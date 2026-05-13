「なんか心地いい」をコンセプトとした地域コミュニティと楽しむ”マーケットフェスティバル”「GOOD DAY PARK! 2026」開催

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

GOOD DAY PARK! 2026 実行委員会は、横浜みなとみらいのグランモール公園にて、地域コミュニティとともに楽しむマーケットフェスティバル「GOOD DAY PARK! 2026」を、5月23日(土)・24日(日)の2日間、開催します。

ポスター

本フェスティバルは、みなとみらいエリアを中心とした地域社会を盛り上げると共に、環境保護の大切さをみなとみらいエリア一体となって伝えるイベントとして、今年で8回目の開催となります。2026年は「なんか心地いい」をコンセプトに、より神奈川県や横浜・みなとみらいエリアなど地域に関係の深い “マーケット”、“ワークショップ”、“フード”に特化をしたマーケットフェスティバルとして生まれ変わります。

2005年からスタートし、“Save The Ocean”をコンセプトにした、音楽とアートカルチャーフェス「GREENROOM FESTIVAL」と連動したフェスティバルです。

過去開催の様子

会場となるグランモール公園では、「なんか心地いい」をテーマに、ナチュラルでアウトドアの温もりのある雰囲気の中、神奈川県や横浜・みなとみらいエリアなど地域に関係の深い“LOCAL GOOD”なものを揃えた「マーケットエリア」、小さなお子様から大人まで楽しめる「ワークショップエリア」、地産地消の食材をふんだんに活用したキッチンカーが集まる「フードエリア」という3つのエリアで展開します。また、飲食エリアでは、MARK IS みなとみらいがSDGｓの新たな循環を生み出すプロジェクト「MIRAI BATON PROJECT(みらいバトン・プロジェクト)」で生み出されたオリジナルデザインのスチールカップを初めて販売いたします。さらに、2027年3月から横浜市で開催される世界最高峰(※1)の国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」ブースも出展し、会場を盛り上げます。

5月の爽やかな風が吹く陽気のなか、「GOOD DAY PARK! 2026」を家族や友人とともに、心地いい時間をお過ごしください。

※1:国際園芸博覧会として最上位の「A1クラス」として開催

「GOOD DAY PARK! 2026」概要

名称： GOOD DAY PARK! 2026

開催日時： 5月23日(土)・24日(日)

10:00 ～ 20:00

開催場所： グランモール公園

入場料： 無料

主催： GOOD DAY PARK! 2026 実行委員会

※内容は変更・中止となる可能性がございます。

※最新情報は公式HP（https://www.mec-markis.jp/mm/lp/good_day_park/）をご確認ください。

●LOCAL GOOD MARKET●

ナチュラル・アウトドア・サスティナブルなど個性豊かなテーマのショップが集結。過去最大規模のブランドやショップが出店いたします。

【出店者一覧】

SOUVENIRS・DESERTSNOW・カフェ コクテル堂・ボーネルンド あそびのせかい・BLUE BOTTLE COFFEE・GOOD OPEN AIRS myX・JRD by JARLD・STITCH ART・村の鍛冶屋・5050WORKSHOP・molomena・FAVSOL

※当日の状況により、出店者が変更する場合がございますので、予めご了承ください。

過去開催の様子●LOCAL GOOD WORKSHOP●

屋外の広々とした空間でお子さまとお楽しみいただける、ワークショップを開催いたします。オリジナルキーホルダーやぬいぐるみ作り、似顔絵、ペット向けグッズのお試しなど、様々なコンテンツをご用意しております。

【出店者一覧】

みんなの庭・FREE SPIRITS・コロンビアスポーツウェア・ちきゅうすくい・CHATOY・100mermaids workshop・kibun・TOKI・SUNNY BATIK

※当日の状況により、出店者が変更する場合がございますので、予めご了承ください。

過去開催の様子●LOCAL FOOD●

食材や味だけでなく見た目にもこだわったキッチンカーが多く出店いたします。ワンハンドグルメやフィンガーフードなどテイクアウトグルメが揃っております。

【出店者一覧】

FRESHNESS BURGER・ROCKET CHICKEN・RUBBER TRAMP・OCEAN SIDE

※当日の状況により、出店者が変更する場合がございますので、予めご了承ください。

「GREEN×EXPO 2027」オリジナルブース 出展(横浜市)

過去開催の様子

2027年3月から横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027~2027年国際園芸博覧会~」。開催まで1年を切った「GREEN×EXPO 2027」の魅力を伝えるフォトスポットや園芸をテーマにしたガーデンフレームが登場します。また、5月24日(日)には、GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクターの“トゥンクトゥンク”が遊びに来ます。一緒に写真撮影やふれあいをお楽しみください。

GREEN×EXPO 2027 公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」

●GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター“トゥンクトゥンク”グリーティング

【実施日程】2026年5月24日(日)

【実施時間】１.13:00～13:30、２.15:00～15:30、３.17:00～17:30 全3回予定

※イベント内容は状況により変更・中止及び時間が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

「MIRAI BATON PROJECT」で生まれた”MARK IS カップ”を初めて販売

GREEN×EXPO 2027公式サイトはこちら▲

神奈川県鎌倉市で生まれた“MARK IS カップ”は、リサイクル率93.5％のスチールを使用し、プラカップよりも冷たく、美味しいという使用面の良さに加え、何度か洗浄しリユースすることも可能なカップです。 錆びたら『鉄資源』として水質改善機能をもつブロック(鉄イオンを発生させる新素材)をつくり、海洋浄化や不良土壌、藻場再生に活用できる循環型カップとなります。MARK IS みなとみらいのオリジナルデザインを施した“MARK IS カップ”を、「GOOD DAY PARK! 2026」にて、初めて販売します。



【商品名称】MARK IS カップ

【販売価格】500円(税込)

※数に限りがありますので、予めご了承ください。

【一般の方のお問合せ先】

MARK IS みなとみらい (10:00～20:00) TEL：045-224-0650