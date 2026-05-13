プリンセス・クルーズ、「マコト・オーシャン」と「ブッチャーズ・ブロック・バイ・ダリオ」が「2026インターナショナル・ファイブスター・ダイヤモンド・アワード」を受賞

株式会社カーニバル・ジャパン

プレミアムクルーズラインとしてクルーズ業界を代表するプリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)は、スペシャリティ・レストラン「マコト・オーシャン」と「ブッチャーズ・ブロック・バイ・ダリオ」が、世界の優れたホスピタリティ産業を評価するアメリカン・アカデミー・オブ・ホスピタリティ・サイエンス（AAHS）主催の「2026インターナショナル・ファイブスター・ダイヤモンド・アワード」を受賞したことを発表しました。両レストランが提供する料理の革新性や品質、サービスにおける卓越性が評価されての快挙となります。

料理部門のインターナショナル・ファイブスター・ダイヤモンド・アワードは、アメリカン・アカデミー・オブ・ホスピタリティ・サイエンス（AAHS）が主催する権威ある賞で、ラグジュアリー・ホスピタリティ、旅行、ライフスタイル分野における最高峰の評価として位置づけられ、世界各国の一流レストランやシェフが提供する卓越した体験を広く紹介しています。

プリンセス・クルーズのフード＆ビバレッジ部門ヴァイス・プレジデントであるサミ・コーエンは次のように述べています。

「マコト・オーシャンとブッチャーズ・ブロック・バイ・ダリオの2つのレストランが2026インターナショナル・ファイブスター・ダイヤモンドに選出されたことを大変光栄に思います。今回の受賞は、パートナーの持つ卓越した個性や強みを生かし、お客様に特別な食事体験を提供するというプリンセス・クルーズの取り組みが評価された結果です。マコト・オーシャンの繊細で芸術的な料理から、ブッチャーズ・ブロック・バイ・ダリオの大胆で本格的な味わいに至るまで、私たちはパートナーと密接に連携し、それぞれのシグネチャーコンセプトを、妥協のない品質と一貫したサービスとともに船上で実現しています」。

マコト・オーシャン(https://www.princess.com/en-int/cruise-dining)

江戸前寿司を専門とする日本人シェフ大桑誠氏が監修する、本スペシャリティ・レストランでは、力強さと繊細さが美しく調和した料理の数々をご堪能いただけます。

25年にわたる料理経験を持つ大桑氏は、日本の伝統に根ざしながらも、現代的な感性を取り入れた新しい江戸前寿司の世界を提案しています。マコト・オーシャンでは、遊び心あふれる芸術的な盛り付けで日本料理の真髄を表現し、洗練されながらも親しみやすいダイニング体験をご提供します。力強さと繊細さが美しく調和した料理の数々は、プリンセス・クルーズで旅する幅広いお客様にお楽しみいただけるよう、細部にまで工夫が凝らされています。

マコト・オーシャンでは、にぎりや刺身をはじめ、トリュフサーモンやズワイガニの手巻き、トロのタルタルなど、大桑氏ならではの特別メニューをアラカルトまたはコーススタイルでお召し上がりいただけます。さらに、日本の素材を用いた「玄米ネグローニ」や、ゆず果汁とどぶろくを使用したカクテル「古代の花」など、食材を引き立てるアレンジを施したオリジナルカクテルもご用意しております。

現在、マコト・オーシャンは、スター・プリンセス、サン・プリンセス、ダイヤモンド・プリンセス、サファイア・プリンセスでご利用いただけます。

※ダイヤモンド・プリンセスは「海(Kai)寿司・バイ・マコト」

ブッチャーズ・ブロック・バイ・ダリオ(https://www.princess.com/en-int/cruise-dining)

スフィア・クラスの最新客船スター・プリンセスとサン・プリンセスでご利用いただけるブッチャーズ・ブロック・バイ・ダリオでは、大胆で演出性あふれるステーキハウスのコンセプトをお楽しみいただけます。

著名なイタリアの肉職人ダリオ・チェッキーニ氏の哲学に着想を得た本スペシャリティ・レストランでは、上質な部位を用い、卓越した技術で丁寧に調理し、こだわりの焼き加減でご提供します。サステナビリティに配慮したノーズ・トゥ・テールの哲学に基づくメニューは、素材の魅力を最大限に引き出した力強い味わいが特長で、厳選されたワインやサイドディッシュとのペアリングにもこだわっています。さらに、活気に満ちた空間とインタラクティブな演出が融合し、船上ならではのユニークで心に残るひとときを演出します。

プリンセス・クルーズのダイニング体験

プリンセス・クルーズの受賞歴を誇るダイニング体験の詳細については、こちら（英語）をご覧ください。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。2025年10月に最新かつ革新的な客船「スター・プリンセス」がデビューし、姉妹船「サン・プリンセス」は2年連続で、米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーの「メガ客船部門第1位」に選出された。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。