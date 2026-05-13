スマホから組織アドレス帳へアクセス！日本の組織構造にフィットした階層型アドレス帳のスマホアプリ「AddressLook Mobile」を提供開始

株式会社ビービーシステム

日本企業の文化に合わせた業務アプリケーションを提供する株式会社 ビービーシステム(東京本社：東京都港区、大阪本社：大阪市中央区、名古屋支社：名古屋市中区、代表取締役：黒澤 敏彦、以下：ビービーシステム)は、スマートフォンから組織の最新連絡先を安全に参照・発信できる「AddressLook Mobile」の提供を開始しました。

AddressLook Mobileは、企業で管理している組織アドレス帳へアクセスし、そのまま電話発信やメール/SMSを送信できるスマホアプリです。提供中の階層型アドレス帳AddressLookの追加機能として、現行価格のまま追加利用いただけます。

また、アドレス帳データは企業内で一元管理され、スマホアプリからの利用時は、Microsoft Entra ID認証を利用します。これにより、デバイスの個人連絡先とは混同することなく、安全な連絡先利用と利便性を両立することができます。

この度のAddressLook Mobileのリリースにより、階層型アドレス帳AddressLookの利用は、新しいOutlook、Outlook クラシック、Outlook on the web、Microsoft Teams、iPhone（Android版は近日公開）と拡がり、アドレス帳データの有効活用による業務スピードの向上に、さらに貢献していきます。

【AddressLook/AddressLook Mobileについて】

OutlookやTeams上で、組織共有のアドレス帳を階層型で表現し、宛先選択の操作性を向上させるクラウドサービス

【AddressLook Mobile】

- アドレス帳情報は、クラウドで一元管理- メールやチャットの宛先選択が、組織ツリーからの直感的な操作- アドレス帳の情報は、顔写真や役職・緊急連絡先など任意に設定が可能- 役職順や兼務毎の役職表示など柔軟な並び順に対応- 組織ツリーの他、個人のお気に入り登録・Outlook個人連絡先とも連携- 所属部署や苗字など、部分一致でのユーザー検索も可能- HAB（Exchange階層型アドレス帳）からのアドレス帳データ移行にも対応- 個人のお気に入りグループ・メンバーの登録- お気に入りメンバーへの電話・メール・SMS- アドレス帳内のユーザー検索- オフライン時の利用も可能

https://look.bbsystem.co.jp/product/addresslook/

【ビービーシステム会社概要】

マイクロソフトテクノロジーに特化した、アプリケーションの受託開発、インフラ移行・新規構築SI業務、および、最新技術を投入したプロダクトの開発・クラウドサービスの提供を行っています。提供中のクラウサービス「Lookシリーズ」は、2021年から今年2024年と4年連続で、マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤーを受賞しました。

社名 ： 株式会社ビービーシステム (Big Bang System Corporation)

所在地(東京本社) ： 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング12階

所在地(大阪本社) ： 〒540-6114 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー14階

所在地(名古屋支社）： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目9番3号 伏見第一ビル9階

代表者 ： 代表取締役 黒澤 敏彦

設立 ： 1988年11月10日 (昭和63年11月10日)

URL ： https://www.bbsystem.co.jp/

お問い合わせ ： https://www.bbsystem.co.jp/contact/

※ Microsoft、Outlook、Microsoft Entra、Microsoft Teams、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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