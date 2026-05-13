OSAJI（オサジ）、「香りと記憶」をテーマにしたオードトワレ限定2種を2026年6月24日（水）《第一弾》、2026年7月22日（水）《第二弾》に発売。

株式会社OSAJI

すこやかで美しい⽪膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、夏の限定オードトワレ第一弾を2026年6月24日（水）、第二弾を2026年7月22日（水）に発売いたします。

あの夏の空気を、もう一度。

香りは記憶と深く結びつき、ふとした瞬間に鮮やかに蘇る。

まぶしい光、肌をなでる風、遠ざかる夏の気配--

言葉にならない感情ごと、閉じ込めたような2つの香りが生まれました。

オードトワレ"記憶のアンソロジー"より、夏の限定2種が順次登場します。

爽やかで切なく、甘酸っぱくて瑞々しい。

それぞれ異なる夏の表情を纏うように、あるいは重ねて。

この夏だけの、あなたの記憶になりますように。

発売日

・2026年6月24日（水）／ オードトワレ until #01 45mL \7,150（税込）【数量限定】

・2026年7月22日（水）／ オードトワレ until #02 45mL \7,150（税込）【数量限定】

商品概要

2026年6月24日（水）数量限定発売

オードトワレ until #01

45mL \7,150（税込）

until next time - また会う日まで

また会える日を期待するような、別れ前の感情をイメージした香り。

軽やかなレモンとスイートオレンジのシトラスに、ミントとウォータリーノートの涼やかな空気が重なる。ほのかにアニスの甘さが溶け込み、やわらかく爽やかな印象に。ラストはアンバーとパチョリ、シダーウッドが穏やかな温もりを残す。

トップ：レモン*、スイートオレンジ

ミドル：ミント、ウォータリーノート、アニス

ベース：アンバー、パチョリ、シダーウッド

＊国産天然香料：レモン果皮油（瀬戸内産）

2026年7月22日（水）数量限定発売

オードトワレ until #02

45mL \7,150（税込）

until next time - また会う日まで

入道雲が浮かぶ夏空のような香り。

切りたての果物を思わせるみずみずしいトップ。グレープフルーツとレモンに桃の皮の青さとほのかな渋みがにじみ、ユーカリの清涼感が重なる。やがて熟れた桃の果肉とクチナシのクリーミーな甘さが溶け合い、ふわりと広がるフルーティーフローラルへ。ラストはホワイトムスクを中心に、サンダルウッドの穏やかな温もりが重なる。

トップ：グレープフルーツ、桃果皮、ユーカリ、レモン*

ミドル：桃果肉、クチナシ

ベース：ホワイトムスク、サンダルウッド

＊国産天然香料：レモン果皮油（瀬戸内産）

“記憶のアンソロジー”

未来は目に見えない

香りも同じ

でも、そこには記憶から感じる曖昧な輪郭があって

絶えず形を変えていく

出会い、別れ

成功、失敗

喜び、悲しみ

変わり続けてきた中で、確かなもの

それは、

今、ここにいる私

「香りの向こうの、まだ見ぬ私に」

なりたい自分を選ぶ

記憶と深く結びつき過去の経験や感情を呼び覚ます"香り"。

その輪郭は曖昧で、なぞるたびに変容していくものであっても、

変わらない思いも確かにあり、今の自分を形成している。

香りが呼び覚ます記憶を、自分だけの作品集〈アンソロジー〉として。

自分の現在地を肯定し、寄り添い、そして未来を選びとるように香りを纏う。

◼︎ 香りの名称について

テーマは「前置詞」。

前置詞は時間や空間を切り取る言葉であり、香りは時間や空間の記憶とリンクするもの、という意図が込められています。

例えばメイクと服装、そこに香りを添えることで「自分らしさ」を表現できる。

選ぶ香りによって異なる雰囲気や気分を纏うことができるように、関係性をつなぎ、ニュアンスを演出する役割として「前置詞」と「香り」を重ねています。

◼︎ 香りのラインナップについて

ファッションのように気分によって香りを選んで纏いたい方にも、

そっと寄り添うような香りが好きな方にもご提案できるようなそれぞれ異なる個性を持つラインナップを揃えました。

また、記憶の中にある「どこかで見た景色」をイメージし、国内の各地で採取した国産天然香料をそれぞれの香りに配合しています。

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net