総合人材サービスを展開するネオキャリアが、脆弱性管理クラウド「yamory」を導入

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一）に導入されたことをお知らせいたします。そこで本日、導入インタビュー記事を公開しました。

導入事例記事はこちら :https://yamory.io/case/neo-career

人材紹介やHR Techなど多角的なサービスを展開する株式会社ネオキャリア。同社で全社的なDXを牽引するDX推進部では、共通アプリケーションの開発着手とほぼ同時に、脆弱性管理クラウド「yamory」を導入しました。

本インタビューでは、DX推進部の原氏と、同部の横山氏に、後手に回らないセキュリティ体制の構築方法、そして開発現場の自律性を守りつつ、情報システム部門や経営層とも「共通の指標」でリスクを語り合える体制をいかにして築いたのかについて伺いました。

導入事例サマリー

【課題】

- 開発部門の立ち上げにあたり、初期段階から仕組みで解決できる環境を模索していた- OSSの依存関係やEOLの把握を人力で行うことの限界と、将来的な管理工数の肥大化を懸念していた- 重大な脆弱性が発表された際、正確な情報を迅速に集約し、関係各所へ透明性を持って報告できる体制を求めていた

【導入の決め手】

- ライブラリ、コンテナ、クラウド設定不備（CSPM）まで、幅広いレイヤーを一つのツールで横断的に管理できる点- 計画的なアップデートに不可欠なライブラリのEOLを自動で可視化できる点- 専門知識の有無を問わず、対応優先順位を直感的に把握でき、現場と管理部門が「共通の指標」で議論ができるダッシュボードであった点

【導入後の効果】

- 正確な情報が自動集約されることで、突発的なリスクにも冷静かつ迅速な判断をすることが可能に- 客観的なデータを基に、現場の状況をステークホルダーへ即座に共有できる体制を構築- 把握しきれていなかった間接依存のライブラリまで可視化され、より精度の高い対策を実現導入事例記事はこちら :https://yamory.io/case/neo-career

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動検知し、管理・対策までを一気通貫で実現する国産クラウドサービスです。クラウド・オンプレミスの脆弱性管理、SBOM対応、EOL、OSSライセンスのリスクやクラウドの設定不備（CSPM）までセキュリティリスクを一元的に管理し、オールインワンでカバーします。

政府の「ISMAPクラウドサービスリスト」に登録され、高いセキュリティ水準で業界・規模を問わず多くの企業に採用されています。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/