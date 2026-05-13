【CV. 梶原岳人・榊原優希】『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念PVが公開！2巻分無料キャンペーンもスタート！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営するWEBコミック誌【コミック アース・スター】で連載中のオリジナル漫画『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻が本日5/13(水)に発売となりました。第4巻の発売を記念して、新規のPVも公開となりました。

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念PV公開！

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念PVが公開！

ボイスコミック・過去PVに続き、恋愛に憧れる高校生・森親太郎役を梶原岳人さんが、学校一の美少女（だと思われている可愛すぎる男子）・沢渡稲穂役を榊原優希さんが演じます。

▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念PV[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=J19ERApnHX4 ]

彼女を作って映画みたいな恋愛をしてみたい、という男子高校生・森親太郎（CV. 梶原岳人）。クールで近寄りがたい同級生・沢渡稲穂（CV. 榊原優希）がナンパで困っている場面に居合わせて助けたのがきっかけで、2人が付き合っているという噂が学校で広まる。

そこで「本当に付き合ってるってことにしちゃう？」と稲穂に提案され、夢が叶ったと思ったのも束の間。「オレ 男だよ ばーか」と、稲穂が実はワケあって女装している男子だと明かされ、ひと悶着の末に2人は偽装カップルをすることに…。

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念PVは、「こんなのでいいんでしょうか…」とワケあって今度はネコミミメイドの姿になった稲穂の問いかけと、致死量のカワイイに大ダメージを受けた親太郎の叫びから始まる。

「今日からオレたちは偽装カップルだ」と宣言する素の稲穂と、「ねえねえ森くん～～」と人前では可愛い子をぶってくっついてくる偽カノモードの稲穂を振り返り、親太郎は「って感じで偽装カップルになった俺たちの物語が、いよいよ第4巻！？」と解説。一方で、肝心の稲穂は「み-見るな……」と恥ずかしそうに顔の前に手を上げ――。

偽装カップルになってから、少しずつ関係が変わってきた親太郎と稲穂。

2人の関係の次なる進展は最新の第4巻でチェック！

CAST

【期間限定】『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』2巻分無料公開中

梶原岳人さん（親太郎役）榊原優希さん（稲穂役）

＜『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』2巻分 無料公開 ＞

2026年5月13日(水)11:00～2026年5月31日(日)23:59

▼ここから読む（コミック アース・スター）

https://comic-earthstar.com/episode/2550689798368553058(https://comic-earthstar.com/episode/2550689798368553058)

【作品情報】『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』（著：とこのま）

＜STORY＞

「学校一の美少女は、俺のカノジョで、男です。」

彼女を作って青春するというキラキラ高校生活に憧れ、周りからバカにされる新一年生、森親太郎。首席入学で絶世の美女と大注目のクラスメイト、沢渡稲穂。交わるはずのない二人が、ふとしたきっかけでカップルと間違われ、彼女から提案されたのは…「本当に付き合ってるってことにしちゃう？」晴れて恋人となるが、学校一のその美少女は、可愛すぎる男子だった…！

▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第1話を読む

https://comic-earthstar.com/episode/2550689798368553058(https://comic-earthstar.com/episode/2550689798368553058)

書籍情報

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻が本日5月13日(水)発売！『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻

＜第4巻のご購入はこちら＞

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『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第1～3巻も好評発売中！『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第1巻『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第2巻『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第3巻

＜第1巻＞

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第1話ボイスコミック・特別PVも多数公開中！

▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第1話ボイスコミック[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FgUNIuJj-B4 ]▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』連載2周年記念PV「あれから色々あったな…」[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=3XO8gjQjKy8 ]▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』偽カノ詰め合わせPV[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=oQ7F0-0NRXY ]▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第3巻発売記念PV[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=-_020IVkepE ]

アース・スター エンターテイメント公式サイト

- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）- アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/ （毎月15日発売）- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/- 補講男子：https://www.hokodan.com/- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/