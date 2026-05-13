クラウドWMS「ロジザードZERO」が「デジタル化・AI導入補助金2026（旧：IT導入補助金）」対象ツールに認定

写真拡大

ロジザード株式会社


クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」が、「デジタル化・AI導入補助金2026」補助金対象ツールとして認定されましたのでお知らせいたします。




デジタル化・AI導入補助金2026について


デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。


今までは「IT導入補助金」という名前でしたが、本年より名称が変更となりました。


「ロジザードZERO」は、2026年度も補助金対象ツールとして認定されており、月額利用料金ならびに導入関連費用が対象となります。対象サービス金額の1/2を最大2年分、上限150万円の補助金申請を行えるため、導入のハードルを下げて「ロジザードZERO」をご利用いただけます。


「ロジザードZERO」の導入時に補助金のご利用を検討されているお客様は、下記サイトよりお問い合わせください。


URL ： https://www.logizard-zero.com/services/it-hojo/index.html




対象サービスについて


詳しくは下記サイトよりご覧ください。


ロジザードZERO ： https://www.logizard-zero.com/




補助金対象となる方


「ロジザードZERO」の導入を検討される、中小企業・小規模事業者の皆さま。


※過去に対象サービスを導入されたことがあるお客様、または交付決定前に契約・導入されているお客様は対象外となりますので、ご注意くださいませ。
※過去に他社システムの導入で「旧：IT導入補助金」を採択された方も「デジタル化・AI導入補助金2026」の申請が可能ですが、「IT導入補助金2022」から「IT導入補助金2025」までの間に交付決定を受けた事業者は、申請条件が変わる場合がございます。
※詳しくは下記サイトをご覧ください。


公式サイト ： https://it-shien.smrj.go.jp/




補助金額


対象サービス金額の1/2以内（5万円以上、150万円未満）



ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料最大2年分）、導入関連費が対象となります。


※補助金を24ヶ月利用する際には、2年間の基本契約が必須です。


※オプション機能は12ヶ月分のみ対象です。


※ハードウェアは補助金の対象外です。




補助金申請締め切り日


《通常枠》


・1次締切 ： 2026年5月12日（火）17:00【受付終了】


・2次締切 ： 2026年6月15日（月）17:00


・3次締切 ： 2026年7月21日（火）17:00


・4次締切 ： 2026年8月25日（火）17:00



※詳しくは下記サイトをご覧ください。


公式サイト ：


https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/normal/


https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/




ロジザードZERO


クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。


標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。


セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。



ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/




ロジザード株式会社


クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。


倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。



名　称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）


代表者 ： 金澤 茂則


所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号


大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター


設　立 ： 2001年7月16日


事業内容 ：


SaaS（クラウドサービス）事業


情報システムの開発及び販売


物流業務・小売業務コンサルティング


U R L ： https://www.logizard.co.jp/