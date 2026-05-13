ワークデイ株式会社

人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)、財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)とエージェント(https://www.workday.com/ja-jp/topics/ai/agentic-ai.html)のエンタープライズ向け AI プラットフォームを提供するワークデイ株式会社（本社：東京都港区、エグゼクティブ・プレジデント 兼 日本代表：古市 力、以下ワークデイ）と 日本アイ・ビー・エム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 明夫、以下 日本IBM) は、本日、リガク・ホールディングス株式会社（本社：東京都昭島市、代表取締役社長 CEO：川上 潤、以下 リガク）が日本IBMの導入支援により「Workday ヒューマン キャピタル マネジメント(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html) (以下、Workday HCM) 」をグローバル HRIS（人事基幹システム）として導入し、2025 年 12 月に本番稼働を開始したことを発表しました。米国を含むグローバルで人事および給与領域をカバーする形で導入し、1年弱という短期間で本番稼働を実現しました。

リガクは近年、半導体をはじめとする先端産業領域で事業を拡大しており、それに伴いグローバルでの組織規模および人材投資を加速させています。現在、世界 9 カ国に拠点を構え、約 2,000 名の従業員を擁しており、同社の中期経営計画（2025 年 2 月開示版）(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08865/9c1ca185/babb/43a0/a12c/6dfd308c4cd1/20250319103839308s.pdf)では、海外市場での事業拡大に伴い、2027 年までに従業員数を約 2,500～2,600 名規模へ拡大する計画を掲げています。急速な事業成長が進む一方で、グローバルに展開する組織構造の中で、人材情報や人事プロセスは地域・グループ会社ごとに分散しており、全社横断で人材を可視化し、戦略的に活用することが課題となっていました。

こうした背景からリガクは、グローバルで統一された人材データ基盤として Workday HCM を採用しました。マネジャーや従業員が自律的に活用できるユーザーエクスペリエンスに加え、データドリブンな人的資本経営を支える分析機能および AI を備えている点が評価されています。

リガクは、全世界の従業員がワンチームとなってグローバル全体でのパフォーマンス最適化とグループ総合力の向上を目指す取り組みとして「Global One Rigaku（以下、G1R）」を掲げています。売上高の海外比率は７割を超えており、国や法人の枠を越えて開発・製造・販売・サービスといった機能を編成し、グローバルな組織体制へと移行を進めています。グローバルグレーディングやリガクコンピテンシー、株式報酬制度の整備など、グループ経営を強化する取り組みと並行して Workday を導入することで、これらの施策を統合的に支える共通の人材データ基盤を構築していきます。Workday は、こうした G1R に基づくグループガバナンスを支え、リガクの中長期的な成長戦略における「人的資本マネジメントの中核基盤」として位置づけられています。

Workday HCM の導入にあたり、日本IBMは構想策定の段階からリガクの日本拠点向けおよび米国拠点向けチームを並行して組成し、主要ステークホルダーを対象とした集中ワークショップ等を通じて早期の導入計画立案を支援しました。さらに、Workday の設計・構築フェーズにおいても日米におけるプログラム・マネジメントを推進し、グローバルで新システムへの切り替えを一度に行うビッグバン形式での本番稼働を、1年弱という短期間で実現しました。

リガクは、Workday HCM を導入したことで、これまで地域・グループ会社ごとに散在していた人材データと人事プロセスをグローバルで標準化・一元管理し、従業員情報、スキル、キャリア、配置をリアルタイムに可視化できるようになりました。同社の経営および人事は、事業戦略に即したグローバル人材ポートフォリオの最適化や、半導体・ライフサイエンスなど高度専門領域におけるタレントマネジメントを、より迅速かつ戦略的に推進することが可能となります。

さらに、Workday のエンタープライズ向け AI を活用することで、タレントサーチ、スキルギャップの把握、人材配置のシミュレーションなど、人的資本に関する高度なインサイトを得ることが可能となります。これにより、リガクはグローバル規模での人材獲得・育成・エンゲージメント向上を図り、事業ポートフォリオの拡大とイノベーション創出を継続的に支える体制の構築を目指します。

リガクは今後、2027 年に向けて従業員数の拡大を進めるとともに、Workday を活用した人的資本の最大化を推進していきます。グローバルで一体となった人材戦略の実行により、持続的な成長と競争力の強化を目指します。ワークデイは、統合された人材データ基盤とエンタープライズ向け AI を通じて、こうしたリガクの人的資本経営とグローバル成長を継続的に支えていきます。

以上



Workday について

Workday(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)、財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)、エージェント(https://www.workday.com/ja-jp/topics/ai/agentic-ai.html)を一元管理するエンタープライズ向け AI プラットフォームを提供しています。Workdayは、人事と財務を1つのインテリジェントなプラットフォームに統合し、AIをその中核に据えることで、あらゆるレベルの人々が変化に迅速に適応し、より良い意思決定、重要な成果創出のために必要な明確性、信頼性、洞察力を提供します。中規模企業から Fortune 500 企業に選出される企業の 65% 以上に至るまで、11,500 社以上の世界中にあるさまざまな業界の企業・組織が Workday を導入しています。

ワークデイの詳細については、こちら(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html)をご覧ください。



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