グラフィックとカラーで楽しむ、CONVERSEのサマーウェアが登場。夏の日常に寄り添う、軽やかなスタイリング提案

コンバースジャパン株式会社

コンバース（CONVERSE）が展開するスポーツから日常までの幅広いシーンに対応できる機能性とコンバースらしいファッション性を掛け合わせた「SPORTSWEAR」シリーズより、2026年春夏シーズンのサマーウェアにフォーカスした最新ビジュアルを公開。本ビジュアルでは、グラフィックTシャツを中心に、軽やかなカラーリングとリラックス感のあるシルエットを掛け合わせた、夏の日常に寄り添うスタイリングを提案。これからの季節に向けたラインナップが揃います。

特設ページ：https://converse.co.jp/pages/sportswear

さらに、カジュアルな着こなしを引き立てるデニムセットアップや、撥水性を備えた軽やかな機能素材アイテムもラインナップ。日常使いはもちろん、天候の変化やアクティブなシーンにも対応し、幅広いスタイリングを楽しめるアイテムが揃います。シンプルな中にも機能性と実用性を兼ね備えることで、夏のあらゆるシーンに寄り添うコレクションとなっています。

グラフィックTシャツやショーツなど、夏のスタイリングに欠かせないアイテムも豊富にラインナップ。軽やかな着心地と取り入れやすさで、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍します。

■夏のスタイルは、足元まで軽やかに

夏のスタイリングをより軽やかに楽しむアイテムとして、コンバースのハンズフリーシューズ「SLIT SLIDE」シリーズのサンダルも好評発売中です。着脱のしやすさと快適な履き心地を兼ね備え、デイリーからちょっとした外出、アクティブなシーンまで幅広く活躍。今回のサマーウェアとも相性が良く、足元から夏のスタイルを完成させます。



SLIT SLIDE特設ページはこちら(https://converse.co.jp/pages/slit-slide)

2026春夏「SPORTSWEAR」コレクション、「SLIT SLIDE」サンダルシリーズは、現在発売中。CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPおよび全国の一部取扱店舗にてお求めいただけます。

※店舗により取扱商品が一部異なります。

■CONVERSE SPORTS / コンバーススポーツ

ブランドの起源となるスポーツカテゴリーに改めて着目。既存の枠に捕らわれない「Sports & Lifestyle Brand」として、スポーツマーケットに新たなムーブメントを起こすべく、2024年より本格始動。現在は、ブランドのコアとなる「CONVERSE BASKETBALL」を皮切りに、「CONVERSE RUNNING」「CONVERSE SPORTSWEAR」等のカテゴリーを展開している。

公式Instagram：https://www.instagram.com/converse_sports_jp/

■CONVERSE / コンバース

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。 HP：https://converse.co.jp/

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

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