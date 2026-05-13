人材育成が機能する教育体系の構築手法、現場で人が育つ運用の仕組みとは人材育成を制度から成果につなげる実践策をご紹介「HRカンファレンス2026-春-」特別講演に登壇

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2026年5月19日（火）16:00～16:50に日本最大級の人事フォーラム「HRカンファレンス2026-春-」の 特別講演において、当社執行役員 細江 一樹が登壇いたします。

お申込はこちら :https://jinjibu.jp/hrc/spentry/4706/frm/

１．「HRカンファレンス2026-春-」について

「HRカンファレンス2026-春-」は、人と組織を動かすヒントが見つかる人事のためのオンラインイベントです。日本を代表する人事リーダーや専門家による200講演を通じ、組織をアップデートする最先端の知見が集結いたします。

２．タナベコンサルティングの特別講演について

本オンラインイベントの特別講演では、株式会社タナベコンサルティング 執行役員 戦略総合研究所 本部長/人材育成＆アカデミーコンサルティング 事業所長 細江 一樹が登壇。教育体系が形としての制度にとどまり、人材育成の成果が出ないといった課題に対して、人材育成が機能している企業に共通する教育体系の構築手法や現場で人が育つ運用の仕組みを解説いたします。さらに、考課者教育や経営視点を取り入れた育成のポイントや教育成果の可視化まで具体的に踏み込み、人材育成を成果につなげる実践的な施策をご紹介いたします。

教育体系が形骸化して困っている、人材教育・研修の効果を向上させたいといった人材育成に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひご参加ください。

３．講演概要

・タイトル：教育体系はあるのに、人が育たないのはなぜか

～形だけで終わらせない人材育成の設計と運用～

・日 時：2026年5月19日（火）16:00～16:50

・開催形式：オンラインによるライブ配信（Zoomウェビナー）

・参 加 費 ：無料

・受講方法：下記サイトの専用フォームよりお申込みください。

https://jinjibu.jp/hrc/spentry/4706/frm/

・登壇

株式会社タナベコンサルティング 執行役員 戦略総合研究所本部長/人材育成＆アカデミーコンサルティング 事業所長 細江 一樹

地域の大手から中堅企業のコンサルティングに従事。HR分野に強く、「人事制度で人を育てる」をモットーに、制度構築を通じた人材育成、高齢者・女性の活躍を推進する制度の導入などを通じ、社員総活躍の場を広げるコンサルティングにも高い評価を得ている。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、900名以上のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来22,100社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。