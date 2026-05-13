いい部屋ネット　街の住みここち＆住みたい街ランキング2026＜埼玉県版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜埼玉県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜埼玉県版＞」として集計しました。

※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【本川越A】川越市・本川越、【南越谷A】新越谷・南越谷

※「住みここち（駅）ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を、「住みここち（自治体）ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

※「住みここちランキング」は、2022～2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体・駅の人数が2022～2026年の累計人数では規定に満たない場合（自治体は回答者数50名未満、駅は回答者数30名未満）、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。

※「住みたい街（駅）ランキング」は、埼玉県居住者の2026年の回答を首都圏内の駅を対象にしてランキングを集計しています。「住みたい街（自治体）ランキング」は、埼玉県居住者の2026年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。

総評

■住みここち（駅）トップは、6年連続で浦和

1位は6年連続で、さいたま市浦和区に位置する浦和（JR京浜東北線）です。2位は、昨年14位から大きく順位を上げた加茂宮です。3位は東宮原で、2位と3位は埼玉新都市交通伊奈線沿線の、さいたま市北区に位置する駅です。トップ10内では、5位北大宮（昨年11位）、10位石原（昨年16位）が昨年から順位を上げてランクインしています。

■住みここち（自治体）トップは、8年連続でさいたま市浦和区

1位は8年連続でさいたま市浦和区で、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。2位も、8年連続でさいたま市中央区です。3位は、6年連続でさいたま市大宮区です。トップ10内では、9位の秩父郡横瀬町が昨年25位から大きく順位を上げてランクインしています。

■住みたい街（駅）トップは、4年連続で大宮

トップ2は4年連続で、1位はさいたま市大宮区に位置する大宮（JR京浜東北線）、2位はさいたま市浦和区に位置する浦和（JR京浜東北線）です。3位は神奈川県横浜市西区に位置する横浜（JR東海道本線）で、昨年4位から順位を上げました。

■住みたい街（自治体）トップは、4年連続でさいたま市大宮区

トップ2は4年連続で、1位はさいたま市大宮区、2位はさいたま市浦和区です。3位は、3年連続で川越市です。4位は東京都世田谷区（昨年8位）、5位は所沢市（昨年10位）で、いずれも昨年から順位を上げてトップ5入りしています。

街の住みここち（駅）ランキング2026＜埼玉県版＞駅TOP20・因子別TOP5

●「生活利便性」因子では、さいたま市や川口市に位置する駅（鉄道博物館・川口・西川口）などの評価が高くなっています。

●「交通利便性」因子では、大宮の隣駅の鉄道博物館と、複数路線乗り入れのある駅（和光市・武蔵浦和・さいたま新都心）などの評価が高くなっています。

●「静かさ治安」因子では、自然と住宅街が調和した八高線沿線の駅（越生・小川町・東飯能）などの評価が高く、特に越生は唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。

●「賑わい」因子では、商業施設が充実していて、複数路線が利用できるターミナル駅（浦和・さいたま新都心・大宮）などの評価が高く、特に浦和は唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。

TOP20外の「駅」 因子別順位トピックス

●生活利便性の2位は川口（JR京浜東北線）、3位は南越谷A（JR武蔵野線）でした。

●静かさ治安の1位は越生（JR八高線）、2位は小川町（JR八高線）、3位は東飯能（JR八高線）でした。

●賑わいの3位は大宮（JR京浜東北線）でした。

●物価家賃の1位は神保原（JR高崎線）、3位は仏子（西武池袋線）でした。

●防災の3位は東飯能（JR八高線）でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

街の住みここち（自治体）ランキング2026＜埼玉県版＞自治体TOP20・因子別TOP5

●「生活利便性」因子は、スーパーやコンビニ、病院などが充実しているさいたま市大宮区や、さいたま市周辺の街（蕨市・ふじみ野市・川口市）などの評価が高くなっています。

●「静かさ治安」因子のトップ5は全て郡部に属する「町」で、そのうち3つが比企郡に属する町（鳩山町・ときがわ町・小川町）です。

●「賑わい」因子のトップ5は全てさいたま市の行政区（大宮区・浦和区・中央区・北区・南区）で、上位4自治体は「住みここち」でもトップ4となっている自治体です。

●「親しみやすさ」因子では、さいたま市の行政区（浦和区・南区・大宮区）と、朝霞市、和光市などの評価が高くなっています。

TOP20外の「自治体」 因子別順位トピックス

●生活利便性の1位は蕨市でした。

●静かさ治安の1位は比企郡鳩山町、2位は秩父郡小鹿野町、3位は比企郡ときがわ町でした。

●物価家賃の2位は秩父郡小鹿野町、3位は児玉郡神川町でした。

●防災の1位は秩父郡小鹿野町、3位は比企郡小川町でした。

※因子別の順位で、偏差値が50未満の場合は「-」と表示しています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

埼玉県居住の20歳以上の男女、2022年～2026年（一部の回答のみ2021年～2019年を追加）合計49,359名を対象に集計。

［男女比］ 男性52.5%：女性47.5%

［未既婚］ 未婚38.1%：既婚61.9% ［子ども］ なし44.5%：あり55.5%

［世代比］ 20歳代12.8%、30歳代19.4%、40歳代22.4%、50歳代24.5%、60歳代15.0%、70歳代6.0%

◇調査期間

2026年2月10日（火）～3月22日（日）：2026年調査（回答者数：10,628名）

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：10,261名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：9,931名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：9,845名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：8,419名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：136名 ※一部の回答のみ使用）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：102名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：37名 ※一部の回答のみ使用）

計49,359名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点）」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名・駅名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

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※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

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https://www.eheya.net/sumicoco/

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https://www.kentaku.co.jp/news/survey/2026/sumicoco_shutoken2026.html