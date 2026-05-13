信州・八ヶ岳の遊休農地で国産よもぎ栽培開始。よもぎで地域循環を目指すYOMOGI BASE、「よもぎを植える会」を5月10日に開催

合同会社YOMOGI BASEよもぎの生態について解説する代表

合同会社YOMOGI BASE（本社：長野県諏訪市 代表社員：矢澤）は長野県富士見町、八ヶ岳の麓で標高1200mの長い間使われていなかった農地に、2026年5月10日、14名の参加者が集まり、よもぎの苗を植えました。

主催したのは、信州発のよもぎブランド「YOMOGI BASE」。

目指しているのは、単なる農業体験ではありません。国産よもぎを育て、届ける

--地域の中で価値を循環させる事業モデルづくりです。

商品ラインナップは化粧水、バーム、線香、お灸用もぐさ、よもぎティー。（発売前も含む）

よもぎを軸に、農業・東洋医学・スキンケア・香り・食・養生を横断しながら、地域資源を地域の価値へ変えていく挑戦が、信州・八ヶ岳からスタートしました。

なぜ、いま国産よもぎなのか

お灸用もぐさ、スキンケア原料、食材として、よもぎへの需要は近年高まり続けています。

一方で、国内流通の多くは海外原料に依存しており、国産よもぎの安定供給は、加工食品・鍼灸業界・自然派スキンケア市場における共通課題となっています。

「どこで、誰が、どう育てたかがわかる国産よもぎを届けたい」

YOMOGI BASEは、その想いからスタートしました。

今回開催した「よもぎを植える会」は、その第一歩となる取り組みです。

遊休農地を、“人が集まる場所”へ

信州・八ヶ岳周辺には、担い手不足などを背景に、使われなくなった農地が点在しています。

YOMOGI BASEは、その土地をよもぎ畑として再生し、地域資源を地域経済へと循環させていきます。

第1回「よもぎを植える会」には14名が参加。

よもぎの生態、国内のよもぎ産業を取り巻く状況についての解説をはさみながら、参加者全員で苗を植え付けました。

今後は毎月「植える会」「育てる会」「収穫する会」を継続開催し、栽培から加工・製品化までのプロセスを参加者と共有していきます。

地域資源を活かし、地域の中で循環させる

YOMOGI BASEが目指しているのは、地域内で価値を生み出し、その収益を地域に還元していく循環モデルです。

栽培したよもぎは用途ごとに加工し、暮らしの様々な場面へ届けます。



単に農産物を販売するだけではなく、加工・商品開発・雇用創出・原料供給・薬草文化の継承へとつなげ、地域内で完結する仕組みづくりに挑戦しています。

農業だけではない【東洋医学・スキンケア・香り・食へ横断展開】

YOMOGI BASEの事業は農業だけにとどまりません。

スキンケア・ライフスタイル領域：

化粧水・バームを中心にD2C販売を展開

香り領域：

2026年5月末に「よもぎ線香」をローンチ予定

食領域：

よもぎティーを再販予定

東洋医学領域：

お灸用もぐさの国産原料供給を準備中

農業・東洋医学・香り・食・スキンケアを分断せず、

「よもぎ」という植物を通して横断していくことが、このブランドの核にあります。

よもぎ化粧品ライン--「よもぎ化粧水」「よもぎ保湿バーム」好評販売中

よもぎ保湿バーム（左）、よもぎ化粧水（右）

YOMOGI BASEのスキンケアラインは、よもぎの持つ"鎮める力"を、現代の暮らしに合わせて再設計したシリーズです。

よもぎ化粧水

ゆらぎがちな肌をやさしく整える、シンプル処方のフェイシャルローション。ブースターとしても、デイリーケアの一本目としても使える、軽やかな使い心地。

よもぎ保湿バーム

顔・体・髪まで、家族で使える全身マルチバーム。乾燥・荒れ・敏感に傾いた肌をやわらかく包みます。

「シンプルに、信頼できるものを、毎日使い続けたい」

そんな声から生まれたよもぎ化粧品は、現在YOMOGI BASE公式オンラインストアにて販売中です。

取扱店募集も受け付けております。

▼商品ページ・ご購入はこちら

【https://yomogi-base.jp/】

土に触れることが、養生になる

「よもぎ、暮らし、養生。

心に、余白を。」

これがYOMOGI BASEがもっとも大切にしているブランドの軸です。

土を耕し、植物に触れる時間は、それ自体が現代人に必要な“養生”であり、心の余白を取り戻す時間でもあると考えています。

「よもぎを植える会」は、地域資源と人をつなぎ、都市と地方をつなぎ、現代の暮らしと薬草文化をつなぐ場として、今後も継続開催していきます。

信州・八ヶ岳から、よもぎのある暮らしと、地域循環の未来を育てていきます。

そのままだった遊休農地仲間の力を借りて植える段階まで諏訪市で育てているよもぎ

パートナー・原料調達のご相談を受け付けています

YOMOGI BASEでは、以下のお取引・連携のご相談を受け付けております。

国産よもぎ原料の供給（鍼灸院・治療院／化粧品メーカー／食品メーカー／香料メーカー向け）

- よもぎ関連商品のOEM- 地域連携プロジェクトイベント- ワークショップの共催／企業研修としての導入- メディア取材・出演

▼お問い合わせ

事業開発担当：[矢澤]

メール：[info@yomogi-base.jp]

または、Instagram(https://www.instagram.com/yomogi_base/?hl=ja)のDMより

【会社概要】

社名：合同会社YOMOGI BASE

本社所在地：長野県諏訪市

栽培拠点：長野県諏訪郡富士見町（八ヶ岳エリア）

事業内容：よもぎ自社栽培／スキンケア製造販売／線香・お灸用もぐさ・よもぎティーの企画製造販売／原料供給事業／イベント運営

ブランドステートメント：

よもぎ、暮らし、養生。

心に、余白を。