信州・八ヶ岳の遊休農地で国産よもぎ栽培開始。よもぎで地域循環を目指すYOMOGI BASE、「よもぎを植える会」を5月10日に開催
よもぎの生態について解説する代表
合同会社YOMOGI BASE（本社：長野県諏訪市 代表社員：矢澤）は長野県富士見町、八ヶ岳の麓で標高1200mの長い間使われていなかった農地に、2026年5月10日、14名の参加者が集まり、よもぎの苗を植えました。
主催したのは、信州発のよもぎブランド「YOMOGI BASE」。
目指しているのは、単なる農業体験ではありません。国産よもぎを育て、届ける
--地域の中で価値を循環させる事業モデルづくりです。
商品ラインナップは化粧水、バーム、線香、お灸用もぐさ、よもぎティー。（発売前も含む）
よもぎを軸に、農業・東洋医学・スキンケア・香り・食・養生を横断しながら、地域資源を地域の価値へ変えていく挑戦が、信州・八ヶ岳からスタートしました。
なぜ、いま国産よもぎなのか
お灸用もぐさ、スキンケア原料、食材として、よもぎへの需要は近年高まり続けています。
一方で、国内流通の多くは海外原料に依存しており、国産よもぎの安定供給は、加工食品・鍼灸業界・自然派スキンケア市場における共通課題となっています。
「どこで、誰が、どう育てたかがわかる国産よもぎを届けたい」
YOMOGI BASEは、その想いからスタートしました。
今回開催した「よもぎを植える会」は、その第一歩となる取り組みです。
遊休農地を、“人が集まる場所”へ
信州・八ヶ岳周辺には、担い手不足などを背景に、使われなくなった農地が点在しています。
YOMOGI BASEは、その土地をよもぎ畑として再生し、地域資源を地域経済へと循環させていきます。
第1回「よもぎを植える会」には14名が参加。
よもぎの生態、国内のよもぎ産業を取り巻く状況についての解説をはさみながら、参加者全員で苗を植え付けました。
今後は毎月「植える会」「育てる会」「収穫する会」を継続開催し、栽培から加工・製品化までのプロセスを参加者と共有していきます。
地域資源を活かし、地域の中で循環させる
YOMOGI BASEが目指しているのは、地域内で価値を生み出し、その収益を地域に還元していく循環モデルです。
栽培したよもぎは用途ごとに加工し、暮らしの様々な場面へ届けます。
単に農産物を販売するだけではなく、加工・商品開発・雇用創出・原料供給・薬草文化の継承へとつなげ、地域内で完結する仕組みづくりに挑戦しています。
農業だけではない【東洋医学・スキンケア・香り・食へ横断展開】
YOMOGI BASEの事業は農業だけにとどまりません。
スキンケア・ライフスタイル領域：
化粧水・バームを中心にD2C販売を展開
香り領域：
2026年5月末に「よもぎ線香」をローンチ予定
食領域：
よもぎティーを再販予定
東洋医学領域：
お灸用もぐさの国産原料供給を準備中
農業・東洋医学・香り・食・スキンケアを分断せず、
「よもぎ」という植物を通して横断していくことが、このブランドの核にあります。
よもぎ化粧品ライン--「よもぎ化粧水」「よもぎ保湿バーム」好評販売中
よもぎ保湿バーム（左）、よもぎ化粧水（右）
YOMOGI BASEのスキンケアラインは、よもぎの持つ"鎮める力"を、現代の暮らしに合わせて再設計したシリーズです。
よもぎ化粧水
ゆらぎがちな肌をやさしく整える、シンプル処方のフェイシャルローション。ブースターとしても、デイリーケアの一本目としても使える、軽やかな使い心地。
よもぎ保湿バーム
顔・体・髪まで、家族で使える全身マルチバーム。乾燥・荒れ・敏感に傾いた肌をやわらかく包みます。
「シンプルに、信頼できるものを、毎日使い続けたい」
そんな声から生まれたよもぎ化粧品は、現在YOMOGI BASE公式オンラインストアにて販売中です。
取扱店募集も受け付けております。
▼商品ページ・ご購入はこちら
【https://yomogi-base.jp/】
土に触れることが、養生になる
「よもぎ、暮らし、養生。
心に、余白を。」
これがYOMOGI BASEがもっとも大切にしているブランドの軸です。
土を耕し、植物に触れる時間は、それ自体が現代人に必要な“養生”であり、心の余白を取り戻す時間でもあると考えています。
「よもぎを植える会」は、地域資源と人をつなぎ、都市と地方をつなぎ、現代の暮らしと薬草文化をつなぐ場として、今後も継続開催していきます。
信州・八ヶ岳から、よもぎのある暮らしと、地域循環の未来を育てていきます。
そのままだった遊休農地
仲間の力を借りて植える段階まで
諏訪市で育てているよもぎ
パートナー・原料調達のご相談を受け付けています
YOMOGI BASEでは、以下のお取引・連携のご相談を受け付けております。
国産よもぎ原料の供給（鍼灸院・治療院／化粧品メーカー／食品メーカー／香料メーカー向け）
- よもぎ関連商品のOEM
- 地域連携プロジェクトイベント
- ワークショップの共催／企業研修としての導入
- メディア取材・出演
▼お問い合わせ
事業開発担当：[矢澤]
メール：[info@yomogi-base.jp]
または、Instagram(https://www.instagram.com/yomogi_base/?hl=ja)のDMより
【会社概要】
社名：合同会社YOMOGI BASE
本社所在地：長野県諏訪市
栽培拠点：長野県諏訪郡富士見町（八ヶ岳エリア）
事業内容：よもぎ自社栽培／スキンケア製造販売／線香・お灸用もぐさ・よもぎティーの企画製造販売／原料供給事業／イベント運営
ブランドステートメント：
よもぎ、暮らし、養生。
心に、余白を。