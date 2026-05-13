翔泳社、女性IT人材を応援する「IT Women Summit」を5月26日にオンラインで開催！ 視聴は性別を問わず可能

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、IT領域で活躍中の女性を応援するカンファレンス「IT Women Summit」を、2026年5月26日（火）にオンラインで開催します（参加無料）。性別を問わずご参加いただけます。

IT Women Summit

◆申し込みページ：https://event.shoeisha.jp/itwomensummit/20260526

AI時代のキャリアや組織のあり方について考える全8セッションをお届け！

IT Women Summitは、女性ITエンジニアの学びを応援する「Women Developers Summit」と、情報システム領域の女性リーダーをつなぐ「Enterprise IT Women's Forum」という、2つのカンファレンスのコラボレーションにより、今回初めて開催されます。登壇者はIT領域で活躍する女性の方々です。

基調講演では、ロッテと日立システムズという、伝統ある巨大組織でCIOを務める丸茂眞弓氏と吉田浩美氏の対談をお届け。両社のIT変革の最前線を紐解くとともに、自分らしいキャリアを確立するまでの軌跡をお話しいただきます。

また、特別講演では『7日間でハッキングをはじめる本』（翔泳社）の著者である野溝のみぞう氏に、予測できない時代において、自分らしく楽しく生きていくために必要なキャリアの描き方について語っていただきます。

そして、クロージング講演には最前線で活躍する2人のCTO、シナジーマーケティング馬場彩子氏とbgrassだむは氏が登壇。AIコーディングが普及する中で、これからの時代のエンジニアに必要とされる力について語り合います。

参加には事前登録が必要です。5月25日（月）13:00まで受け付けておりますので、ぜひお申し込みください！

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〈事前登録の上、当日視聴された方〉の中から抽選で30名様に

『エンジニア育成現場の「失敗」集めてみた。』

『「分かった！」と思わせる説明の技術』

『つくって、壊して、直して学ぶ Git＆GitHub 入門』を贈呈します！

【開催概要】

・イベント名：IT Women Summit

・公式サイト：https://event.shoeisha.jp/itwomensummit/20260526

・開催日時：2026年5月26日（火）9:25～15:20

・形式：オンライン

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 CodeZine編集部（ https://codezine.jp/ ）・EnterprizeZine編集部（ https://enterprisezine.jp/ ）

・事前登録：2026年5月25日（月）13:00まで受け付け

Developers Summit／Women Developers Summitとは

Developers Summit（デブサミ）は、翔泳社が2003年より開催する、ソフトウェア開発者向けのカンファレンス型イベントです。

2011年より関西、2015年より福岡地域での地方開催を、2012年より夏開催、2021年より女性登壇者によるスピンオフイベント「Women Developers Summit」を実施しています。

イベントのミッションは「デベロッパーをスターにし、世の中のアップデートを加速する」こと。スピーカーをスターにするのはもちろん、参加者の前向きなアクションのきっかけとなり、組織や社会、身の回りの方々から尊敬・尊重され、デベロッパー全員がスターになることを目指しています。

Enterprise IT Women's Forumとは

Enterprise IT Women's Forumは、2025年よりEnterpriseZine編集部が主催する、情報システム部門・IT部門・DX部門に所属する女性を対象にしたカンファレンスです。連載企画「酒井真弓の『Enterprise IT Women』訪問記」（ https://enterprisezine.jp/enterpriseitwomen ）から派生したイベントで、企業で活躍する女性ITリーダーたちの活躍を応援するとともに、互いに交流・研鑽することを目的としています。

2025年1月に東京で初開催しCIOをはじめ役員やリーダーなど約50名が参加。好評を受け、同年9月に大阪でも開催しました。いずれも参加者は女性に限定し、企業の垣根を越えた交流のきっかけとなりました。