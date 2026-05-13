【JX通信社・MOAI Lab共催】5月20日（水）地政学リスク、為替リスク、災害リスク…様々なリスクに備え、サプライチェーンのレジリエンスを高めるには？

株式会社JX通信社

近年、地政学的な緊張の高まりや急激な為替変動、さらには頻発する自然災害など、サプライチェーンを揺るがす「不確実性」は増大の一途を辿っています。これからの企業経営には、単なる効率化だけでなく、予期せぬ事態に耐え、迅速に復旧する「レジリエンス」を備えたSCM構築が不可欠です。

本ウェビナーでは、数理最適化の技術で物流・SCMの未来をデザインするMOAI Lab（モアイラボ）様をお迎えし、いかにして強靭なサプライチェーンを実現できるかを深掘りします。

従来のような「過去のデータに基づいた予測」や「もしもの時のシミュレーション」に留まらず、膨大な制約条件の中から、リスク発生時に「今、何をすべきか」という最適解を導き出す最新の手法を解説します。

あわせて、この最適化判断のリードタイムを極限まで短縮し、意思決定の精度を高めるための強力なツールとして、JX通信社のリスク検知サービス「FASTALERT」の活用についてもご紹介。情報の検知から意思決定までを一気通貫でつなぐ、次世代のリスクマネジメント戦略を公開します。

開催概要

開催日：2026年5月20日（水）12:10～13:00

参加費：無料

実施方法：Zoomにて開催いたします

講演概要

ウェビナーに申し込む :https://jxpress.zoom.us/webinar/register/9717731168119/WN_aY8x3ahsREKnO95HVAtm7Q#/registration

【株式会社MOAI Lab共催】

地政学リスク、為替リスク、災害リスク…様々なリスクに備え、サプライチェーンのレジリエンスを高めるには？

登壇者：株式会社MOAI Lab

取締役 CTO 久保 幹雄

略歴：東京海洋大学教授 博士（工学）早稲田大学

Optimind アドバイザー、A* Quantum 取締役、株式会社Ridge-i技術アドバイザー。

最適化応用分野の第一人者で、数理最適化や機械学習などの数理手法を用いたサプライチェーン最適化の研究および応用においても第一線で活躍。大手企業の多数の最適化プロジェクトに30年以上にわたり技術提供を行っている。サプライチェーンや最適化に関する著書50冊以上。

登壇者：株式会社JX通信社

マーケティング担当 マネジャー 井戸 健介

略歴：東日本大震災の経験から、陸上自衛隊高等工科学校（58期）へ入校。病気による退職後、広告会社に入社し、企業の広告企画・マーケティング支援に従事。実務の傍ら、「メディア・広告ビジネスの価値共創」を研究し、修士（知識科学）を取得しました。

現在はJX通信社にて、マーケティングおよびサービスオペレーションを担当しています。

ウェビナーに申し込む :https://jxpress.zoom.us/webinar/register/9717731168119/WN_aY8x3ahsREKnO95HVAtm7Q#/registration

※企業のBCP・安全/リスク管理 関連部門にご所属の方を対象としております。個人の方、当社ならびに株式会社MOAI Labの同業者のご参加については、お断りさせていただく場合があります。

※本ウェビナーはJX通信社と株式会社MOAI Labの共催となります。お申し込みいただいた方の申し込み情報の取り扱いについて、登録画面の注意事項をご了承のうえお申し込みください。

※Zoomからウェビナーへのアクセス方法が返信されますので、時間になりましたらPCやスマホからアクセスしてください。

※スマートフォンから参加するには、Zoomアプリのインストールが必要です。（Zoomのアカウントや利用登録は必要ありません）

※参加されている方のお名前や顔、音声は他の参加者には伝わりません。

災害・事件・事故情報の自動収集「FASTALERT(ファストアラート)」について

FASTALERT サービス資料

▼メールアドレスで資料を受け取る(https://fastalert.jp/resources/brochure)

FASTALERTは、多くの製造業の皆様にご愛顧いただいております。

生産・稼働に影響するリスクを早期に覚知、事業継続・安定供給を支える製造業でのご活用については、以下をご覧ください。

▼FASTALERT「製造業の皆さま向けページ」(https://fastalert.jp/case-manufacturing)

JX通信社について

JX通信社は、報道領域に特化したテックベンチャーです。

「1億人を動かすニュースを創る」というビジョンを目指して、国内の大半の報道機関のほか官公庁やインフラ企業等に、SNSをはじめとする各種ビッグデータからリスク情報をリアルタイムに検知・配信する「FASTALERT（ファストアラート）」、身近な情報を投稿したり、記事を読むだけでポイ活ができる市民参加型ニュース速報アプリ「NewsDigest（ニュースダイジェスト）」といった速報・アラートサービス、報道規格の高品質な選挙情勢調査サービス「JX通信社 情勢調査」などを提供しています。

https://jxpress.net

「FASTALERT（ファストアラート）」について

「FASTALERT」は、国内外の災害、事故、事件などのリスク情報をインターネット上の多様な情報源からAIが収集・分析し、デマやフェイクニュースを排除した、信頼できる情報のみをリアルタイムで配信するWebサービスです。同サービスは、リリース後7ヶ月でNHKと全ての民放キー局、全ての一般紙に採用されるなど多くの報道機関をはじめ、民間企業のBCPやサプライチェーン管理、官公庁・自治体の防災業務などに幅広く採用されております。

https://fastalert.jp