primeNumber、戸田建設の全社データマネジメント基盤の構築を支援

株式会社primeNumber

株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田邊 雄樹）は、戸田建設株式会社（本社：東京都中央区、社長：大谷 清介）の全社データマネジメント基盤の構築および、データドリブン経営の推進を支援したことを発表します。

戸田建設では、業務別に複数のシステムが稼働していることでデータがサイロ化し、迅速な意思決定が困難な状況にありました。これに対しprimeNumberはプロフェッショナルサービスによる支援をスタートし、Snowflakeを核にして、クラウドETL「TROCCO」やAIデータプラットフォーム「COMETA」等を用いたデータマネジメント基盤を構築。加えて、現場研修や自走化への支援などを通じて、データに基づく意思決定の定着と内製化の実現を支援しています。

導入背景

日本の都市インフラを幅広く手がける戸田建設では、各種データが複数の業務システムに分散・サイロ化しており、データ連携と一元管理が長年の課題となっていました。

主力事業の建築事業は配員状況を見据えた営業活動が不可欠であるにもかかわらず、営業データと施工側の配員データが別々のシステムで管理されており、それぞれの数字が一致していない状況でした。また、各業務システムからデータをダウンロードして手作業で加工・集計するという属人的な作業が常態化。システムに入力している情報を、月次の報告資料作成のためにExcelへも入力するといった「二重管理」の問題も、データ品質の低下と担当者の業務負担増大を招いていました。

こうした課題の解決に向け、戸田建設は「将来的には外部に依存しすぎることなく、自社内の体制を中心にデータ利活用を推進できる環境を整備する」という方針を明確にした上で、データ基盤の構築を決断。primeNumberのプロフェッショナルサービスによる伴走支援のもと、データ基盤の構築・社内展開・研修を一体的に推進するプロジェクトがスタートしました。

導入効果

散在するデータの統合と全社横断分析の実現

「TROCCO」を活用して社内の複数システムからSnowflakeへデータを一元収集・管理する基盤を構築したことで、建築・土木・営業・人事など社内に散在していたデータを統合し、各種情報を共通の軸で一気通貫して分析できる環境が整いました。

データドリブンな意思決定体制の確立

Tableauを活用したダッシュボードの構築により、月次の手作業集計から脱却。データマネジメント基盤から自動更新されるダッシュボードを通じ、上長が自らデータにアクセスして詳細を確認できる体制が整いました。会議の運用にもダッシュボードが組み込まれ、データに基づいて判断する文化が社内に定着しています。

データカタログやガイドラインの整備による自律的な運用の実現

「COMETA」の導入によりデータカタログが整備され、ユーザー自身がデータの所在を直感的に把握できる環境が構築されました。また、「データマネジメント基盤運用ガイドライン」の運用により、各ユーザーが自律的にデータを扱える土台が形成されています。

全国60～70名規模の研修でデータ活用文化を醸成

primeNumberと連携しながら本社企画部門、および支店向けの研修を実施。実際の業務データを用いた実習形式にこだわったことで、最終的には全国から60～70名がオンラインで参加する大規模な研修へと発展し、社内でのデータ活用文化醸成のきっかけとなりました。

「データマネジメント課」の新設による組織体制の確立

ICT統轄部内に「データマネジメント課」が新たに設立され、全社的なデータ利活用を継続的に支える組織基盤が確立されています。

詳細は下記の導入事例記事をご参照ください。

▼ 現場の課題解決から進めた「データドリブン」への第一歩。戸田建設がprimeNumberと挑むモダンデータスタック構築とAI活用に向けたデータ活用体制の確立とは

https://primenumber.com/cases/toda-1

▼ 勘や感覚に頼る組織から、データドリブンな組織へ。戸田建設が挑む、現場の熱意を活かした意思決定の仕組み化と内製化への道

https://primenumber.com/cases/toda-2

「PROFESSIONAL SERVICES」とは

企業のデータ・AI活用にまつわる課題を、コンサルティング・エンジニアリングの専門家集団がワンストップで解決。戦略策定から基盤整備、そしてAIによる企業活動の拡大まで、お客様がAIとデータから価値を最大限引き出せるよう支援します。

URL：https://primenumber.com/services/ps-services/

クラウドETL「TROCCO」とは

「TROCCO（トロッコ）」は、2,500以上の企業・団体に導入されているクラウドETLサービスです。ETL（データ転送）機能に留まらず、データマート生成機能、ワークフロー機能、権限管理など、データ基盤の構築や運用に必要な機能を備えています。TROCCOで、データ利活用における一連のデータエンジニアリングプロセスを自動化し、お客様のデータ活用を支援します。

URL：https://primenumber.com/trocco

AIデータプラットフォーム「COMETA」とは

COMETAは、データの「意味（＝メタデータ）」を管理・可視化し、データを整備するAIデータプラットフォームです。あらゆる利用者がデータを自由に探索し、価値を創造する世界を実現します。独自のAI技術により、従来手作業で行っていたメタデータ整備を大幅に効率化。メタデータの品質を継続的に維持し、誰もが信頼できるデータへ辿り着ける環境を構築します。

URL：https://primenumber.com/services/cometa/

株式会社primeNumber 概要

primeNumberはデータとAIを企業の成長エンジンへと進化させる、データテクノロジーカンパニーです。AI-Readyなデータ基盤を実現するデータテクノロジーを軸に、ソリューションサービスを通じてAI-Nativeな事業成長をご支援します。

■ 会社名

株式会社primeNumber（英文名：primeNumber Inc.）

■ 代表

代表取締役CEO 田邊 雄樹

■ 設立

2015年11月

■ オフィス

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 JR東急目黒ビル5F

■ 企業サイト

https://primenumber.com/

■ 事業内容

・クラウドETL「TROCCO」の開発・運営

・AIデータプラットフォーム「COMETA」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するプロフェッショナルサービスの提供

・エージェント型AIソリューション「primeBusinessAgent」の提供

本リリースお問い合わせ先

株式会社primeNumber

広報担当 村島夏美

e-mail：pr@primenumber.com