『大谷翔平 × 高崎だるま』が5月15日（金）より受注販売受付開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2026年5月15日（金）より、「大谷翔平×高崎だるま」のお申し込み受付をMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下「MLB SHOP」）にて開始いたします。

世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力があります。幾度もの手術やリハビリ、周囲の逆風に立ち向かってきた姿は、まさに”不屈の精神” そのものです。大谷選手が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現しました。

だるまは、200年以上にわたり人々の願いを託す存在として親しまれてきました。特に群馬県高崎市は日本一のだるまの生産地として知られ、現在も職人の手によって一つひとつ丁寧に作られています。本商品は、その長い歴史に磨かれた高崎だるまの伝統を礎に、匠の技で大谷選手の信念を刻んだ、伝統の技と現代の輝きが響き合う、至高の逸品です。

世界を舞台に挑戦し続ける大谷選手の姿は、多くの人々に勇気と希望を与えています。不屈の「再起」、飽くなき「挑戦」、そして未来への「願い」。大谷選手と高崎だるまに共通するこれらの想いを形にした特別な逸品をお楽しみください。

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-18737(https://www.mlbshop.jp/ja/c-18737?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-05-13)

申込受付期間｜2026年5月15日（金）12:00～2026年5月29日（金）12:00

※予定数量に達し次第、予告なく受注終了となる場合がございます。

※お申込み方法、送料その他手数料や商品の配送方法につきましては商品ページをご確認ください。

■商品情報

大谷翔平×高崎だるま

１. 白青だるま2種セット ※900セット数量限定生産

価格 ｜27,500円（税込）

商品内容｜白だるま×1個、青だるま×1個、フィールド台座× 2個、商品紹介冊子×1

サイズ ｜・だるま本体（約）：高さ12cm

・フィールド台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm

※青だるまは2種セットでのみ販売となります。

２. 白だるま（単体）

価格 ｜11,000円（税込）

※受注生産となりますが、予定数に達した場合は受付を終了いたします。

商品内容｜白だるま×1個、商品紹介冊子×1

サイズ ｜だるま本体（約）：高さ12cm

正面背面

３. グレーだるま（単体）

価格 ｜11,000円（税込）

※受注生産となりますが、予定数に達した場合は受付を終了いたします。

商品内容｜グレーだるま×1個、商品紹介冊子×1

サイズ ｜だるま本体（約）：高さ12cm

正面背面

４. フィールド台座（単品）

価格 ｜2,420円（税込）

※受注生産となりますが、予定数に達した場合は受付を終了いたします。

商品内容｜フィールド台座×1個

サイズ ｜・台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm

・素材：MDF、ポリプロピレン、ポリエチレン

■商品詳細

I. ユニフォームをイメージした「3色のだるま」

3色のだるまは、大谷翔平選手が着用する「ホーム（白）」「ロード（グレー）」「スプリングトレーニング（青）」の3種類のユニフォームをイメージしています。それぞれ、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の強さと進化を支える欠かせない象徴です。

⚫︎ホーム（白）

勝利が息づく伝統の白。歴史を守り、まだ見ぬ高見を目指す矜持

⚫︎ロード（グレー）

敵地での過酷な戦いに挑み、勝利を掴み取る不屈の精神

⚫︎スプリングトレーニング（青）

新シーズンの幕開けを告げる躍動や未来を切り拓く希望

II. 金のMLBロゴが刻まれた特別仕様

大谷翔平選手のユニフォームの背面に刻まれた「金」のMLBロゴ。これは前シーズンのMVP、サイ・ヤング賞、新人王というに最高位の栄誉を手にした選手だけに与えられる特別な証。MLB全選手の中で、わずか6名のみが手にすることのできる名誉の証。その誇り高き金のMLBロゴをダルマの背中にも表現しています。

III. 勝負の舞台をイメージした特製台座

だるまが座るこの台座は、戦いの場であるフィールドをイメージしました。人工芝を使用し、枠には「LA」の文字。この大谷翔平×だるまのために作られた完全オリジナルの特製台座です。この台座にだるまを置くと、フィールドの緊張感、躍動感がより湧き上がります。祈りと挑戦が交差するフィールド台座をだるまと一緒にお楽しみください。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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