ジェイテクト、人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMAに出展

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト(本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤禎人、以下「ジェイテクト」）は、5月27日～29日に横浜市の「パシフィコ横浜」で開催される、人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA（主催：公益社団法人自動車技術会）に出展いたします。本展示会の会期に合わせて5月19日～６月9日に開催されるオンライン展示会にも出展いたします。

ジェイテクトグループは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。このソリューションプロバイダーへの変革のために、既存製品の高付加価値化と新領域へのチャレンジの両軸での企業活動に取り組んでおります。

【出展概要】

本展示会では、『共創で、課題は可能性に変わる。』を出展コンセプトに掲げ、当社が重要視する3つのマテリアリティである<安全・安心・快適な人々の暮らしに貢献する><未来の子供たちのために豊かな地球を守る><モノづくりに新たな価値を提供する>の実現に向け、パートナーとの共創により広がる各種ソリューションの可能性をご紹介します。

【主な出展ソリューション】

<安全・安心・快適な人々の暮らしに貢献する>

・SyncusteerTM/シンカステア（ステア・バイ・ワイヤシステム）

ステアリングホイールの操舵機能とタイヤの転舵機能を電気信号によって接続するステアリングシステムです。ステアリングホイールとタイヤの間に機械的な接続構造がないためコックピット革新に貢献します。また車速に応じてギヤレシオを可変にすることで、低速時の車両取りまわし性と高速走行時の安定性を両立するなど新たな価値提案が可能となります。

・Pairdriver(R)

高精度な舵角制御により、目標軌道への高い追従性と滑らかな操舵介入を実現する協調操舵システムです。車両ごとのステアリング機構の違いに左右されず、常に安定した制御が可能です。

本展示会では、新たに駐車支援機能「Interactive Parking Assist」をご紹介します。ハンドル操作によって駐車位置を直感的に選択でき、反力によるフィードバックを通じて操作状況を分かりやすく伝える自動駐車を提案します。さらに、操舵協調により運転者がシステムと自然にコミュニケーションできるため、安心感のある自動駐車を実現します。

・転舵駆動統合ユニット

「走る」「曲がる」「止まる」の機能に加え「下がる」の機能を一つに集約した統合ユニットです。車両の隅に配置することで、フラットで広い車内空間と乗り降りしやすい低床フロアが提供でき、「人にやさしい移動」の実現に貢献します。このユニットを活用することで、ウォーカブルシティ、介護・医療分野、工場物流などさまざまなニーズに貢献できるソリューションの提供が可能となります。

<未来の子供たちのために豊かな地球を守る>

・工場CNソリューション

工場におけるグリーンエネルギーの地産地消に向けたCNソリューションです。

ジェイテクトはカーボンニュートラル(以下「CN」)を社会課題として捉え、行政・企業と連携し、「CN社会実証」を刈谷CNラボおよび花園CNモデル工場にて実施しています。ジェイテクトが培ってきた設備制御技術を活用し、蓄電、水素の製造・貯蔵・使用をつなぐエネルギーマネジメントシステムによるCNソリューションの開発・実証をご紹介します。

・水素ソリューション

高圧水素タンク用バルブ、減圧弁(第2世代)

バルブ：FCEVの燃料となる高圧水素が貯蔵されているタンクに装着され、高圧水素を封止し、供給するバルブです。

減圧弁(第2世代)：バルブから供給された高圧水素を燃料電池スタックでの使用に適した圧力に減圧する弁です。

バルブ、減圧弁ともにトヨタ自動車株式会社のFCEV※1「MIRAI※2」に搭載されています。

※1「FCEV」、※2「MIRAI」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

高圧水素貯蔵システム

上記の高圧水素タンク用バルブと減圧弁(第2世代)を活用した、高圧水素貯蔵システムのイメージモデルを展示いたします。

<モノづくりに新たな価値を提供する>

・eAxle向け超高速回転深溝ボールベアリング（初出展）

最高40,000r/minに対応する深溝玉軸受です。電動車用モーターの小型化・高速化ニーズに対応するため、保持器の材料と設計を最適化し、高速回転時の焼き付きを解決しました。

本技術により、モーター回転数を引き上げることが可能となり、同一出力をより小さなトルクで実現します。eAxle全体のコンパクト化や重量低減が可能となり、電費向上、航続距離延長、車載レイアウトの自由度向上に貢献します。

・ノーコードAI画像認識プラットフォーム

生産現場でのAI導入の障壁を解消し、デジタルモノづくりを加速するため、ノーコードAI画像認識プラットフォームを内製しました。本プラットフォームは、WEB技術を活用することで、専門プログラミングスキルを持たない現場担当者でもAI画像認識モデルの更新・運用を迅速に行えるため、生産条件や対象物の変化に即応しながら認識精度を継続的に改善でき、品質向上と運用負荷低減を両立する生産現場主導のAI活用を実現します。

【小間位置】

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【人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA】

会期：2026年5月27日（水）～ 29日（金）

会場：パシフィコ横浜 展示ホール・ノース

参考：人とくるまのテクノロジー展2026YOKOHAMA

ウェブサイト https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/#outline

ジェイテクト専用URL：https://aee.online.jsae.or.jp/ja/exhibition/detail.html?id=16