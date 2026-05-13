日本初のDWH搭載型経営管理システム「kpiee」、「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」に出展

株式会社データX

株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋）は、同社が提供する経営管理システム「kpiee(https://www.kpiee.com/?utm_source=DX+EXPO+2026_20260513&utm_medium=prtimes)」を、2026年5月20日（水）～22日（金）にインテックス大阪にて開催される西日本最大級のDX実現のための総合展「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」に出展することをお知らせいたします。

■「kpiee」の概要

「kpiee」は、日本初※1のDWH（Data Warehouse）搭載型経営管理システムで、経営管理部が抱える予算策定から経営判断までの課題を解決し、戦略策定のための時間を創出することで、迅速かつ高度な意思決定を支援するクラウドサービスです。

社内に散在する会計データや事業データ、各部門の予算データを自動で統合することで、データの取得/加工/統合/集計/可視化/分析までをワンストップで実現し、スピーディーかつ精度の高い経営判断を可能にします。

従来は手作業で行っていた「配賦」や「生産性指標の計算」などの集計処理も、ルールを設定するだけで毎月自動で実行されるため、見たい指標や経営状況をいつでも把握できるようになります。

また、AIを搭載しており、予実のズレや異常値といった重要な変化を自動で検知するほか、自然言語での質問にも瞬時に回答できるため、経営判断の質向上に貢献します。

これにより、経営管理部が「数値管理を担う部門」から、「次の一手を仕掛ける戦略部門」へ変革することを支援します。

※1 日本国内の「経営管理システム」を対象に、DWH機能を標準搭載したクラウド型サービスを自社で調査（2026年5月時点）

■展示ブースについて

以下のようなお悩みを抱えている企業様へ、DWH搭載型の経営管理システム「kpiee」を活用した経営管理業務の改善につながる機能や活用方法をご紹介します。

「データドリブンな意思決定を組織に根付かせたい」

「AIを活用して、経営管理業務を効率化したい」

「毎月の集計作業に工数がかかり、必要なタイミングで経営数値を確認できない」

〈 主な展示内容 〉

・リアルタイムで経営数値を可視化するデモンストレーション

・実際の活用事例のご紹介

・導入から運用までのサポート体制のご案内

・「自社でも使えるか？」といったご相談

※ 2026年4月開催のEXPO出展時の写真■DX 総合EXPO 2026 春 大阪の概要

名称 ：DX 総合EXPO 2026 春 大阪

期間 ：2026年5月20日（水）～22日（金）10:00～17:00

会場 ：インテックス大阪 6号館B

ブース位置：D05-34

下記リンクより来場事前登録をお願いいたします。

https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387573/409364

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ 会社概要

株式会社データX

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階

代表取締役社長：安部泰洋

設立：2010年4月6日

URL：https://www.kpiee.com/(https://www.kpiee.com/?utm_source=DX+EXPO+2026_20260513&utm_medium=prtimes)

事業内容：「b→dash」の開発、販売、導入 /「kpiee」の開発、販売、導入 /「b→dash for Sales」の提供