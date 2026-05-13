灯白社、配信介入×調査推理サイコホラーADV『つみみじかん 狂オシイホド愛シテル』BitSummit PUNCHに出展決定

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、同社初のSteam向けオリジナルゲーム『つみみじかん 狂オシイホド愛シテル』について、2026年5月22日（金）から5月24日（日）にかけて京都市勧業館みやこめっせで開催される「BitSummit PUNCH」への出展が決定したことをお知らせいたします。本イベントでは、本作を実際に体験いただける初の試遊を実施いたします。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4413070/

公式X：https://x.com/tsumimi_jikan

■ BitSummit PUNCH 出展概要

『つみみじかん 狂オシイホド愛シテル』を、インディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」に出展いたします。会場では、プレイヤーが配信に介入しながら物語を進める本作の特徴的なゲーム体験を、実際にプレイいただけます。本作を体験いただける初の機会となります。ブースにて試遊いただいた方にはオリジナルノベルティを配布予定です。

イベント名：BitSummit PUNCH

開催期間：2026年5月22日（金）～5月24日（日）※22日（金）はビジネスデイになります。

会場：京都市勧業館みやこめっせ

ブース番号：3F-B33

公式HP：https://bitsummit.org/

※内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※イベントへの参加方法については、BitSummit公式HPよりご確認ください。

【『つみみじかん 狂オシイホド愛シテル』とは】

元アイドルの崖っぷち配信者「つみみ」の配信に視聴者として介入し、いわくつきの廃村を調査する配信介入×調査推理サイコホラーアドベンチャーゲームです。

物語は14日間のサイクルで進行します。昼は配信で見つけた違和感を手がかりに、SNSやファンサイト、地図検索を通じて情報を追い、夜は投げ銭やコメント、プレゼントでつみみの配信に介入していきます。集めた情報は調査ファイルに蓄積され、やがて隠された過去と失踪事件の核心へとつながっていきます。プレゼントの内容次第では、翌日の配信で思わぬ反応が返ってくることも。

あなたの介入、調査、推理、そして最後の選択が、物語の結末を変えます。

キャラクターデザインは緜/wata氏が手がけ、本作の繊細な感情表現と独自の世界観を象徴するビジュアルを描き下ろしています。主題歌は神楽めあ氏が歌唱を務め、作詞・作曲をきくお氏が担当。楽曲とゲーム体験がリンクする構成となっており、作品のテーマをより深く感じられる内容となっています。さらに、主題歌MVの映像編集はトールミツハシ氏が手がけ、楽曲と世界観を視覚的にも表現しています。

【製品概要】

作品名：つみみじかん 狂オシイホド愛シテル

ジャンル：配信介入×調査推理サイコホラーADV

プレイ人数：1人

価格：未定

配信日：未定

プラットフォーム：PC（Steam）

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4413070/

公式X：https://x.com/tsumimi_jikan

権利表記：(C)灯白社 / つみみじかん製作委員会

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/