「ビオレ 冷タオル」常備化を推進するBtoB暑熱ケア事業「ビオレの冷サポート」の導入企業が200社を突破　建設、物流、製造など、多様な“アツいゲンバ”での社会インフラ化へ

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」が展開する法人向け事業「ビオレの冷サポート」の導入企業数が、2026年5月時点で、200社を突破しました。

本事業は、暑熱リスクのある職場において、冷却シート『ビオレ 冷タオル』の常備化を推進する取り組みで、2025年より本格展開。記録的な猛暑が長期化する中、暑熱対策の社会インフラ化をめざしています。

■多業種に広がる「ビオレの冷サポート」

「ビオレの冷サポート」は、企業の福利厚生の一環として、暑熱リスクのある職場環境や災害時の備えとして冷却シート『ビオレ 冷タオル』を常備化。積極的な使用を促進することで、暑熱リスク軽減と快適性向上を図る事業です。近年、記録的な猛暑が長期化する中で、労働安全衛生法に基づく職場での暑熱対策が大きな社会課題となっていることを背景に、2025年より本格参入しました。開始当初、清水建設株式会社・株式会社空調服・コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（順不同）など約100社から始まった本取り組みは 、本格的な夏を前にした2026年5月現在、導入の輪が2倍以上に拡大。建設現場のみならず、物流ターミナル、製造工場、レジャー施設、飲食業など、多様な業界において「暑熱対策の社会インフラ化」を着実に進めています。

■ 導入企業拡大の要因

1.確かな冷却効果とゲンバからの評価

先行導入企業での検証において、約90%の方が「使用してよかった」と回答*1。のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*2 冷却効果が、作業者の快適性向上に繋がっていることが評価されています。

*1 2025年6月 花王調べ 清水建設株式会社の建設現場で働いている現場作業員30名

*2 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

2.空調服(R)との併用によるシナジー

株式会社空調服との協働検証により、『ビオレ 冷タオル』を首にかけ、ファン付きウェア『空調服(R)』を着用することで、のせる前の肌温度から-6℃が約30分間持続*2 し、単体使用時と比較して冷却効果がさらに高まることを実証。現場での積極的な併用が進んでいます。

*2 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

3.利便性の高い導入スキーム

法人向けカタログ企業（ASKUL、smartoffice、TRUSCOなど）を通じた購入に加え、自社ECサイト「MyKaoMall」など、企業が導入しやすい環境を整備したことが、短期間での導入企業拡大につながりました。

4.災害時の備蓄ニーズへの対応

3年間の長期保存が可能な密封パックであることから、日常的な暑熱対策だけでなく、災害時の備蓄品としても様々な企業に選ばれています 。

■ 導入企業のご担当者さまの声（順不同）

＜清水建設株式会社＞

「2025年夏の先行導入時から継続して活用しています。現場作業員からは『暑さが軽減されゲンバで頑張れた』といった好評の声が寄せられています。空調服(R)と併用する作業員からも、『一気に冷えて気持ち良い』との声が多く、この夏も活躍してくれることを期待しています。」

＜日本通運株式会社＞

「2025年の熱中症対策義務化に伴い、引越しや倉庫内作業、お客様軒先での荷役など暑熱環境で働く従業員の環境改善を進めている中、『ビオレ 冷タオル』を紹介いただき従業員に配布いたしました。『装着した瞬間から肌温度が下がった』『外側からの直接冷却が効果的』といった好意的な声が多かったことから2026年夏の使用効果を期待しています。」

＜コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社＞

「昨年夏、当社の自動販売機オペレーション現場において『ビオレ冷タオル』を活用した暑熱対策を実施しました。手軽にリフレッシュできる点が好評で、休憩の質向上にも寄与しております。短時間でも体をクールダウンでき、休憩を取るきっかけづくりとして有効であったことから、今年度も継続利用を予定しています。」

■今後の展望

ビオレは今後も、「ビオレの冷サポート」を通じて、働く方々の肌の快適性を守り、過酷な暑熱環境下における就労環境の改善に貢献してまいります。2026年夏に向けてさらなる情報発信を強化し、導入企業の拡大と社会インフラとしての定着をめざします。

■販売商品の概要

『ビオレ 冷タオル』は、のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*2 冷却シートです。厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続けます。長さ46cmで首にかけて使用できます。個包装で使いたいときにご使用いただけ、密封パックで3年間の保存が可能なため備蓄品にも適しています。

*2 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1832_1_1be14cd2fa1d5f0b86d4459dcf9b4b09.jpg?v=202605131151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1832_2_32ae8f113e2f57fe33dc2535952715d6.jpg?v=202605131151 ]

*2 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

■販売ルート

ASKUL、smartoffice、TRUSCO、花王公式オンラインショップ「My Kao Mall」など

■関連サイト

花王株式会社 | ビオレシート | ビオレ冷 | ビオレの冷サポート(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/support/)