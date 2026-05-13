HCLTech、2025 Gartner(R) Service Integration and Management Services部門のMagic Quadrant(TM)でリーダーの１社に位置づけ

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルテクノロジー企業であるHCLTechは、2025 Gartner(R) Service Integration and Management（SIAM）Services部門のMagic Quadrant(TM)でリーダーの１社と評価されました。

この評価は、HCLTechがSIAM市場において13年以上にわたり培ってきた深い専門知識を示すものだと考えています。HCLTechは、製造、小売、ヘルスケアを含む主要業界に向けて革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とサービス提供の高度化を支援しています。

HCLTechのデジタルファウンデーション・サービス担当プレジデントであるJagadeshwar Gattuは、次のように述べています。「今回の評価は、サービス統合・管理の未来を形作るためにHCLTechが長期的に取り組んできたコミットメントが評価されたものだと考えています。SIAM市場が成熟する中、次のフェーズはインテリジェンス、自律性、そして測定可能なビジネス成果によって特徴づけられるでしょう。HCLTechはAI Force(https://www.hcltech.com/ja-jp/ai-force)を通じて、企業全体にわたりSIAMを高度化し、複数の機能、チーム、AIエージェントを統合的に統制できるようにしています。これにより、より迅速な意思決定、責任あるAIの導入、そして持続的な価値創出を実現します。私たちの目標は、企業がサービスを管理する段階から成果をオーケストレーションする段階へと移行できるよう支援することです」

HCLTechのSIAMサービスの詳細については、以下をご覧ください。

https://www.hcltech.com/ja-jp/digital-foundation/enterprise-siam-solutions

Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Service Integration and Management Services, Andrea Lanzavecchia et al., 29 October 2025

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HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60か国以上に226,300人を超える社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、ハイテク、半導体、通信とメディア、小売と消費財、モビリティ、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションをご提案、ご提供しています。

2025年12月末までの12ケ月間の連結売上高は145億ドルでした。

Supercharging ProgressをメッセージとしたHCLTechの詳細はwww.hcltech.com(http://www.hcltech.com/)をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。

※本資料は、ニューヨークおよびインド・ノイダで2026年2月25日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。リリースの原文（英語）は、以下のURLからご確認下さい。

https://www.hcltech.com/press-releases/hcltech-recognized-leader-2025-gartner-magic-quadrant-service-integration-and