カブク、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect」、3Dプリントエコノミー版に「ポリアミド」を追加。耐熱性・強度の高さで試作・量産に対応

株式会社カブク

株式会社カブクは、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect（カブクコネクト）」の即時見積サービスにおいて、従来よりも最大77.7%価格を抑えることが可能な「エコノミー版」の3Dプリント素材のラインアップに「ポリアミド(SLS PA12-GF)」を追加いたしました。耐熱性や強度の高い素材を求めるお客様に対し、価格も追究した選択肢をご提供いたします。

エコノミー版新追加素材：ポリアミド(SLS PA12-GF)

用 途：自動車・家電・電子機器などの形状確認用部品、機能部品の試作・量産

特 徴：グラスファイバーを含んでおり、剛性や破断伸びも良い

カラー：グレー

対応サイズ：45cm³ ～ 500mm × 500mm × 800mm

3Dモデルの各種条件・詳細

対応ファイル

・対応拡張子：.stl、.stp、.step、.igs、.iges

※正しくデータ解析できない場合は、別形式ファイルなどへの変更をお願いする場合がございます。

・図面の数量：一度の見積依頼で最大10種類（10図面）まで同時にご依頼いただけます。

・ファイルの名称：1ファイルあたり拡張子を含め50文字以内で作成してください。

互換性維持のため、半角英数字での命名をお願いいたします（例：parts_A01.stl）

パーツ数

・1ファイル内のパーツ数：1ファイルにつき「1パーツ」でのデータ作成をお願いいたします。

同一ファイルをランナーで繋いだデータは、正確な価格計算ができないため、キャンセルの対象となる場合がございます。

・3Dモデル構造

くさり構造：くさり状の可動構造は作成できかねますので、あらかじめご了承ください。

関連情報

3Dプリンタ素材情報：https://www.kabuku.io/quote/3dprinter/material/

データガイドライン：https://www.kabuku.io/guideline/

即時見積サービスは今後も工法・材質を継続的に拡大し、お客様の部品加工・調達における多様なご要望にお応えしてまいります。設計初期から最終製品に近い試作・組み立てなどの代行まで、ぜひお気軽にご相談ください。

「Kabuku Connect（カブクコネクト）」について

「Kabuku Connect」は、カブクの独自開発によるオンデマンド製造プラットフォームです。

本プラットフォームに接続された国内・海外の工場ネットワークにより短納期、低価格、新素材での造形などお客様の多様なニーズにお応えします。

今回ご紹介した即時見積サービスの他にご用意している特注相談サービスでは、経験豊富なカブク製造スペシャリストがデザイン、設計、試作、製造から量産までを包括的にサポートし、お客様が抱えている課題・疑問・懸念点などを解決します。

https://www.kabuku.io/