クラウドWMS「ロジザードZERO」が「デジタル化・AI導入補助金2026（旧：IT導入補助金）」対象ツールに認定

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」が、「デジタル化・AI導入補助金2026」補助金対象ツールとして認定されましたのでお知らせいたします。

デジタル化・AI導入補助金2026について

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

今までは「IT導入補助金」という名前でしたが、本年より名称が変更となりました。

「ロジザードZERO」は、2026年度も補助金対象ツールとして認定されており、月額利用料金ならびに導入関連費用が対象となります。対象サービス金額の1/2を最大2年分、上限150万円の補助金申請を行えるため、導入のハードルを下げて「ロジザードZERO」をご利用いただけます。

「ロジザードZERO」の導入時に補助金のご利用を検討されているお客様は、下記サイトよりお問い合わせください。

URL ： https://www.logizard-zero.com/services/it-hojo/index.html

対象サービスについて

詳しくは下記サイトよりご覧ください。

ロジザードZERO ： https://www.logizard-zero.com/

補助金対象となる方

「ロジザードZERO」の導入を検討される、中小企業・小規模事業者の皆さま。

※過去に対象サービスを導入されたことがあるお客様、または交付決定前に契約・導入されているお客様は対象外となりますので、ご注意くださいませ。

※過去に他社システムの導入で「旧：IT導入補助金」を採択された方も「デジタル化・AI導入補助金2026」の申請が可能ですが、「IT導入補助金2022」から「IT導入補助金2025」までの間に交付決定を受けた事業者は、申請条件が変わる場合がございます。

※詳しくは下記サイトをご覧ください。

公式サイト ： https://it-shien.smrj.go.jp/

補助金額

対象サービス金額の1/2以内（5万円以上、150万円未満）

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料最大2年分）、導入関連費が対象となります。

※補助金を24ヶ月利用する際には、2年間の基本契約が必須です。

※オプション機能は12ヶ月分のみ対象です。

※ハードウェアは補助金の対象外です。

補助金申請締め切り日

《通常枠》

・1次締切 ： 2026年5月12日（火）17:00【受付終了】

・2次締切 ： 2026年6月15日（月）17:00

・3次締切 ： 2026年7月21日（火）17:00

・4次締切 ： 2026年8月25日（火）17:00

※詳しくは下記サイトをご覧ください。

公式サイト ：

https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/normal/

https://it-shien.smrj.go.jp/schedule/

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/