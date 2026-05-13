日立ソリューションズ、ServiceNow Partner Awards 2026で年間表彰3部門受賞【お知らせ】

株式会社日立ソリューションズ

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、ServiceNow, Inc.（米国カリフォルニア州、会長兼CEO：ビル・マクダーモット／以下、ServiceNow）より発表された「ServiceNow Partner Awards 2026」において、「Consulting and Implementation Partner of the Year」、「Reseller Partner of the Year」、「Data & Analytics Partner of the Year」の3部門を受賞しました。

「ServiceNow」は、組織内の業務をデジタルワークフローによって統合、自動化するプラットフォームで、顧客向けサービス管理や社内ITサービス管理など幅広い分野のサービスを提供しています。

本アワードは、業界および業務領域を問わず、業務のデジタル化と自動化を支援する「ServiceNow AI Platform」を活用し、明確で測定可能なビジネス成果を創出したパートナーの功績を称えるものです。

日立ソリューションズは、2012年にServiceNowと日本初の販売代理店契約を締結し、140社を超える企業へ、DX戦略に基づいた継続的な提案と伴走型支援を行い、導入後の運用定着や業務改善まで支援してきました。本アワードでは、顧客の業務課題に寄り添ったコンサルティング力と、AIを活用した高度な導入、活用支援が高く評価されました。



■ServiceNow Partner Awardsについて

ServiceNowが、革新性と高い実行力により、複雑な課題を解決し、顧客体験を変革するとともに、実質的なインパクトをもたらした国内のパートナー企業を評価するアワードです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53429/table/377_1_24c70cd4412507301104f186b25a3f38.jpg?v=202605131151 ]

*1 お客さまにコンサルティングや実装サービスを提供し、展開、導入、継続的な運用サポートを開拓するパートナー企業



■これまでの実績

日立ソリューションズは、日本で初めて「ServiceNow」を販売開始しました。ServiceNowのパートナープログラムでは、実装品質やお客さまの高評価に基づき、限られた企業のみが認定される最上位資格の「Elite」を維持しています。また、これまでのノウハウを生かしたテンプレート提供に加え、「ServiceNow」を活用してさまざまな業務の進捗管理を支援する「業務プロセス可視化ソリューション for ServiceNow(https://www.hitachi-solutions.co.jp/servicenow/products/bpvs/)」も提供しています。

https://www.hitachi-solutions.co.jp/servicenow/reason/



■今後の取り組み

日立ソリューションズは、ServiceNow AI Platformを通じてデータとデジタルワークフローを高度に連携させ、お客さまのDXを次のステージへと導いていきます。今回評価されたAI活用の成果に加え、長年培ってきた業務プロセス可視化のノウハウを強みとして、実効性の高いAI活用を提案します。特に、自律的にタスクを遂行するAIエージェントの導入においては、構想策定から実装、現場への定着までを一気通貫で支援し、ServiceNow AI Platformの活用効果を高めていきます。

これからも、データに基づく高度な意思決定支援とAIによる業務自動化を両立させることで、お客さまの持続的な企業変革を力強く支援してまいります。

日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。



日立ソリューションズのAXの取り組みについて

日立ソリューションズグループは、IT人財不足に備えた生産性向上、市場での競争力強化に向けて、「DX by AX toward SX」というコンセプトの下、国内外の拠点の従業員全員がAIや生成AI、AIエージェントを活用し、高い付加価値を創出することをめざしています。

具体的には、 AIエージェントや生成AIを活用した開発のユースケース、よくある社内問い合わせ対応など、特定の業務向けのチャットボットが集約されたイントラの専用サイトも整備しています。また、活用促進に向けて、アイデアや事例を募集する全社コンテストも開催しています。

ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/

※記載の会社名、サービス名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

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