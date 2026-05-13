【いよいよ来週5/18開催】CXO向けAIセミナー「NEUROSPHERE」参加者が持ち帰れる「4つの実践知」とは？

株式会社Neurosphere

株式会社Neurosphere（本社：東京都港区、代表取締役：根来 実）は、いよいよ来週2026年5月18日（月）に大手町（3×3 Lab Future）にて開催する、経営層・意思決定者向けAI実装戦略カンファレンス「NEUROSPHERE」の申込締切（5月17日）が迫っていることをお知らせいたします。定員につき残席わずかとなっておりますので、お早めにお申し込みください。

■ 「AI導入の3つの壁」に直面していませんか？

現在、多くの企業が生成AIの導入を進めていますが、現場レベルでは次のような課題に直面しています。

AI投資が成果に繋がらない： ツールを入れただけで、経営インパクトが出ない

組織・文化が変わらない： 現場とのギャップが埋まらず推進が止まる

経営判断に自信が持てない： AI戦略の優先順位と判断軸が定まらない

本カンファレンスは、こうした壁に直面している経営層が、AIを「ツール」から「経営基盤」へと引き上げるためのブレイクスルーを探求する場です。

■ 本セミナーで参加者が持ち帰れる「4つの実践知（解決策）」

当日は、抽象的な概念論ではなく、自社に持ち帰ってすぐに活用できる具体的なリターンをご用意しています。

経営AI戦略のフレームワーク： 投資のROI算出やガバナンス設計など、自社の戦略を描くための実践事例と土台。

翌日から使えるアクションプラン： 翌日の経営会議でそのまま議論の土台にできる具体的な導入ステップ。

トップクラスの実装責任者との対話： 上場企業の社長・役員など、自社の壁を突破した先駆者への直接相談・壁打ち。

同格CXOとのハイエンド・ネットワーキング： 同じ悩みを抱え、解決を目指す意思決定者同士の強固な繋がり。

■ 必見セッション：「AI時代のシステム投資と人材投資」をどう最適化するか

第1部では、「AIを活用したPMO業務の自動化術」や「会計士が教えるClaude活用術」など、各専門領域における具体的なAI実装の成功事例とノウハウを惜しみなく公開します。

第2部のパネルセッションでは、AIの進化が加速する中で、「何を作り込みすぎず、何に今投資すべきか」という長期視点からシステム投資と人材投資のバランスを整理し、AI時代に求められるリーダーの役割変化に迫ります。

また、本編終了後は、登壇者および参加者同士のネットワーキングを目的としたミートアップ（食事・ドリンク付き）を開催いたします。 一方的な講演を聞くだけではなく、登壇するトップランナーたちに自社の悩みを直接壁打ちしたり、同じ課題感を持つ意思決定者（CXO）同士でリアルな情報交換を行うことで、自社だけでは得られない「生きた知見」と「強固な繋がり」を持ち帰ることができます。

【特別来場特典】貴社専用『AI戦略分析レポート』を進呈

「現場の業務フローを変えずに定着率100%を実現する」としてご好評をいただいている弊社のAIエージェント「FIT AI AGENT」。今回は特別に、専用の診断アプリを使用し、「自社のどの部署の、どの業務にAIを導入すれば、最も投資対効果が出るか」を明らかにする、コンサルティングファーム水準の分析レポートをご来場者様限定で進呈いたします。

最新AIが貴社の公開データ（事業規模、採用動向、口コミ等）を分析し、以下の内容を数十ページの戦略書として一冊にまとめています。

・組織のボトルネック特定： 人手不足や属人化が起きている根本原因の抽出

・具体的なAI施策案： 「誰の・どの業務を・どうAI化するか」のピンポイント提案

・投資対効果（ROI）： 導入による年間削減工数・コスト削減額の具体的シミュレーション

・実行ロードマップ： 実証実験（PoC）から全社展開までの具体的なステップ

「どこから始めるか」が明確になったとき、組織は動き出します。その起点として、このレポートをお役立てください。

■ 開催概要（※申込締切：2026年5月17日）

日時： 2026年5月18日（月）17:20 ～ 20:40（受付開始 17:10）

会場： 3×3 Lab Future（東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階）

対象： CXO、事業責任者、経営企画部門、DX推進担当者

内容： 実践セミナー、パネルセッション、AIデモ実演、ネットワーキング（軽食・ドリンク付）

参加費： 無料（事前申込制）

イベントサイト： https://neurosphere-cxo.vercel.app/

詳細・お申し込み： https://neurosphere.peatix.com/

■ 主催・お問い合わせ先

主催： 株式会社Neurosphere / SNAFTY株式会社

協力： 株式会社AI HYVE / デジタルダイナミック株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

NEUROSPHEREセミナー事務局 seminar@neurosphere.co.jp