ホタルファンをもうならす日本最大級のホタル観賞地へご案内します休暇村奥大山　毎年大好評のホタル観賞付きの宿泊プランを6月28日（日）より期間限定で販売

一般財団法人休暇村協会福万来のホタルは全て野生のホタルで、この地に生息している約2万匹のヒメボタルと川の上を優雅に舞う、ゲンジボタルの光の大饗宴を一目見れば、福万来のホタルたちがあなたに幸せをもたらしてくれるかもしれません。

鳥取県の名峰 大山の南側 烏ヶ山（からすがせん）の麓にある高原リゾートホテル「休暇村奥大山（所在地：鳥取県日野郡江府町 支配人：川島 健）」では、毎年大好評の「日南町福万来 ホタル乃国散歩ツアー」を６月28日（日）より販売します。

◆国内屈指の絶景スポット福万来ホタル乃国

鳥取県の日南町には、「福が万と来る」と書く、「福万来（ふくまき）」という地名があります。

この地に訪れるだけでも幸せな気分になれそうな地名です。

そんな福万来は、ヒメボタルとゲンジボタルが同時かつ大規模に見られる全国でも珍しいホタル観賞地です。山林で光るヒメボタルと川で乱舞するゲンジボタルの観賞地が向い合わせになっており、数年に一度、ふたつのホタルのピークが重なることがあります。その圧倒的な息を飲む規模と得も言われぬ美しさは日本一と言っても過言ではありません。

福万来の田園風景

◆「日南町福万来 ホタル乃国散歩ツアー」概要

目の肥えたホタルファンに「これほどのホタルは見たことが無い」と言わしめるほどのホタル達の乱舞をぜひその目でお楽しみください。

なお、本プランではご夕食は初夏の味覚！ビュッフェの「天然本マグロ食べ放題！山陰味めぐりビュッフェ」をご用意します。

【実施日】2026年6月28日（日）～30日（火）、7月2日（木）～6日（月）

【時 間】18：30～22：50頃 ※移動、休憩など含め約4時間半

【料 金】1泊2食 28,000円(税込) ※平日2名1室和室利用時のお一人様料金

観賞地全体で約2万匹のヒメボタルが生息しており「日本最大級のヒメボタル観賞地」とも称されます

◆期間限定の無料ホタルツアー「ホタル観賞inせせらぎ公園」も実施予定（ご宿泊者限定）

ブナ林が育んだ「天然水」がそそぐ休暇村奥大山の地元「江府町」では、６月末頃まで町内の至る所で「ホタル観賞」を楽しめます。

下記期間中、ご宿泊者限定で地元のホタル観賞スポット「江府町せせらぎ公園」へ、休暇村の送迎バスでご案内いたします。無料でご参加いただけます。

【実施日】2026年6月7日（日）～21日（日） ※土曜日は除外

【時 間】19：30～21：00

【料 金】無料

【定 員】20名（要予約）

平成7年に田んぼであった場所を活用する形で「せせらぎ公園」（ビオトープ）が完成。多様な生きものが集まる場として整備を行われてきました。

◆境港水揚げの天然本マグロも食べ放題！「山陰味めぐりビュッフェ」

鳥取県境港は、過去に何度も日本一の実績を誇る生マグロの名港。日本海近海で育ち、冷凍せず生のまま水揚げされる境港の天然本マグロは、生だからこその赤身の濃厚な旨み、口の中でとろけるトロの甘さを食べ比べでお楽しみいただけます。

「山陰味めぐりビュッフェ」では、天然本マグロをお刺身や握り寿司で、その他、名物のジンギスカンやカツオの藁炙りなどをご用意します。

【期 間】2026年6月１日(月)～7月20日(月)

【料 金】1泊2食 15,000円（税込） ※平日2名1室和室利用時のお一人様料金

画像：(C)鳥取県画像：(C)鳥取県

◆山陰味めぐりビュッフェのこだわりメニュー

山陰味めぐりビュッフェ

＜その１ 天然本マグロの握り寿司＞

とろける旨さはまさに海の宝石。厳選された天然本マグロを、職人の技で丁寧に握ります。赤身の濃厚な旨みとシャリの絶妙なバランスをぜひお楽しみください。

＜その２ 天然本マグロの刺身＞

鮮度が命の天然本マグロを、贅沢に厚切りで。しっとりとした舌触りと、口の中に広がる深いコク。素材の良さをダイレクトに味わえる一品です。

＜その３ 一度は食べたい 名物ジンギスカン＞

本場の味ここにあり！ラム肉を豪快に焼き上げ、香ばしさとジューシーさが弾ける逸品。野菜と一緒に頬張れば、心もお腹も大満足！特製ダレに漬けてお召し上がりください。

＜その４ カツオの藁炙り＞

藁の炎で一気に炙ることで、香ばしさと旨みをギュッと凝縮。外は香ばしく、中はレアでとろける食感。薬味と一緒に味わえば、まるで高知の風が吹き抜けるような爽やかさ。

◆休暇村 奥大山

中国地方の秀峰大山の南側、烏ヶ山（からすがせん）の麓、標高920ｍに広がる高原で、鏡のように平らな地形から「鏡ケ成（かがみがなる）」と呼ばれています。広い園地が自慢のリゾートホテルはキャンプ場、スキー場も併設。春の新緑、夏の避暑、秋の紅葉、冬のスキー、また烏ヶ山登山のベースとして四季折々楽しめるエリアです。地下250ｍから汲みあげる硬度13度の「天然水」も自慢のひとつで、提供するお料理は天然水仕込み。「天然水浴場」のお風呂では、優しいお湯が疲れた体を癒します。

所在地：〒689-4424 鳥取県日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-1

支配人：川島 健

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/daisen/

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園等豊かな環境に展開するリゾートホテル。3５か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力に出会える場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。