UGGから新作「ハーモニー・コレクション」が登場。フォルムと風合いが交差する春の最新フットウェアを紹介

Deckers Japan合同会社

Tokyo（2026年5月13日）- 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドUGG(https://www.ugg.com/jp/)（a division of Deckers Brands ［NYSE: DECK］）は、ブランドのアイコニックなシルエットを再構築した最新作、The Harmony Collection（ハーモニー・コレクション）を発表します。

本コレクションは、「硬さと柔らかさ」「ニュートラルと温かみ」「光沢とマット」といった対照的な要素を掛け合わせ、UGGの真髄である心地よさを新たなデザインへと昇華させています。夏から秋へと移りゆく季節のバランスのように、コンフォートとエレベーション、そしてクラシックでありながら独創性を兼ね備えています。サーフブランドから、今やグローバルアイコンへと進化したUGG。最新コレクションでは、ブランドのアイコニックなシルエットを継承しながら、現代的な素材と機能美を融合し、ストリートの感性を反映したコレクションへと進化させています。

調和（ハーモニー）をテーマに据えた本コレクションからは、Goldenstar Crackle Glide（ゴールデンスター クラックル グライド）とGoldenstar Crackle Clog（ゴールデンスター クラックル クロッグ）が登場。自然の質感や変容に着想を得たニュートラルなレザー素材を採用し、履く人それぞれの個性を描き出す空白のキャンバスを象徴しています。

Goldenstar Crackle Glide（ゴールデンスター クラックル グライド） は、履き込むほどに風合いが進化する、クラック加工を施したレザーを採用。カラーはクラックルホワイトの展開で、クッション性に優れた軽量アウトソールと、好みのフィット感に調整可能なヒールストラップを備えています。

時を重ねるごとに風合いが増す、クラック加工のレザーのアッパーが特徴のGoldenstar Crackle Clog（ゴールデンスター クラックル クロッグ）。ライニングには防臭加工を施した100%再生テキスタイルを採用。調整可能なストラップにより2WAYのスタイルが楽しめるほか、超軽量のアウトソールが快適な履き心地とサポート力を提供します。

上記ラインナップは、UGG公式サイト(https://www.ugg.com/jp/feels-like-ugg/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=UGG+S26+Press+Release_Chapter+3_Womens+Harmony_Feel+Like+UGG)、全国のUGG直営店および正規取扱い店舗にてご購入いただけます。

※詳細は、フリーダイヤル0120-710-844までお問合せください。

About UGG

1978年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフ スタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウェア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界 各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、www.ugg.com/jp/(https://www.ugg.com/jp/) @UGGJAPAN をご覧ください。#UGGJapan

【クレジット】

UGG / Deckers Japan

TEL: 0120-710-844

URL: https://www.ugg.com/jp/

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