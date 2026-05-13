カブク、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect」、3Dプリントエコノミー版に「ポリアミド」を追加。耐熱性・強度の高さで試作・量産に対応
株式会社カブクは、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect（カブクコネクト）」の即時見積サービスにおいて、従来よりも最大77.7%価格を抑えることが可能な「エコノミー版」の3Dプリント素材のラインアップに「ポリアミド(SLS PA12-GF)」を追加いたしました。耐熱性や強度の高い素材を求めるお客様に対し、価格も追究した選択肢をご提供いたします。
エコノミー版新追加素材：ポリアミド(SLS PA12-GF)
用 途：自動車・家電・電子機器などの形状確認用部品、機能部品の試作・量産
特 徴：グラスファイバーを含んでおり、剛性や破断伸びも良い
カラー：グレー
対応サイズ：45cm³ ～ 500mm × 500mm × 800mm
3Dモデルの各種条件・詳細
対応ファイル
・対応拡張子：.stl、.stp、.step、.igs、.iges
※正しくデータ解析できない場合は、別形式ファイルなどへの変更をお願いする場合がございます。
・図面の数量：一度の見積依頼で最大10種類（10図面）まで同時にご依頼いただけます。
・ファイルの名称：1ファイルあたり拡張子を含め50文字以内で作成してください。
互換性維持のため、半角英数字での命名をお願いいたします（例：parts_A01.stl）
パーツ数
・1ファイル内のパーツ数：1ファイルにつき「1パーツ」でのデータ作成をお願いいたします。
同一ファイルをランナーで繋いだデータは、正確な価格計算ができないため、キャンセルの対象となる場合がございます。
・3Dモデル構造
くさり構造：くさり状の可動構造は作成できかねますので、あらかじめご了承ください。
関連情報
3Dプリンタ素材情報：https://www.kabuku.io/quote/3dprinter/material/
データガイドライン：https://www.kabuku.io/guideline/
即時見積サービスは今後も工法・材質を継続的に拡大し、お客様の部品加工・調達における多様なご要望にお応えしてまいります。設計初期から最終製品に近い試作・組み立てなどの代行まで、ぜひお気軽にご相談ください。
「Kabuku Connect（カブクコネクト）」について
「Kabuku Connect」は、カブクの独自開発によるオンデマンド製造プラットフォームです。
本プラットフォームに接続された国内・海外の工場ネットワークにより短納期、低価格、新素材での造形などお客様の多様なニーズにお応えします。
今回ご紹介した即時見積サービスの他にご用意している特注相談サービスでは、経験豊富なカブク製造スペシャリストがデザイン、設計、試作、製造から量産までを包括的にサポートし、お客様が抱えている課題・疑問・懸念点などを解決します。
https://www.kabuku.io/