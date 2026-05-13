みんなでできる歩いて行う“ウォーキングフットボール”で、日本中を笑顔に。　JFA・KIRIN共催「ウォーキングひろば」キックオフイベントを開催！

キリンホールディングス株式会社

日本サッカー協会オフィシャルトップパートナー※1のキリンホールディングス株式会社（社長COO 南方健志、以下、キリン）は、公益財団法人日本サッカー協会（以下、JFA）と共催で、“ウォーキングフットボール”を活用した「JFA・キリン ウォーキングひろば」のキックオフイベントを高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県千葉市）にて開催します。サッカー経験はもちろん、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、大人も子どもも一緒にプレーを楽しむことができ、仲間とのつながりや絆を深められる“ウォーキングフットボール”のイベントを通じて、人と人のつながりを創出していきます。

※1 キリンは1978年からサッカー日本代表を応援し、2023年1月より日本サッカー協会オフィシャルトップパートナーになりました

地域におけるつながりの希薄化や高齢者の孤独などが課題となるなか、誰もが無理なく参加できる“ウォーキングフットボール”は、人と人との自然な交流を生み出すきっかけとなる競技です。「ウォーキングひろば」は、この歩いて行う“ウォーキングフットボール”を活用し、笑顔が生まれる場を全国に広げていくJFAの取り組みです。キリンは本趣旨に賛同し、サッカーを通じて人と人とのつながりを育む日常の場づくりに参画します。キリンが参画する「JFA・キリン ウォーキングひろば」（通常開催）は、5月1日（金）より受付を開始しており、キックオフイベント※2を5月23日（土）に開催します。キックオフイベント当日は、元SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）安田理大さんをゲストとして迎えます。ゲストと参加者が一緒のチームに入り、みんなで“ウォーキングフットボール”を楽しむことで、人と人のつながりを創出していきます。

※2 キックオフイベントの申込期間は3月24日（火）～5月20日（水）17:00（先着順）です

当社は、JFAと価値共創を通じた社会課題解決を目指すとともに、持続可能な社会に向け、キリンのCSVパーパスの一つである「コミュニティ」に取り組んでいます。これまで、「キリンチャレンジカップ」などサッカー日本代表戦への特別協賛を中心に、ファン・サポーターとともにサッカーを応援してきました。その根底には、サッカーには「人と人、人や社会をつなぎ、世の中を元気にする力」があると信じ、「サッカーを通じた人や社会とのつながりにより、笑顔を広げたい」という思いがあります。

1978年から約半世紀にわたり、サッカー日本代表を応援し続けている当社は、2023年1月から日本サッカー協会オフィシャルトップパートナーとして、「SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）」、「なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）」、「アンダーカテゴリー日本代表」、「フットサル日本代表」、「ビーチサッカー日本代表」、「サッカーｅ日本代表」「障がい者サッカー日本代表」を含む全てのカテゴリーを応援しています。加えて、次世代育成などJFAの全ての事業を支援することで、人々の心と体の健やかさをサポートし、人と人がつながるこころ豊かな社会の実現を目指します。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

■開催概要

・名称 ：「JFA・KIRINウォーキングひろば」 キックオフイベント

・主催 ：公益財団法人日本サッカー協会、キリンホールディングス株式会社

・場所 ：高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県千葉市美浜区美浜11）

※駐車場の用意はございません。お車で来場の際には近隣の有料駐車場をご利用ください。

・開催日 ：2026年5月23日（土）

受付13:00～13:30 実施時間13:30～15:20

※少雨決行、荒天中止

・実施内容：4～5人制ゴールキーパーなしの“ウォーキングフットボール”（JFA推奨ルール）

各チーム3試合程度予定

・対象 ：先着40名

・申込期間：3/24（火）～5/20(水) 17:00(先着順)

・キックオフイベントの申し込みフォーム：https://t.co/qVuMzlg3fs

※お申し込みには「JFA ID」の取得および「JFA Passport」へのご登録(無料)が必要です。

・ゲスト ：元SAMURAI BLUE（サッカー日本代表）安田理大さん

・参加料 ：無料

■「JFA・キリン ウォーキングひろば」（通常開催）について

・お申し込みについてなど、各回の詳細は順次こちらのサイト（ウォーキングひろば｜グラスルーツ｜JFA｜日本サッカー協会(https://www.jfa.jp/grass_roots/walkingfootball/walkinghiroba/)）でご案内予定です。

・受付開始日：5/1（金）

※お申し込みには「JFA ID」の取得および「JFA Passport」へのご登録(無料)が必要です。

開催情報の詳細は「JFA Passport」に随時アップしますので、併せてご確認ください。