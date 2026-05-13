MakeLeaps、2025年度に20件超の機能改善請求業務の対応漏れ防止を強化

メイクリープス株式会社MakeLeaps、2025年度に20件超の機能改善

リコーグループのメイクリープス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：岡田 泰、以下メイクリープス）は、クラウド型請求管理サービス「MakeLeaps」において、2025年度（※1）に20件以上の機能改善および新機能追加を実施し、請求業務における対応漏れ防止と業務効率化を支援しました。

これにより、導入社数6,700社を超えるユーザー企業の皆様に対し、より効率的でミスの少ない請求業務の実現を支援しています。

※1 対象期間は、2025年4月～2026年3月です。

2025年度の主なアップデート内容

1. 取引先とのデジタル連携を加速する、コミュニケーション機能強化

取引先とのやり取りで発生しがちな「未確認」や「連絡漏れ」に対応するため、以下の機能を追加・改善しました。これにより、経理担当者のフォロー業務を削減し、請求業務の正確性向上につなげています。

- 新機能「メールアドレス収集」により、取引先の連絡先情報を効率的に管理- 未参照書類に対するリマインドメール機能を追加し、確認漏れを防止- セキュア送信（※2）の差出人カスタマイズに対応し、取引先からの信頼性向上を支援

※2 Webブラウザーから参照または保存（ダウンロード）できる形式で電子送付されるMakeLeapsの機能です。パスワード設定不要でファイル添付形式のメール送付よりも高いセキュリティを担保できます。

2. 多様な商習慣に寄り添う、書類管理の柔軟性向上

企業ごとに異なる商習慣や業務フローに対応するため、書類編集・管理機能を強化しました。これにより、既存の業務フローを維持したまま、無理なくデジタル化を進めることができるようになりました。

- PDF分割・押印機能を拡張- 明細行を任意の位置に挿入できる機能を追加- 外部PDFの送付条件を緩和3. 管理機能と画面操作を改善し、組織利用に対応

さまざまな組織でも使いやすいように、管理機能と画面の使いやすさを改善しました。こ例より、大規模組織においても、効率的かつ統制の取れた運用ができるようになりました。

- ホーム画面・取引先一覧表示の見直し- メンバー情報の一括更新機能を追加- 郵送ポイントの有効期限管理機能を実装

機能アップデートの詳細は、別紙をご覧ください。

今後の展望

インボイス制度や電子帳簿保存法への対応といった法令遵守に加え、請求・受発注・入金管理といった業務をつなぐことで、業務負担の軽減と企業間取引の効率化をさらに進めていきます。

MakeLeapsとは

請求業務をワンストップで効率化する「MakeLeaps」

「MakeLeaps（メイクリープス）」は、見積書や請求書など、ビジネスに欠かせない10種類の書類をクラウド上で作成・送付・管理できる請求管理サービスです。書類作成から承認、郵送代行や電子送付、入金管理までをワンストップで効率化し、請求業務の負担を減らします。

2011年のサービス提供開始以来、個人事業主から中堅企業まで、業種や企業規模を問わず6,700社以上（※3）の幅広い企業に利用されています。

JIIMA認証（電子取引ソフト要件認証）を取得しており、インボイス制度や電子帳簿保存法にも安心して対応できるほか、グッドデザイン賞を受賞した直感的な操作性も高く評価されています。

また、直近では「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の請求書発行システム部門で総合1位に選出されるなど、高い信頼と実績を誇ります。

※3 2026年4月時点、無料プランを除く「有料プラン契約実績」のみの契約実績数です。

（別紙）2025年度 製品アップデートサマリー：四半期別

第1四半期（2025年4月～6月）：基盤強化と操作性の向上

電子送付の機能改善：送付が完了しなかった場合のエラーメッセージを改善し、より使いやすく。

送付設定の集約化： 自社情報に「送付設定」画面を新設し、設定管理を集約化。

アプリ連携アクセス強化： 連携中アプリへのアクセスを容易にし、フローを簡素化。

PDF分割の機能拡張： 押印機能、先頭末尾文字の抽出機能を追加し、様々なケースに対応。

取引先受信箱の利便性向上：「取引ポータル」でフィルタ項目が追加されより使いやすく。

第2四半期（2025年7月～9月）：コミュニケーションの高度化

PDF分割の機能拡張：すでに分割されているPDFファイルの名前変更も可能に。

電子送付の利便性向上： 差出人・返信先を任意で変更可能となり利便性が向上。

送付状の封入設定：利用ユーザーの声を受け、送付状の有無を選択できるように。

未参照書類のフォロー： 取引先が書類を確認していない場合のリマインドメール機能を搭載。

取引先定型パターンの利便性向上：設定項目をインポート機能で取り込み、一括更新が可能に。

取引先一覧ページの最適化：表示項目を刷新し、より使いやすく。

新機能「メールアドレス収集」： 取引先の連絡先情報を効率的に収集・管理し、電子化を促進。

第3四半期（2025年10月～12月）：管理機能の深化と表示刷新

取引先一覧ページの機能拡張：各取引先に関する共有事項などを任意で書き込めるメモ機能が追加。

ホーム画面の最適化：表示項目を改善し、より使いやすく。

書類の受け取り画面の表示改善：電子送付・取引先受信箱の受け取り画面にサービス名が追加。

取引先ポータルの拡張： 取引先受信箱ユーザーの登録枠を10件まで拡大し、大規模取引に対応。

明細編集の柔軟化： 書類の明細行を任意の場所へ挿入できる機能を追加。

メンバー管理の効率化： メンバー情報のエクスポート・一括更新が可能に。

第4四半期（2026年1月～3月）：ガバナンスと利便性の向上

メールアドレス収集機能の改善：収集状況のステータス表示追加、送付方法の自動切り替えが可能に。

郵送管理の適正化： 郵送ポイントへの有効期限導入と、管理画面の刷新でより管理しやすく。

電子送付の制限緩和： 電子送付可能な外部PDFの条件を緩和し、より幅広い書類送付に対応。

検索性の向上： 送付履歴に電子送付エラーに関する検索項目を追加し、より使いやすく。

機能アップデートの詳細は、以下をご覧ください。

メイクリープス 会社概要

詳細を見る :https://www.makeleaps.com/updates/product-update/- 会社名 ：メイクリープス株式会社- 代表 ：代表取締役社長 岡田 泰- 本社 ：東京都目黒区中目黒3-1-5 YK中目黒ビル2F- ホームページ ：https://www.makeleaps.com- 事業内容 ：ビジネス向けのクラウド型請求管理サービス「MakeLeaps」の開発・運営

※本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

※情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

※リリース内に記載の価格は、全て税別表記です。