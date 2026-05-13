保護猫への支援につながる！ 売上の3％を寄付する写真集『ひだまりのあしあと　保護猫たちのキセキ』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『ひだまりのあしあと 保護猫たちのキセキ』（三吉良典／著）を刊行いたしました。

SNSのフォロワー50万人超！人気保護猫写真家・三吉良典 初の写真集

著者は会社員として働くかたわら、猫の保護活動を行ない、保護猫写真家としても活動する三吉良典。ミルクボランティアやレスキューなどの保護活動のリアルタイム発信や、愛らしい子猫たちを優しい眼差しでとらえた写真が支持を集め、インスタグラムを中心としたSNSの総フォロワー数は50万人を超えます。

本書は著者がこれまで撮影した保護猫たちの写真とともに、それぞれの猫とのエピソードや、笑いあり、時に涙ありの保護活動の秘話を掲載した、全128ページにわたるボリューム満点の写真集です。ミルクボランティアの１日を紹介するコラムや、失明寸前だった保護猫ひかりのレスキュー記録、里親さん3組へのインタビューも収録。小さな子猫たちの愛おしい姿に癒されながら、保護猫活動について知ることができる、充実の一冊です。

売上の3％は保護猫のために寄付

本書の売上の3％は公益社団法人アニマル・ドネーションを通し、認定を受けた全国の動物保護団体へ寄付されます。寄付金は主に、保護猫の医療費や食費など、猫たちの生活を支える資金として活用されます。

本書に登場する猫は、すべて保護猫。現在はそれぞれの家族のもとで幸せに暮らしています。巻末には、そんな53匹の猫たちのお名前リストを掲載しています。

【著者プロフィール】

三吉良典 （みよし・りょうすけ）

保護猫写真家。滋賀県大津市生まれ。インスタグラムをはじめとするSNS総フォロワー数は50万人を超える。NHK のドキュメント番組をはじめ、さまざまなメディアに出演。キヤノンやアドビなどで写真講座の講師、フォトコンテストの審査員も務める。保護猫活動をおこなう友人に依頼され、子猫の里親募集のための撮影をしたことをきっかけに、2016年から保護猫写真家として活動を開始。趣味だった写真を通して、保護猫の魅力をSNSで発信し続けている。また、自身もミルクボランティアとして個人で活動をおこなっている。写真を通じて一人でも多くの人に保護猫や保護活動について知ってもらい、関心を持ってもらうことを目指している。愛猫は保護猫のちゃちゃ。

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【書誌情報】

書名：ひだまりのあしあと 保護猫たちのキセキ

著者：三吉良典

発売日：2026年5月13日

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

判型：A5判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-635-55028-4

https://www.yamakei.co.jp/products/2826550280.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：白須賀

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