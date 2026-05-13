NEW ERA(R)（ニューエラ）に別注をしたURBAN RESEARCH DOORSカスタムキャップが今シーズンも登場！

株式会社アーバンリサーチ

今シーズンもスポーツ・ライフスタイルブランドの『NEW ERA(R)（ニューエラ）』に別注をした

カスタムキャップが登場。2026年5月22日(金)より販売を開始します。

ライトな被り心地が特徴のモデル「9TWENTY(TM)（ナイントゥウェンティー）」をベースに別注。

クラシックなニューヨーク・ヤンキースロゴをフロントに配し、程よく存在感のあるデザインに仕上げました。



ボディにはウォッシュ加工を施し、こなれた風合いとやわらかな被り心地を実現。

今シーズンはナチュラルカラーをベースに、PEBBLE以外のカラーを新たに加えたバリエーションで

展開します。

シンプルながらも、素材やディテールで差がつく特別な別注を、ぜひお近くの店舗やオンラインストアでご覧ください。

別注 NEW ERA(R) × DOORS 9TWENTY(TM) CROSS STRAP(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-2230278/?_ga=2.206446996.660809119.1778460162-37372211.1772172439)

（※2026年5月16日(土)よりURLアクセス可能になります。）



品番：D26110-2230278

価格：\4,950 (税込)

カラー：PEBBLE / KHAKI / LAVENDER / STONE

サイズ：ONE



【発売日】

2026年5月16日(土)

※ オンラインストアでの販売は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。



【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/doors?_ga=2.265889800.660809119.1778460162-37372211.1772172439)