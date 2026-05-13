[LANEIGE] ついに日本上陸！水分ベールのようにみずみずしく軽やかなつけ心地。「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」5月28日（木）よりQoo10にて先行発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均)が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE (ラネージュ)」は、30年のウォーターバンクのうるおいバリア研究に基づいた、スキンケア成分78.3%*¹配合の「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーンを2026年5月28日（木）よりQoo10にて先行発売し、その後順次全国で発売いたします。

強まる紫外線やブルーライト、日常にあふれる外的ストレスは、肌のうるおいバリアを静かに揺るがします。

スキンケアブランド「ラネージュ」が提案するのは、水分で肌をバリアしながら強力な紫外線から肌を守るサンスクリーン。

30年のうるおいバリア研究に基づくウォーターバンクシリーズから生まれた「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」は、紫外線や熱、そしてブルーライトなど外部刺激から肌を守りながら、日中もうるおいで包み込み、サポートします。

「ウォーターバンク クリームシリーズ」と共にお使いいただくことをおすすめいたします。

▼商品特徴

１．UVカット効果で太陽に立ち向かうサンスクリーン

SPF50+ PA++++で強力な紫外線をカット。

また、微細なほこりやブルーライトなどの外的環境ストレスから肌を守ります。

２．美容液みたいに軽く、しっとり馴染むテクスチャー

ラネージュ独自のHydroBarrier UV Technologyにより、ムラになりにくく、するんと伸びて白浮きしにくい、快適な使い心地に配慮したUVです。水溶性UVフィルターを含むウォーター粒子が多く含まれることで、塗布後も一日中みずみずしく快適な肌状態を保ちます。

3．スキンケア成分配合で水分をすばやく与える

スキンケア成分78.3%*¹配合で1日中うるおいキープします。ウォーターバンククリームにも配合されているブルーヒアルロン酸*²に加え、4種のヒアルロン酸*³とブラックベリー抽出物*⁴を配合。紫外線にさらされた肌のうるおいバリアを守ります。

皮膚科テスト済、眼刺激性テスト済、ノンコメドジェニックテスト済

＊すべての方に、皮膚刺激・眼刺激・アレルギーが起こらないということではありません。

＊すべての方に、ニキビのもとができないということではありません。

*¹ 水を含む *² 加水分解ヒアルロン酸（保湿成分） *³ ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na（すべて保湿成分） *⁴ セイヨウヤブイチゴ果実エキス（整肌成分）

▼販売概要

・商品名：

「ウォーターバンク UVバリアサンスクリーン」

・発売日：

2026年5月28日（木）Qoo10先行発売、

その後順次全国発売

・価格：2,200円（税込 2,420円）

・容量：50mL

・販売場所：

■各種公式オンラインモール

Qoo10 / 楽天 / Amazon

■ロフト / ロフトネットストア

■PLAZA / PLAZA オンラインストア

■＠cosme TOKYO /＠cosme STORE / ＠cosme SHOPPING

※お取り扱いは店舗により異なります。一部店舗のみの取り扱いとなります。

HOW TO USE

スキンケアの最後に、適量を手に取り、顔全体や首にやさしく伸ばします。

外出15～30分前に塗ることをおすすめします。

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://jp.laneige.com

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。