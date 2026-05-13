メーカーズシャツ鎌倉から「電気の繊維」ピエクレックス採用Tシャツが初登場

株式会社ピエクレックス

株式会社村田製作所の完全子会社である株式会社ピエクレックス（本社：滋賀県野洲市、代表取締役社長：玉倉大次）が開発・販売する新素材「電気の繊維」ピエクレックスが、メーカーズシャツ鎌倉株式会社（以下、鎌倉シャツ）の製品に初めて採用され、同素材を使用したTシャツが2026年4月24日より同社オンラインショップにて発売されました。素材から考えるものづくりの視点で提案される本製品は、軽やかな着心地で春夏シーズンに適した一着です。

■素材から考える、こだわりのTシャツ

“肌にやさしい”を科学するピエクレックス繊維を採用。

「電気の繊維」 ピエクレックスは、人の動きで生まれる微弱な電気による抗菌効果※1が特徴です。

さらに、植物由来ポリ乳酸(PLA)を精緻に制御した”乳酸ブリード設計“。肌にもともと存在する成分に着目し、弱酸性発想で設計されたポリ乳酸繊維です。

加えて、オーストラリア産メリノウール（17.5μ／Super120’s相当）を使用することで、しなやかで上質な風合いを実現するとともに、天然素材ならではの特性を備えています。

※1 当社独自の評価試験により、素材特性として確認しています。使用環境や条件により効果は異なります。

■シンプルなデザインと軽やかな着心地、春夏に適した一枚

シンプルで取り入れやすいデザインとすることで、日常的に繰り返し着用しやすい一枚に仕上げています。 生地は157g/平方メートル と軽やかで、春夏シーズンでも着用しやすい設計です。インナーとしても一枚着としても活用でき、幅広いシーンで着用いただけます。

■回収・分別・堆肥化を前提とした「P-FACTS」（ピーファクツ）対応

本製品は、当社が推進するアパレルの循環インフラ「P-FACTS」に対応しています。

生分解性※2素材を中心に構成されており、役目を終えた後は回収・分別・堆肥化を経て土に還し、新たな植物の栽培に活用する「地球にやさしい」設計です。

※2生分解性とは、一定の条件下で水とCO2に分解される性質を指します。国際規格であるISO 14855-1（JIS K 6953-1）規格に準拠しています。

■商品情報

ピエクレックスTシャツ

ブランド：メーカーズシャツ鎌倉

カラー：グレー系

サイズ：M、L、XL

素材：ウール62%、ポリ乳酸（PIECLEX）20%、ポリエステル18%

価格：8,690円（税込）

発売日：2026年4月24日（金）

販売店舗：メーカーズシャツ鎌倉 オンラインショップ

■メーカーズシャツ鎌倉とは

製品ページ :https://shop.shirt.co.jp/shop/g/gYR300116M/?ft2604pieclex

1993年、古い歴史の街、鎌倉で小さなシャツショップ、メーカーズシャツ鎌倉が誕生。シャツは、お洒落に欠かせない最も大切なアイテムです。創業以来、「世界で活躍するビジネスパーソンをシャツで応援する」をモットーに、世界に唯一無二の最高のシャツづくりに邁進し、上質な素材を使い、縫製はメイドインジャパン。日本の縫製技術は細かな職人技と卓越した技術力によって、世界最高レベルを誇ります。今や、鎌倉シャツは、そのクオリティとプライスでニューヨークや上海をはじめ世界中のお客様にも愛されています。

■メーカーズシャツ鎌倉とピエクレックスの連携

鎌倉シャツとピエクレックスは、「鎌倉シャツコットンプロジェクト＠守山」を通じて連携しています。本プロジェクトは、滋賀県守山市を拠点に、使用済み衣類を回収・分別・堆肥化し、その堆肥でコットンを育て、再び製品化する「繊維→堆肥→繊維」の循環を目指す取り組みです。当社が推進する循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ）を活用し、持続可能なものづくりを進めています。

https://pieclex.com/news/20251022.html

■「P-FACTS」（ピーファクツ）について

「P-FACTS」（ピーファクツ：PIECLEX FAbrics Composting Technology Solution）は、ピエクレックス社が植物由来のポリ乳酸素材「電気の繊維」ピエクレックスを使用したアパレル製品や繊維製品を回収し、堆肥化までを一貫して行う循環インフラです。多くのパートナー企業、自治体、福祉施設、学校法人などのステークホルダーと連携し、既に運用が始まっています。

この循環インフラは、地域で使用された製品を地域で再利用する「地着・地消・地循」の考えに基づき、消費者が簡単に参加できる持続可能なファッション社会の実現を目指しています。「P-FACTS」に対応する製品には、「堆肥化し新しい植物を育む」ことを保証するP-FACTS認証マーク(※１.)が付与されており、環境にやさしい選択肢を提供しています。

■大地を育み未来を紡ぐ「電気の繊維」ピエクレックスについて

P-FACTS（ピーファクツ）循環図P-FACTS 認証マーク：繊維が堆肥となり、新たな植物が芽吹く様子をデザインしています。

「電気の繊維」ピエクレックスは、村田製作所の圧電技術「でんき」と帝人フロンティアの合成繊維技術「せんい」の融合によって誕生した新素材です。人の動きにより繊維が動くと微弱な電気を発生させ、抗菌効果※1を発揮します。

さらに、ピエクレックスはトウモロコシやサトウキビなど植物由来のバイオプラスチックであるポリ乳酸を原料とし、微生物によって分解される生分解性※2を持っています。



また、私たちが用意している循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ）による回収により、自然環境にやさしい循環が可能です。これにより、着用するだけでテクノロジー体感と環境貢献を両立させることができます。

■株式会社ピエクレックス

株式会社ピエクレックスは、イノベーションを通じて世界に貢献する村田製作所の100%子会社として、企業ビジョン「“でんき（電気）のせんい（繊維）” で世界を変える」を掲げ、電気の繊維「ピエクレックス」を通じた革新を推進しています。当社は、村田製作所と帝人フロンティアの共同出資によって設立され、両社の強みを融合させた新素材「ピエクレックス」を開発しました。ピエクレックスは革新性とともに環境へのやさしさを兼ね備えており、アパレル、ヘルスケア、一般消費財、産業分野など、幅広い用途に応用可能です。

現在、ピエクレックスは多くの繊維関連企業と協力し、持続可能な社会の実現に向け、循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ）の社会実装に取り組んでいます。P-FACTS認証の製品を「着るだけ、使うだけ」で、地球にも人にもやさしい未来を実現するために、今後も新たな価値を創造し続け、社会に貢献してまいります。

■GREEN×EXPO 2027にプラチナパートナーとして参画

株式会社ピエクレックスは、GREEN×EXPO 2027において、当社が代表構成員を務める「Team P-FACTS（チーム・ピーファクツ）」を通じ、会場運営プロジェクトのプラチナパートナーとしてアテンダントスタッフおよびボランティアの公式ユニフォームを提供します。加えて、当社単独でも、にぎわい創出プロジェクトのプラチナパートナーとして参画し、来場者の体験価値創出にも取り組んでまいります。

・公式サイト：https://pieclex.com/

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCAoOivJOkh2MEDywpvSLXGA

・公式Xアカウント：https://x.com/PIECLEX_JP

・公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/pieclex_official/