクティブ合同会社（東京都、代表：山口裕二・野澤友宏、以下：NH）は、ミドル・シニア世代女性のキャリア支援プロジェクト「LIFE SHIFT PLATFORM for Women」のイベント第2弾として、「キャリアブレイクから始まる、私らしいライフシフト」を2026年6月2日（火）に開催いたします。

本イベントでは、キャリアの選択肢として注目される「キャリアブレイク」をテーマに、今後のキャリアに悩む女性たちが一歩踏み出すためのヒントと対話の機会を提供します。









■「LIFE SHIFT PLATFORM for Women」とは

「LIFE SHIFT PLATFORM for Women」とは、さまざまなライフステージやそれぞれの環境で、プロフェッショナルとして月日を重ねてきたミドルシニア世代の女性たちを応援するライフシフトプラットフォームの新たなプロジェクトです。次のステージを支え合う仲間や、プロフェッショナルに必要な学び、ライフシフトを後押しするたくさんのヒントを提供します。

https://fw.lifeshiftplatform.com/(https://fw.lifeshiftplatform.com/)

■特別ゲストはキャリアブレイク研究所 代表理事 北野貴大氏

LSPメンバーとのトークセッション＆交流会を開催！

本イベントでは、キャリアブレイク研究所 代表理事 北野貴大氏をゲストに迎え、

トークセッションと参加者同士の対話を通じて「キャリアの再設計」を考えます。

【第一部】一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表理事 北野貴大氏とLSPメンバーによるトークセッション

【第二部】ご参加の皆さんとキャリアブレイクについての対話とQ＆A



※その後軽食と共に懇親のお時間を設けています（立食形式）

ゲストプロフィール

一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表理事 北野貴大氏

一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表理事。

人生と社会を見つめ直す一時的な離職休職である「キャリアブレイク」の研究所を2022年に設立し、言葉・文化を広め始める。キャリアブレイクのコミュニティやポータルサイトの運営、企業への導入支援を行う。大阪公立大学大学院 経営学研究科 特別研究員。著書に『仕事のモヤモヤに効くキャリアブレイクという選択肢』（KADOKAWA）、『キャリアブレイク』（千倉書房）

LSPメンバープロフィール

水野 和佳氏（1期生）

ブランドプロデューサー、コネクター、タレント&アスリートエージェント

1976年大阪生まれ。小学4年生から高校まで米国シカゴで育つ。

1999年同志社大学卒業後、（株）電通でゲーム会社や製薬会社などBtoC企業のPR、

マーケティング、各種プロモーションを担当。2021年に独立し、現在はアスリートやモデルのマネジメント、商品・サービスブランディング、オリジナルチョコレートのプロデュース、

保護犬猫活動など活動の幅を広げている。

延友陽子氏（２期生）

東京音楽大学理事/アナウンサー/キャリアコンサルタント

在京キー局アナウンサーとして22年間、ニュース・情報・スポーツ・報道の最前線で活躍。現在はキャリアコンサルタントとして「人と組織がともに輝く未来」の実現を追求。

東京音楽大学非常勤理事として、学生のキャリア支援や音楽を通じた価値創造にも注力。

開催概要

日時：6月2日（火） 19：00～21：00

場所：ニューホライズンコレクティブ合同会社 銀座オフィス

（東京都港区新橋1-7-1近鉄銀座中央通りビル２F）

定員：15名（事前申込制、定員に達した場合はキャンセル待ちとさせていただきます）

参加費：無料

対象：転職・独立を検討中の女性の皆様, 企業の経営／人事・HR 担当者様

主催：ニューホライズンコレクティブ合同会社

参加申し込みURL ： https://forms.office.com/r/Yb9b715NVh

申し込み締切り： 5月15日（金）

LSPとは



NHが提供するライフシフトプラットフォーム（LSP）は、人生100年時代においてさまざまな専門性を有するビジネスパーソンが、年齢を理由に活躍を制限されることなく、自律したプロフェッショナルとして中長期的に価値を発揮しつづけることができるようサポートする基盤です。

・メンバー数：263名 2026年4月30日現在

・詳細URL：https://lifeshiftplatform.com/

ニューホライズンコレクティブ合同会社について

・会社名：ニューホライズンコレクティブ合同会社

・所在地：New Horizon Collective合同会社銀座オフィス（東京都港区新橋１丁目７－１ 近鉄銀座中央通りビル9F）

・代表：山口裕二、野澤友宏

・設立：2020年11月12日

・ホームページ：https://newhorizoncollective.com/

・受賞歴：

「日経リスキリングアワード2024」 企業・団体イノベーティブ部門 最優秀賞

「HRアワード2025」 プロフェッショナル部門 人材開発・育成部門 入賞

・事業概要：株式会社電通が100％出資し、「ライフシフトプラットフォーム（LSP）」を運営しながら、プロフェッショナルパートナーとともに社会に対して新たな価値提供をする会社。