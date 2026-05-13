経年により年々高まる住宅設備の不具合リスクや不安に対応　住まいの安心を20年支える新サービス「NEXT PASS 20」提供開始

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/932_1_fa5303219aca14de66304a440a384c82.jpg?v=202605131151 ]

野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作、以下「当社」）は、このたび分譲住宅購入後の長期にわたる安心を支える新たなメンテナンスプログラム「NEXT PASS 20（以下、本サービス）」の提供を、開始いたしました。

当社はこれまで、住宅設備の延長保証や緊急対応、リペアサービスを組み合わせた「NEXT PASS」シリーズとして、最長15 年までのメンテナンスサービスを提供し、お客様の暮らしに寄り添ってきました。一方で、入居後15 年以降においても、住宅設備の不具合や修理・交換に備えたいというニーズが高まっています。

本サービスは、年々高まる住宅設備における課題に対応することを目指した新商品です。

１．開発の背景

当社は2013 年のサービス開始以来、住宅設備の不具合を新築時から10 年間保証する「NEXT PASS 10」と、さらに5 年延長する「NEXT PASS 15」を提供してきました。

現在、会員数は約3 万5 千会員に達し、これまでに数多くの修理・交換対応を行っています。

こうした修理実績データやお客様の声を踏まえ、「保証」だけでなく「実用的なサポート」に軸足を置いた新たな仕組みとして、本サービスを開発しました。

2．本サービスの仕組みと特長

本サービスでは、従来のサービスとは異なる「住設機器サポート」を新たに導入しています。対象となる7 機種※1 について、修理・交換費用を一定基準までサポートし、交換した機器には新たに10 年間の保証を付与する仕組みです。これにより、突発的な高額出費を抑えつつ、長期間にわたり安心して住まいを使い続けることが可能となります。また、緊急対応やリペアサービスについても、従来商品と同様に提供し、日常の「困りごと」に寄り添う体制を維持しています。

本サービスは、保証更新のタイミングで従来の「NEXT PASS 15」から切り替えが可能な選択制の商品として設計されています。お客様の住まい方や将来設計に応じて最適なプランを選べる点も、本商品の大きな特長です。また、本サービスを通じて、永く大切に住宅をご利用いただくことで、サステナブルな観点でも有益な取り組みと考えています。

当社は、業界でも数少ない20 年にわたるサポート体制を通じて、住まいを「買った後」も続く価値を提供し、お客様との長期的な関係構築を目指してまいります。

※1 対象となる7 機種は「3．概要 保証対象」に記載の通り

本サービスに加入した住宅は、一定の条件を満たすことで、野村不動産ソリューションズを通じて提供する「認定保証中古制度」の対象となります。

本制度は、本サービスに加入する住宅を売却する際、サービス内容をセカンドオーナーへ承継することができる仕組みで、売却時の付加価値向上につながるため、売主にとってメリットが享受でき、また、購入検討者に対しても安心材料を提供できる点が特長です。

当社では、本サービスを通じて「住み続ける安心」だけでなく、「将来売却する際の安心」までを見据えたサポートを提供することで、住宅の長期的な価値維持を支えてまいります。

３．概要