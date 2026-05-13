応用地質の「樹木の総合管理サービス」紹介ページをリニューアル

応用地質株式会社

応用地質株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：天野 洋文、以下、当社）は、道路・公園・公共施設等における倒木・樹木事故の未然防止を目的とした「樹木の総合管理サービス」について、サービス紹介ページをリニューアルしました。

調査・診断手法の説明や動画コンテンツを拡充するとともに、全国の自治体等で実施してきた樹木診断・調査業務の実績を公開しています。

近年、樹木の高齢化や植栽環境の変化、強風・豪雨の増加などにより、街路樹や公園樹を取り巻くリスクは高度化・複雑化しています。こうした中、外観調査だけでなく、地下部を含めた樹木の状態把握と、調査結果を活用した継続的な管理が求められています。

サービスの概要

当社の「樹木の総合管理サービス」は、

- 樹木医による健全度診断- 地中レーダーを用いた完全非破壊な幹内部の腐朽診断、根系分布調査- 調査・診断結果のデータベース化・GIS化- 管理計画の立案支援

を組み合わせ、自治体における樹木管理業務を包括的に支援するものです。

サービスの実績

- 神奈川県横浜市における、交差点周辺街路樹を対象とした根系分布調査- 千葉県流山市および茨城県守谷市において、複数年度にわたり実施されている樹木健全度調査・診断業務- 東京都内の公園を対象とした、大径木の根系分布調査- 自転車道や学校敷地内樹木を対象とした、安全性確認を目的とした診断業務

など、公共空間における多様な管理対象での調査・診断を全国で実施してきました。

また、国立研究機関との共同による地中レーダーを活用した根系分布把握の検証業務や、樹木管理データベース構築業務にも取り組んでおり、現地調査にとどまらず、管理・更新を見据えた情報整備まで含めた支援を特長としています。

今回のページリニューアルでは、こうした調査手法や活用イメージを、動画や図解を用いて紹介しており、自治体の道路管理、公園管理、教育施設管理など、各分野の担当者が自らの業務に即して参照できる構成としています。

今後の展開

当社は、地質・防災分野で培ってきた調査技術と、複数の樹木医が在籍する専門体制を活かし、樹木管理におけるリスク評価の高度化と、公共空間の安全確保に今後も貢献してまいります。

サービス紹介ページ

樹木の総合管理サービス (https://www.oyo.co.jp/services/solution/environment-and-energy/environmental-conservation-biodiversity/comprehensive-tree-management-services/)

応用地質株式会社 会社概要

応用地質株式会社は「人と地球の未来にベストアンサーを。」を経営ビジョンに掲げ、地球科学に基づく深い知見とデジタル技術のイノベーションを通じて、困難な課題の最適解を追求しています。これまで「地質工学の創造」を礎に、地質・地盤に関する専門知識を深め、社会基盤の整備や災害に強いまちづくり、環境保全に貢献してきました。自然災害の激甚化やインフラの老朽化といった課題が増大する中、私たちはすべてのステークホルダーと共に持続可能な社会の実現に向けて新たな価値を創造し続けます。

社名：応用地質株式会社

代表者名：代表取締役社長 天野洋文

設立：1957年 (昭和32年) 5月2日

資本金：161億7,460万円

所在地：東京都千代田区神田美土代町7番地

事業内容：

・道路・都市計画ならびに土木構造物及び建築構造物などの建設にともなう地盤の調査から設計・施工監理にいたるまでの一連の技術業務

・地すべり、崖崩れ、地震災害、風水害等の調査、自然災害リスクの調査、解析、予測、診断、評価から対策工にいたる技術業務

・環境保全・環境リスクの調査、解析、予測、診断、評価から対策工にいたる技術業務

・地盤・環境・災害情報等、地球に関する情報の収集、加工、販売

・各種の測定用機器・セキュリティ機器・ソフトウエア、システムの開発、製造、販売、リース、レンタル

URL：https://www.oyo.co.jp