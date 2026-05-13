いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜千葉県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜千葉県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜千葉県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【船橋A】京成船橋・船橋、【千葉A】京成千葉・栄町・千葉、【東京A】東京・八丁堀・日本橋・京橋・茅場町・宝町、【本八幡A】京成八幡・本八幡、【千葉中央A】千葉中央・葭川公園

※「住みここち（駅）ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち（自治体）ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体・駅の人数が2022～2026年の累計人数では規定に満たない場合（自治体は回答者数50名未満、駅は回答者数30名未満）、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

※「住みたい街（駅）ランキング」は、千葉県居住者の2026年の回答を首都圏内の駅を対象にしてランキングを集計しています。「住みたい街（自治体）ランキング」は、千葉県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

総評

■住みここち（駅）トップは、4年連続で海浜幕張

4年連続で、千葉市美浜区に位置する海浜幕張（JR京葉線）が1位に輝きました。2位は2年連続で、浦安市に位置する新浦安（JR京葉線）です。3位は柏市に位置する柏の葉キャンパス（つくばエクスプレス）で、昨年4位から一つ順位を上げました。トップ10内では、6位の鎌取（JR外房線）が昨年13位から順位を上げてランクインしています。上位には昨年に引き続き、ニュータウンとして整備されたエリアに位置する駅が多数ランクインしています。

■住みここち（自治体）トップは、6年連続で浦安市

1位は6年連続で浦安市で、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。2位も6年連続で印西市です。3位は、7年連続で千葉市美浜区となっています。トップ10内では、10位の白井市が昨年12位から順位を上げてランクインしています。

■住みたい街（駅）トップは、2年連続で船橋A

2年連続で、船橋A（近隣駅の京成船橋・船橋を統合）が1位に輝きました。2位は神奈川県横浜市西区に位置する横浜で、昨年3位から順位を上げました。3位は流山市に位置する流山おおたかの森で、昨年5位から順位を上げました。

■住みたい街（自治体）トップは、船橋市

1位は船橋市で、昨年3位から順位を上げました。2位は、3年連続で浦安市、3位は千葉市中央区です。4位は2年連続で流山市です。5位は同率で、2年連続ランクインの柏市と、昨年6位から順位を上げた東京都港区です。

街の住みここち（駅）ランキング2026＜千葉県版＞駅TOP20・因子別TOP5

●「生活利便性」因子では、周辺に商業施設が充実している市川市（本八幡A・行徳）などの評価が高くなっています。

●「交通利便性」因子では、都内まで乗り換えなしで、なおかつ30分前後で行くことができるJR京葉線（新浦安・舞浜）や、京成本線沿線に位置する駅（鬼越・ 海神）などの評価が高くなっています。

●「親しみやすさ」「賑わい」因子では、新興住宅地で、周辺に商業施設が充実している駅（流山おおたかの森・新浦安）などの評価が高くなっています。

●「物価家賃」因子では、印旛郡酒々井町に位置する酒々井が、偏差値90台の極めて高い評価を得ています。

●「防災」因子では、「住みここち（自治体）」で2位の印西市にある駅（印西牧の原・千葉ニュータウン中央・印旛日本医大）の評価が高くなっています。

TOP20外の「駅」 因子別順位トピックス

●生活利便性の2位は行徳（東京メトロ東西線）、3位は柏（JR常磐線）でした。

●行政サービスの2位は成田（JR成田線）、3位は、酒々井（JR成田線）でした。

●物価家賃の1位は酒々井（JR成田線）、2位は長浦（JR内房線）、3位は木下（JR成田線）でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜千葉県版＞自治体TOP20・因子別TOP5

●「住みここち（自治体）」で1位の浦安市は、「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」因子で1位となっており、いずれも偏差値70台の高い評価を得ています。

●「生活利便性」因子は、スーパーやコンビニなどの日々の生活に必要なお店が充実している街（市川市・千葉市稲毛区・柏市・松戸市・習志野市）の評価が高くなっています。

●「親しみやすさ」「賑わい」因子では、新興住宅地で、周辺に商業施設が充実している街（浦安市・印西市・千葉市美浜区・流山市）などの評価が高く、「住みここち（自治体）」でもトップ4の街です。

●「防災」因子では、千葉ニュータウンなどの新興住宅地が多い印旛地域（印西市・白井市・四街道市）などの評価が高くなっています。

TOP20外の「自治体」 因子別順位トピックス

●静かさ治安の1位は夷隅郡御宿町、3位は印旛郡栄町でした。

●物価家賃の1位は印旛郡酒々井町、2位は香取郡東庄町でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

千葉県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計41,578名を対象に集計。

［男女比］ 男性52.7%：女性47.3%

［未既婚］ 未婚37.4%：既婚62.6% ［子ども］ なし44.0%：あり56.0%

［世代比］ 20歳代12.0%、30歳代18.6%、40歳代22.5%、50歳代24.8%、60歳代15.3%、70歳代6.8%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：8,999名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：8,550名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：8,162名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：8,272名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：7,043名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：236名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：206名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：110名 ※一部の回答のみ使用）

計41,578名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名・駅名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.eheya.net/sumicoco/

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https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_shutoken2026.html