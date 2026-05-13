【完全無料】「数週間 → 数分」へ、企業のインフルエンサー選定を内製化。商品URLを入れるだけで最適候補を抽出する「インフルエンサーサーチ」を提供開始

TRIAS株式会社

TRIAS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大久保 亮太）は本日、Instagramのインフルエンサーを会員登録なし、完全無料で検索できる「インフルエンサーサーチ」を正式にリリースしました。

■ 「インフルエンサーサーチ」について

「インフルエンサーサーチ」は、「商品URLとターゲット情報を入れるだけ」をコンセプトに、商品特性とターゲット属性から最適なインフルエンサー候補を一覧で表示する、完全無料のサービスです。

約1万人規模のInstagramインフルエンサーデータを横断検索し、フォロワー数だけでなくエンゲージメント率まで確認した上で候補を絞り込むことができます。さらに、選定後のインフルエンサーへの声がけに必要なオファー文も、インフルエンサーごとに最適化して生成。これまで広告代理店に依頼するか、自社で時間をかけて行っていた「選定→交渉準備」の工程を、数分で完結できる体制を実現します。

▶ 公式サイト：インフルエンサー検索サービス「インフルエンサーサーチ」

https://influencer.tri-as.co.jp/

■ 「インフルエンサーサーチ」の特徴

「インフルエンサーサーチ」は、これまで広告代理店向けに高額で検索が出来るツールがありましたが、広告主や中小企業・スタートアップでも扱える形にしました。

・完全無料で利用可能

登録不要・課金なし。ブラウザからすぐに利用を開始できます。月額数万円～数十万円が一般的だったインフルエンサー選定ツールを、無料で開放することで、予算規模に関わらず誰でも適切なインフルエンサー起用を検討できる環境を実現します。

・商品URLからのターゲットマッチング

商品URLとターゲット情報（例：20代女性・コスメ初心者）を入力するだけで、商品特性を読み取り、最適なインフルエンサー候補を自動抽出。専門知識や手作業での検索は不要です。

・エンゲージメント率で質を担保

フォロワー数だけに頼らず、エンゲージメント率まで含めて候補を比較できるため、フォロワーは多いが反応がないというミスマッチを防げます。

・オファー文の生成

気になるインフルエンサーを見つけたら、ボタン一つでオファー文を生成。商品情報・インフルエンサーの作風・直近の投稿傾向をふまえた文面が出力されるため、テンプレ感のない自然な打診メッセージをそのまま使えます。

・24時間で5回まで検索可能

完全無料で24時間で5回までインフルエンサー検索が可能です。

■ 「インフルエンサーサーチ」リリースの背景

TRIAS株式会社は2025年5月の創業以来、「すべての人がテクノロジーの恩恵を受けられる世界を創る」をミッションに掲げ、デジタルマーケティング支援やIoTを活用した家族見守りサービス「ここわ」をはじめ、生活者と企業の双方にとってテクノロジーがやさしく機能する仕組みづくりに取り組んできました。

事業を通じて、中小企業・D2Cブランド経営者の方々と接する中で、マーケティング、特にインフルエンサー起用において以下のような課題が深刻であることが分かりました。

- インフルエンサー選定ツールが月額数十万円と高額で、中小企業やスタートアップには導入ハードルが高い- 自社で選定する場合、候補リサーチ・条件交渉・オファー文作成まで含めると、工数がかかる- 広告代理店に依頼すると、誰がなぜ選ばれたのかが見えず、コストに対する成果の根拠が不透明になる

一方で、インフルエンサーマーケティング市場は2024年に741億円規模となり、2027年には1,305億円に達すると予測されており（※1）、商品認知や購買行動への影響力はますます高まっています。中小企業・D2Cブランドにとっても、もはやインフルエンサー活用は"選択肢"ではなく"必須の打ち手"になりつつあります。

こうした状況を踏まえ、「予算規模に関係なく、誰もが自社の手でインフルエンサー起用に取り組める世界をつくる」ことを目指して開発したのが「インフルエンサーサーチ」です。

※1 出典：株式会社デジタルインファクト「2024年国内ソーシャルメディアマーケティング市場規模動向調査」

■ 今後の展開

「インフルエンサーサーチ」では、利用者の声をもとに検索精度・マッチング精度の向上を継続的に進めるとともに、YouTube・TikTokを含む複数SNSへの対応拡大、追加など、企業がインフルエンサー施策をワンストップで内製化できる環境づくりに取り組んでまいります。



本件に関するお問い合わせ

TRIAS株式会社

https://tri-as.co.jp/contact