【7日間限定】高リコピントマトを贅沢に使用した「カプレーゼサンド」近鉄あべのハルカス店にて5月13日より限定販売

株式会社ダイヤ

創業80年を迎える株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区 代表取締役社長：多田俊介）が運営するサンドイッチ専門店「ダイヤ製パン」は、2026年5月13日(水)から19日(火)までの7日間限定で、高リコピントマトを贅沢に使用した「高リコピントマトのカプレーゼサンド」を販売いたします。

■商品概要

商品名 ：高リコピントマトのカプレーゼサンド

商品価格：702円（税込）

販売期間：2026年５月13日(水)～19日(火) ７日間限定

販売店舗：ダイヤ製パン 近鉄あべのハルカス店

商品説明：鮮やかな赤色が特徴の高リコピントマトを使用し、クリーミーなモッツァレラスライスチーズ、ぷりぷりとした食感のエビ、そして濃厚なアボカドサラダを贅沢にサンドしました。リコピンで元気をチャージできる、食べ応え抜群ながらもヘルシーな一品です。

■株式会社ダイヤ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/190_1_3307bc6266a540a84998fbf50492a0cf.jpg?v=202605131151 ]